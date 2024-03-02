Sky News: Байден дважды перепутал сектор Газа с Украиной, объявляя о гумпомощи

14:32
NYT: слабая оборона ВСУ рядом с Авдеевкой является причиной продвижения России
Слабая оборона ВСУ является причиной продвижения российской армии после освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.
14:22
Матыцин: Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпиаде
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм и займут своё место в международном календаре.
14:22
Аэропорт Пулково работает в штатном режиме на фоне ЧП в Петербурге
Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме на фоне ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
14:18
Головин — о матче с ПСЖ: победа была совсем рядом
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с ПСЖ в рамках матча 24-го тура французской Лиги 1.
14:11
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
14:01
Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
14:00
Большунов стал победителем Дёминского марафона — 2024 в классическом стиле
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в Дёминском марафоне на 50 км в классическом стиле.
13:57
Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию на турнире в Дубае
Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.
13:51
Матыцин констатировал несомненный успех Игр Будущего
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что фиджитал-турнир Игры Будущего имеет несомненный успех.
13:51
Гладков: село Новая Таволжанка попало под миномётный обстрел ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины.
13:48
Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал о том, как в команде относятся к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ) после первой части сезона.
13:45
ВС России уничтожили за сутки пять ракет Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS
Российские военные сбили за сутки пять крылатых ракет Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
13:42
Вице-премьер Хуснуллин совершил рабочую поездку в Авдеевку
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.
13:37
Поздняков: МОК стал заложником коммерциализации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о Международном олимпийском комитете (МОК).
13:33
Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина
Исследование Brand Analytics показало, что национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым проектом в социальных сетях по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
13:30
В Турции заявили, что проведут встречу по нормализации отношений с Арменией
Представители Турции и Армении проведут встречу по нормализации отношений двух государств. Об этом заявил турецкий спецпредставитель по диалогу с Ереваном Сердар Кылыч.
13:29
Логинов: после индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями
Биатлонист Александр Логинов рассказал, с чем были связаны проблемы со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.
13:20
Гладков: дрон сбросил взрывное устройство в селе Щетиновка Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на окраину села Щетиновка.
13:18
Латыпов стал лучшим в спринтерском зачёте Кубка России по итогам сезона-2023/24
Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в зачёте спринтерских гонок в рамках Кубка России.
13:12
Гимнастка Крамаренко выиграла все соревнования в отдельных видах на чемпионате России
Российская гимнастка Лала Крамаренко стала победительницей в четырёх дисциплинах на чемпионате России.
13:09
Футболист ЦСКА Мухин заявил, что мечтает играть в АПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин заявил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
13:05
Иноагент Пивоваров уволит часть команды «Редакция» и сменит её название
Журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что после принятого Государственной думой РФ законопроекта о запрете рекламы у иностранных агентов он уволит значительную часть команды «Редакция» и сменит название и логотип канала.
12:55
Латыпов выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону в Уфе
Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе.
12:54
Чернышенко: на Всемирный фестиваль молодёжи приехали участники более чем из 170 стран
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и подчеркнул, что в мероприятии принимают участие представители более чем 170 стран.
12:53
Spiegel: Минобороны ФРГ опасается большой утечки внутренних переговоров
Министерство обороны Германии встревожено по поводу того, что могла произойти утечка ещё большего объёма информации, а не одного опубликованного фрагмента переговоров немецких военнослужащих об атаке на Крымский мост.
12:47
Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что турнир должен постоянно развиваться.
12:47
Президент Молдавии Санду: у Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение
Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз предоставило возможность на «воссоединение Кишинёва и Тирасполя».
12:39
Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
12:36
Умар Нурмагомедов: надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов выразил надежду подняться в топ-10 легчайшего дивизиона.
12:31
Politico: базы с F-16 на Украине станут целями для ВКС России
Базы с поставленными Вооружённым силам Украины самолётами F-16 станут объектами бомбардировок для Воздушно-космических сил России, пишет газета Politico.
12:26
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о возгорании в соседнем доме
Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова заявила, что после ЧП увидела возгорание в соседнем доме.
12:25
Боксёр Севейдж ждёт возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ
Американский боксёр Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство.
12:19
Более 500 тысяч человек уже приняли участие в тестовом голосовании в Москве
В Москве к настоящему моменту более 500 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России.
12:11
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в Москве.
12:10
Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о матче 19-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».
12:02
RS: провалы ВСУ на фронте подтолкнут Украину к переговорам с Россией
Украинское руководство может решиться на запуск переговоров по урегулированию конфликта с Россией на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте.
11:58
Каррера: Угальде — классный футболист, он поможет «Спартаку»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.
11:51
Жителей повреждённых при ЧП в Петербурге квартир разместили в детском саду
Жителей квартир в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которые были повреждены в результате ЧП, временно разместили в детском саду, с ними работают психологи и врачи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
11:40
Снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ
Снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск российской армии с позывным Шика в течение одной ночи в одиночку уничтожил до семи бойцов Вооружённых сил Украины.
11:39
Давидович-Фокина считает несправедливой дисквалификацию Рублёва
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.
11:29
Крымские болгары назвали позором решение передать Зеленскому меч хана Кубрата
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором.
11:26
Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Уго Умбера в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
11:18
В результате ЧП в Петербурге за помощью к врачам обратились шесть человек
За помощью к врачам после ЧП в жилом доме на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге обратились шесть человек. Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.
11:15
Наталия Шевченко выиграла зачёт спринтерских гонок в рамках Кубка России
Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла «Малый хрустальный глобус» в общем зачёте спринтерских гонок на Кубке России.
11:07
В Ливане заявили, что Израиль отклонил предложение о прекращении огня
Ливанские власти посылали Израилю предложение о прекращении огня, но получили отказ. Об этом заявил глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб.
11:05
Титов заявил, что ситуация с Промесом сказывается на репутации «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что ситуация вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса сказывается на клубе.
11:05
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
10:54
Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что руководство организации связывалось с менеджером российского бойца Али Абдель-Азизом.
10:51
Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России
Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России с 1991 года.
10:40
В прокуратуре Амстердама сообщили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса
В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.