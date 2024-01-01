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Des Moines Register: Рамасвами хочет пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза Пекина и Москвы Des Moines Register
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Александр фон Бисмарк: американцы развязывают конфликты, а потом не знают, как выйти из них HKCM
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Independent: Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии Independent
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Newsweek: Украину призвали уступить территорию ради мира и «интересов Америки» Newsweek
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Hill: штаты, пытающиеся помешать Трампу, предостерегли о возможных последствиях Hill
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Эксперт бундесвера: не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц Welt (TV)
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У Зеленского нет оснований для оптимизма: на кону судьба Украины — и его собственная Sky News
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Sky News: в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов
Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) столкнулись в Красном море.
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MWM: планы НАТО по захвату Крыма ВСУ обернулись огромными потерями
Планы НАТО по захвату Крыма украинскими войсками обернулись огромными потерями поставленной ВСУ техники.
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Мёртвую девушку обнаружили в гостинице в центре Москвы
Тело девушки было обнаружено в номере одной из гостиниц в центре Москвы.
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Норвегия разрешила местным компаниям продажу оружия и военной продукции Украине
Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине.
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В Минобрнауки Северной Осетии опровергли заявления о нападении на школу
Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла информацию о якобы нападении на одну из школ республики.
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Число погибших после землетрясений в Японии выросло до четырёх
Не менее четырёх человек погибли в результате серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава.
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РИА Новости: три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь в Петербурге
В отделы полиции Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь доставили около 3 тыс. мигрантов. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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Депутат Шеремет назвал больными измышлениями слова Зеленского о Крыме
Слова Владимира Зеленского о Крыме являются фикцией и больными измышлениями. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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СК: уголовное дело возбуждено по факту сожжения паспорта в Брянске
По факту сожжения паспорта гражданина России в отношении 22-летней девушки в Брянске возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СК России.
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Мэр Белгорода заявил, что в результате обстрелов ВСУ пострадало около 200 авто
В результате атаки украинской армии на Белгород 29 и 30 декабря пострадало около 200 автомобилей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
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Чесноков считает Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков уверен, что Мирра Андреева будет фаворитом в матче с Людмилой Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации (ATP) в австралийском Брисбене.
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В Крыму назвали дешёвым фарсом слова Зеленского о полуострове
Слова Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются дешёвым фарсом. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
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Sauber будет выступать в «Формуле-1» под названием Stake до 2026 года
Одна из команд «Формулы-1» будет выступать под новым названием в ближайших нескольких сезонах.
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FT: слова Залужного о тупике на фронте разозлили Зеленского
Слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на поле боя разозлили Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Financial Times.
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Панарина признали второй звездой недели в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Трюдо и Зеленский обсудили вопросы военной помощи Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Владимиром Зеленским текущую ситуацию на фронте и вопросы будущей военной помощи Украине.
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Пименов считает, что станции московского метро в праздники стоило бы доверить объявлять Семшову, Генич — за Дивеева
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов сообщил, кто из футболистов мог бы озвучить станции московского метрополитена к новогодним праздникам.
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Радимов — о пении Дзюбы: у Артёма полный порядок с самоиронией, жду композиции «Ручки» группы «Вирус»
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.
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Пименов: в новогоднюю ночь Дзюба должен был исполнить и выложить в сеть песню «Постой, паровоз»
Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.
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Селюк: сейчас «чушпанское» поведение стало практически повсеместным, не только в футболе
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.
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ЦАХАЛ: пять израильских военных пострадали в результате обстрела из Ливана
В результате запусков ракет из Ливана пострадали пять израильских военных. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Радимов считает, в ремейке «Один дома» грабителей могли бы сыграть Евгеньев и Промес, а Кевина — Пиняев
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».
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Путин вручил бойцам СВО табельное оружие и значки
Президент России Владимир Путин после обеда в Ново-Огарёве наградил военных табельным оружием и копиями президентского штандарта.
