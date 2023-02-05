BFM TV: «не халяль» — в Катаре запретили употреблять в пищу разрешённых в ЕС червей и сверчков

Минздрав Катара напомнил о запрете на использование в качестве продуктов питания насекомых, которые не соответствуют «техническим требованиям о халяльной еде», пишет BFM TV. Ранее Еврокомиссия одобрила употребление в пищу мучных червей и домашних сверчков ради сокращения неэкологичного производства мяса.

Катар подтвердил религиозный запрет на употребление в пищу насекомых, сообщает BFM TV. Минздрав страны в официальном заявлении подчёркивает, что продукты питания с содержанием насекомых не соответствуют «техническим требованиям о халяльной еде». Министерство отмечает, что правила Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и «религиозное мнение компетентных органов» запрещает «употребление насекомых, протеина или произведённых из них добавок».

Как объясняет французский сайт, мусульманские богословы не находят в исламе однозначного запрета на употребление в пищу насекомых. Большинство экспертов предполагают, что сверчки — это халяльная и разрешённая еда, потому что они упоминаются в Коране. При этом многие богословы считают остальных насекомых нечистыми. В официальном сообщении Минздрава уточнили, что «соответствие продуктов питания правилам халяльной пищи проверили аккредитованные при министерстве исламские организации и их аккредитованные международные лаборатории».

В заявлении указано, что такой запрет последовал после «решения некоторых стран одобрить использование насекомых в приготовлении продуктов питания». Минздрав Катара не называет государства, о которых идёт речь, однако в январе Еврокомиссия одобрила использование в продуктах питания личинок мучного червя и домашних сверчков. Теперь в ЕС разрешено есть четыре вида насекомых, причём все содержащие их продукты должны чётко сообщать об этом на этикетке.

Как отмечает BFM TV в заключение, для некоторых мировых сообществ насекомые являются дешёвым источником белка уже очень давно. Их использование теперь распространилось и на другие страны, потому что необходимо как можно скорее найти альтернативу мясу и другим продуктам питания, производство которых способствует повышению уровня парниковых газов.