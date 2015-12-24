Путин подарил индийскому премьеру меч и автограф Ганди На неофициальном ужине с Владимиром Путиным, с которого начался визит индийского премьера Нарендры Моди в Москву, российский лидер подарил ему страницу из дневника, написанного рукой Махатмы Ганди. Был и второй подарок – бенгальский меч XVIII века с узором, сообщает Firstpost. 24 декабря 2015 Firstpost

Firstpost: Брешь в обороне Индия закроет арендой АПЛ у России После аварии на подводной лодке «Синдуракшак» Индия стремится «залатать брешь» в своей обороне, пишет FirstPost. Нью-Дели ведет переговоры с Россией о лизинге атомной субмарины. В статье отмечается, что новая АПЛ может поступить в распоряжение индийских военных уже в следующем году. 28 августа 2013 Firstpost