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Агент Арбузова подтвердил скорый переход полузащитника ЦСКА в «Балтику»
Алексей Сафонов, агент полузащитника московского ЦСКА Ярослава Арбузова, сообщил, что его клиент продолжит карьеру в калининградской «Балтике».
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У жителя Великого Новгорода изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов
На жителя Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС России за гирлянду с лозунгом украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
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Радимов: Соболев манерой поведения напоминает чушпана, уверен, спартаковцы отнесутся к сравнению с юмором
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.
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Пименов о ремейке «Один дома»: бандитов могли бы сыграть Джанашия и Черников, мальчика — Точилин
Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов рассказал, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».
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СК сообщил о задержании троих подозреваемых в нападении на бойцов СВО в Челябинске
Трое подозреваемых в нападении на участников спецоперации задержаны в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
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Селюк: прекрасную новогоднюю поляну может накрыть Газзаев
Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, кто из российских тренеров или футболистов способен организовать лучший новогодний стол.
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Пименов: курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, оставшиеся в тени Акинфеева
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.
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Радимов считает, что Ловчев — Гринч из российского футбола
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов назвал своего Гринча из российского футбола, способного украсть Рождество.
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RT: в Брянске задержали блогера, которая сожгла паспорт
Блогера, которая сожгла российский паспорт, задержали в Брянске. Об этом RT сообщил источник в МВД.
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Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедад» перед матчем Примеры с «Алавесом»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может принять участие в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом».
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Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля. Об этом сообщила израильская армия.
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Генич: лучший новогодний стол способен накрыть Джикия — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде
Известный спортивный комментатор Константин Генич выразил мнение, кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол.
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Минздрав: состояние переведённых из Белгорода в Москву пострадавших стабильное
Состояние эвакуированных из Белгорода в Москву пострадавших при атаке украинской армии оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
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Радимов: с селёдкой под шубой у меня ассоциируется Михаил Кержаков — добрый и улыбчивый парень
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.
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Пименов: чтобы отбить желание злоупотреблять в праздники, у отдела с вином следует ставить картонную фигуру Овчинникова
Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, чью картонную фигуру следует поставить у отдела с алкоголем, чтобы отбить желание злоупотреблять в праздники.
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Генич сравнил Губерниева с Гринчем: способен как разукрасить, так и сделать невыносимым любой праздник
Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал о ворчливом Гринче из российского футбола, способном украсть Рождество.
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Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхара
В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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Радимов: я бы повесил себе на ёлку шары с изображением судьи Карасёва и Карпина, а Быстрова сделал бы верхушкой
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую игрушку повесил бы себе на новогоднюю ёлку.
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В СК возбудили дело по факту драки мигрантов с бойцами СВО в Челябинске
Следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.
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Рублёв и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира ATP в Гонконге в парном разряде
Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов оформили выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.
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FAZ: оппозиция в ФРГ потребовала вернуть беженцев на Украину
Немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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Пименов повесил бы себе на ёлку игрушки с лицами Сенникова, Сычёва и Билялетдинова-младшего
Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, какие игрушки повесил бы себе на новогоднюю ёлку.
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Генич посмотрел бы прямую трансляцию празднования Нового года с Аршавиным
Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал, с кем бы хотел посмотреть прямую трансляцию празднования Нового года.
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Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки 194 снаряда по Белгородской области
Украинские военные выпустили 31 декабря 194 снаряда по Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Радимов — о закрытии шоу «Ну так нельзя»: теперь Широков и Слуцкий должны вести передачу «Сиди дома, не для тебя играем»
Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о закрытии шоу «Ну так нельзя».
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Генич: хочу, чтобы в 2024-м работа возбуждала
Известный спортивный комментатор Константин Генич сообщил, чего пожелал бы себе и одному из своих коллег в новом году.
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Селюк: драконов в нашем футболе не встречал, только зайчиков, черепашек и обезьянок
Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, с кем в отечественном футболе у него ассоциируется год Зелёного Деревянного Дракона.