NBC News: восемь часов в очереди ради тарелки супа — жизнь детей в Газе стала невыносимой из-за обстрелов

Для миллиона детей в Газе жизнь стала невыносимой, признаёт NBC News. Многие потеряли родителей, бежали от авиаударов израильской армии и теперь живут практически на улице в пункте пропуска «Рафах». Об учёбе не идёт и речи. Ребята постарше вынуждены заботиться о своих младших братьях и сёстрах и добывать пропитание. Иногда приходится стоять в очередях до восьми часов в день ради тарелки супа.

Для миллиона детей в Газе жизнь стала невыносимой. Мухаммеду Аль-Яджи 13 лет, и у него теперь больше ответственности, чем он мог когда-либо представить. Его мать погибла в результате израильского авиаудара, а его отец пропал без вести: предположительно, он погребён под обломками.

Мухаммед заботится о своих семерых братьях и сёстрах. Они живут в палатке в «Рафахе». Израиль приказал палестинцам перебраться сюда, в южную часть Газы, для собственной безопасности, пока израильские войска бьются с ХАМАС. Куча одежды и одеял — вот всё, что осталось у семьи Мухаммеда.

МУХАММЕД АЛЬ-ЯДЖИ, палестинский беженец: Я хочу, чтобы эта война закончилась и я вернулся в школу к своим друзьям.

Вместо этого каждое утро Мухаммед собирает хворост для костра и уже научился готовить еду для своих братьев и сестёр. У него совсем нет денег, поэтому ему иногда помогают соседи. Но этого и близко недостаточно. Поэтому он присоединяется к толкотне в очередях за едой.

Детям приходится ждать до восьми часов, чтобы получить тарелку супа. Самая младшая сестра Мухаммеда ещё новорождённая, и он не может заставить её пить молочную смесь, которую ему дал владелец магазина. Он пытается напевать, как это делала мать, но не знает, как успокоить младенца.

Ещё в «Рафахе» Надин и Джуд Абдул Латиф. Ей тоже 13, и она тоже из города Газа. Ей пришлось переезжать шесть раз, чтобы избежать боевых действий, прежде чем она оказалась здесь.

НАДИН АБДУЛ-ЛАТИФ, палестинская беженка: Мы живём в ужасных условиях. Мы живём почти как животные. Так не должно быть. Мы должны жить, как люди.

Уязвимые с медицинской точки зрения дети были доведены до крайности. В октябре мы навестили дом для детей-инвалидов в Газе и встретили Ияза, слепого мальчика с тяжёлыми осложнениями. Ему и другим также пришлось переезжать в «Рафах». Теперь они живут в гараже.

Он стал очень напряжённым без лекарств, необходимых ему для расслабления неконтролируемых мышечных сокращений.

НАДИН АБДУЛ-ЛАТИФ: Я не хочу, чтобы наше будущее заключалось в такой жизни. Я хочу, чтобы всё изменилось.

А теперь ООН заявила, что в Газу пришёл голод с невероятной, по словам официальных лиц, скоростью.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.