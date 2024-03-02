Sky News: Байден дважды перепутал сектор Газа с Украиной, объявляя о гумпомощи

На встрече с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони Джо Байден заявил о том, что США по воздуху доставят гуманитарный груз на Украину, сообщает Sky News. Белому дому пришлось уточнять, что президент имел в виду сектор Газа.

Президент США Джо Байден дважды оговорился, пообещав перебросить по воздуху гуманитарную помощь для Украины, пишет Sky News. Белому дому пришлось уточнить, что 81-летний глава государства имел в виду сектор Газа.

Как рассказывает издание, в пятницу на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони Байден подчеркнул, что в охваченном войной регионе «на кону жизни детей», а поступающей поддержки не хватает. «Мы не остановимся, пока не отправим туда больше помощи», — заверил американский лидер.

«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы», — указал Байден. Президент также отметил, что США стараются открыть другие гуманитарные коридоры, в том числе по морю.