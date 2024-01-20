Nya Dagbladet Оригинал

ND: европейцев завалят новыми продуктами питания — с крупнейшей фабрики по выращиванию насекомых

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Норвегии в текущем году планируется открытие крупнейшей в Северной Европе биофермы по выращиванию насекомых с целью получения пищевого белка и производства кормов для животных, сообщает Nya Dagbladet. В то же время в Евросоюзе уже законодательно разрешено использование некоторых видов насекомых в пищу для человека. Хотя большинство европейцев ещё не готовы сменить свои вкусовые предпочтения, норвежские биологи пообещали быть «готовыми» в случае смены гастрономических трендов.
ND: европейцев завалят новыми продуктами питания — с крупнейшей фабрики по выращиванию насекомых
AP
В ближайшем будущем в Норвегии откроется крупнейшая в Северной Европе ферма по выращиванию насекомых с целью получения пищевого белка. Целью предприятия является налаживание производства в объёме до 15 тонн личинок еженедельно, пишет Nya Dagbladet.
 
Расположенная в городке Стордаль в северной норвежской провинции Суннмёре, компания Norinsect уже 10 лет занимается научными разработками для создания оптимальной биофабрики по производству гусениц. Вскоре состоится открытие производственного объекта площадью 3,5 тыс. кв.м, и уже с августа текущего года 14 сотрудников биофермы ожидают сбор «урожая» в размере от 10 до 15 тонн личинок в неделю. Генеральный директор Харальд Ларсен Эспеланд полагает, что рынок насекомых «ненасытен».
 
«Это фантастически увлекательно. За десять лет нашего пребывания здесь мы пережили много волнений, радостей и разочарований», — делится своим настроением руководитель биофермы, который с нетерпением ждёт запуска промышленного объекта.
 
Для начала фабрика будет производить комбикорма из личинок для лосося, кур и свиней. По прогнозам, благодаря своим размерам биоферма станет одним из крупнейших в своём роде промышленных объектов в Северной Европе, а возможно, даже самым большим. В случае успеха Norinsect планирует открыть целую цепочку по выращиванию насекомых по всей Европе.
 
«Нам предстоит обслуживать огромный рынок, поэтому в будущем наверняка появится множество различных биоферм по выращиванию насекомых. Думаю, со временем ситуация с производителями стабилизируется и в Европе останется несколько крупных компаний, и мы хотим быть одной из них», — грезит генеральный директор Norinsect.
 
Издание напоминает, что с недавних пор насекомые в качестве пищи для человека стали считаться «новой едой». До 15 мая 1997 года в ЕС в большей степени не употребляли в пищу насекомых. В настоящее время в Евросоюзе на законодательном уровне разрешено использование четырёх видов насекомых в пищу. В компании Norinsect считают, что большинство потребителей ещё не готовы сменить свои вкусовые предпочтения, однако пообещали быть «готовыми» в случае смены трендов, завершает Nya Dagbladet.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Nya Dagbladet Швеция Европа
теги
Европа еда Запад здоровье насекомые население Норвегия продовольствие промышленность Скандинавия экология
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров