Firstpost
Путин подарил индийскому премьеру меч и автограф Ганди
На неофициальном ужине с Владимиром Путиным, с которого начался визит индийского премьера Нарендры Моди в Москву, российский лидер подарил ему страницу из дневника, написанного рукой Махатмы Ганди. Был и второй подарок – бенгальский меч XVIII века с узором, сообщает Firstpost.
Firstpost: Брешь в обороне Индия закроет арендой АПЛ у России
После аварии на подводной лодке «Синдуракшак» Индия стремится «залатать брешь» в своей обороне, пишет FirstPost. Нью-Дели ведет переговоры с Россией о лизинге атомной субмарины. В статье отмечается, что новая АПЛ может поступить в распоряжение индийских военных уже в следующем году.
Индия должна помирить Россию с Японией
Рассуждая о возможных близких союзниках Индии, издание Firstpost называет две ключевых для нее страны – Японию и Россию. Но, несмотря на тесные связи с Индией, между собой они дружат не сильно. Автор статьи Раджив Шарма отмечает, что это дает Индии «замечательную дипломатическую перспективу»: помирить своих друзей.