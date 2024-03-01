Обозреватель WT: американцы потеряли доверие к Байдену после Афганистана

Для Байдена неудачный уход из Афганистана стал тем поворотным моментом, когда он утратил доверие американцев, пишет обозреватель The Washington Times Кит Нахигиэн. Это событие, хотя и освещалось не так уж долго по сравнению с другими важными темами, возникшими во время его президентского правления, однако именно оно, похоже, навсегда изменило общественное восприятие Байдена как лидера.

AP

Если взглянуть на рейтинги президента США Джо Байден на протяжении всего его срока правления, то становится ясно, что он утратил доверие американцев в один конкретный момент, пишет в своей статье для The Washington Times политтехнолог и президент компании Nahigian Strategies Кит Нахигиэн.



Этим поворотным моментом для нынешнего главы Белого дома стал провальный вывод американских войск из Афганистана.



Хотя это новостное событие освещалось в течение нескольких недель, его общее освещение было коротким и минимальным по сравнению с такими темами, как Украина, южная граница США, Хантер Байден, баталии вокруг бюджетных расходов, нападение ХАМАС на Израиль и ответная реакция последнего. Тем не менее, судя по имеющимся данным, «провал в Афганистане» существенно и, похоже, навсегда изменил общественное восприятие Байдена как лидера и продолжает снижать его шансы на переизбрание.