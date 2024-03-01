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Обозреватель WT: американцы потеряли доверие к Байдену после Афганистана

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Для Байдена неудачный уход из Афганистана стал тем поворотным моментом, когда он утратил доверие американцев, пишет обозреватель The Washington Times Кит Нахигиэн. Это событие, хотя и освещалось не так уж долго по сравнению с другими важными темами, возникшими во время его президентского правления, однако именно оно, похоже, навсегда изменило общественное восприятие Байдена как лидера.
Обозреватель WT: американцы потеряли доверие к Байдену после Афганистана
AP
Если взглянуть на рейтинги президента США Джо Байден на протяжении всего его срока правления, то становится ясно, что он утратил доверие американцев в один конкретный момент, пишет в своей статье для The Washington Times политтехнолог и президент компании Nahigian Strategies Кит Нахигиэн.

Этим поворотным моментом для нынешнего главы Белого дома стал провальный вывод американских войск из Афганистана.

Хотя это новостное событие освещалось в течение нескольких недель, его общее освещение было коротким и минимальным по сравнению с такими темами, как Украина, южная граница США, Хантер Байден, баталии вокруг бюджетных расходов, нападение ХАМАС на Израиль и ответная реакция последнего. Тем не менее, судя по имеющимся данным, «провал в Афганистане» существенно и, похоже, навсегда изменил общественное восприятие Байдена как лидера и продолжает снижать его шансы на переизбрание.
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источник
Washington Times США Северная Америка
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