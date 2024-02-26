Hill: Белый дом недоволен образом Байдена в СМИ

Штаб Байдена и его администрация открыто раскритиковали то, как представляет президента американская пресса, сообщает The Hill. Им приходится развеивать опасения, что 81-летний глава государства подходит для переизбрания, несмотря на выявленные проблемы с памятью и постоянные оговорки.

За несколько месяцев до выборов Белый дом и штаб Байдена публично заявили о растущем недовольстве тем, как представляют президента в СМИ, пишет The Hill. Его кампании по переизбранию постоянно приходится развеивать опасения, что 81-летний глава государства не подходит для ещё одного срока.

Некоторые союзники Байдена сравнивают ситуацию с 2016 годом, когда критики упрекали медиа в преувеличении скандала с перепиской Хиллари Клинтон и предоставлении Трампу больше эфирного времени. Теперь репортёры зацикливаются на регулярных оговорках президента и его возрасте, тогда как его вероятный оппонент обвиняется в десятке правонарушений и намерен подорвать международные альянсы, ввести жёсткие меры против мигрантов и ограничить аборты.

На этой неделе личный адвокат Байдена раскритиковал в статье то, как пресса освещала доклад спецпрокурора Хура о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Журналисты делали акцент на его выводах о том, что у президента проблемы с памятью. Издатель The New York Times в недавнем интервью отметил, что Белый дом «крайне расстроен» напоминаниями о возрасте главы государства.

Стратег Демократической партии Джон Райниш считает, что на фоне низких рейтингов прямое несогласие штаба президента с тем, как его описывают СМИ, может помочь кампании по переизбранию. Райниш выразил надежду, что «ещё не слишком поздно» перейти к действиям, потому что ставки слишком высоки.