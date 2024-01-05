Экс-агент ЦРУ: в США подавляют свободу слова, чтобы исказить ситуацию в Газе
У вас есть интересная статья, которая выйдет в выходные, к субботе или воскресенью её можно будет найти на сайте judgenap.com, но её можно будет найти ещё раньше там, где вы обычно публикуетесь. В статье приводится очень интересный факт о взаимосвязи между свободой слова и, в некоторой степени, свободой собраний и ассоциаций в США и израильским лобби и поддержкой Израиля.
То есть, по большому счету, правительство Соединённых Штатов помогает Израилю, подавляя свободу слова у себя дома?
ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ, экс-агент ЦРУ: Что ж, повторюсь, общая картина — именно такая. Я бы сказал, что абсолютно всё, что мы наблюдаем с 7 октября, когда сложилась ситуация с ХАМАС, искажается, чтобы защитить Израиль, ограничивая возможности критиков здесь, в США, и в других странах, высказать необходимые аргументы по поводу происходящего. Речь не идёт о том, чтобы кто-то вышел и сказал, что мы хотим уничтожить Израиль, потому что это не так. Но они искажают историю. Они искажают слова, которые используются, чтобы создать такое впечатление, в то время как на самом деле именно палестинцы страдают от насилия, подавления и отсутствия демократии и свободы.
И они — настоящие жертвы. А всё происходящее переиначивается с точностью до наоборот. И единственный способ сделать это — исказить и извратить то, что мы, американцы, раньше считали свободой слова. Теперь нам говорят, к примеру, что любая критика Израиля является антисемитизмом и преступлением на почве ненависти. Но это чепуха. Израиль — это государство. Это правительство, это политическая философия. Сионизм. И эти две вещи не имеют ничего общего друг с другом. Никто не выходит и не говорит, что мы должны убивать евреев, или кто-то это делает, но это несерьёзно, это не тот, кого мы должны слушать или слушаем.
Дата выхода в эфир 5 января 2024 года.
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