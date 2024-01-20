ND: европейцев завалят новыми продуктами питания — с крупнейшей фабрики по выращиванию насекомых

В Норвегии в текущем году планируется открытие крупнейшей в Северной Европе биофермы по выращиванию насекомых с целью получения пищевого белка и производства кормов для животных, сообщает Nya Dagbladet. В то же время в Евросоюзе уже законодательно разрешено использование некоторых видов насекомых в пищу для человека. Хотя большинство европейцев ещё не готовы сменить свои вкусовые предпочтения, норвежские биологи пообещали быть «готовыми» в случае смены гастрономических трендов.

В ближайшем будущем в Норвегии откроется крупнейшая в Северной Европе ферма по выращиванию насекомых с целью получения пищевого белка. Целью предприятия является налаживание производства в объёме до 15 тонн личинок еженедельно, пишет Nya Dagbladet.

Расположенная в городке Стордаль в северной норвежской провинции Суннмёре, компания Norinsect уже 10 лет занимается научными разработками для создания оптимальной биофабрики по производству гусениц. Вскоре состоится открытие производственного объекта площадью 3,5 тыс. кв.м, и уже с августа текущего года 14 сотрудников биофермы ожидают сбор «урожая» в размере от 10 до 15 тонн личинок в неделю. Генеральный директор Харальд Ларсен Эспеланд полагает, что рынок насекомых «ненасытен».

«Это фантастически увлекательно. За десять лет нашего пребывания здесь мы пережили много волнений, радостей и разочарований», — делится своим настроением руководитель биофермы, который с нетерпением ждёт запуска промышленного объекта.