Hill: Белый дом недоволен образом Байдена в СМИ

01:43
AFP: против Депардье подали жалобу о домогательствах во время съёмок
Против актёра Жерара Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма 2021 года, предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии.
01:38
Лысенко заявил, что его на достижение высоких результатов мотивирует жена
Действующий чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко рассказал, что в условиях изоляции просто получает удовольствие от участия во внутренних соревнованиях.
01:22
Французский фиджитал-баскетболист рассказал, как получил визу для участия в Играх Будущего
Игрок французской команды по фиджитал-баскетболу Paris Phydgital Доминик Жантиль поведал, как он получил документ для въезда в Россию для участия в Играх Будущего.
01:12
Премьер Словакии опасается, что Запад двигается к худшему решению по Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что боится принятия Западом наихудшего решения по ситуации на Украине.
01:01
Хачанов: моя цель остаётся прежней — завоевать титул Большого шлема
Россиянин Карен Хачанов рассказал о задачах в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на ближайшие сезоны.
01:00
СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВС Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 99 боеприпасов.
00:49
Володин с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию.
00:45
«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Миланом» в Серии А
«Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Миланом» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:32
Мэр Харькова: в городе произошли взрывы
Взрывы произошли в Харькове на Украине, сообщил мэр города Игорь Терехов.
00:28
Игрок команды ENEMY хочет победить на Играх Будущего 2025 года
Участник турнира «Мир танков» на Играх Будущего в составе российской команды ENEMY Кирилл Демьянков признался, что очень расстроен поражением в финале.
00:22
Рогов: российские бойцы взяли под контроль юг Работина, идут ожесточённые бои
ВС России взяли под контроль южную часть Работина на Запорожской линии фронта, ожесточённые бои за село продолжаются, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
00:15
В Госдуме предложили сохранять непотраченные средства Пушкинских карт в сёлах
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил позволить живущей в малых поселениях молодёжи переносить неизрасходованные вовремя средства Пушкинской карты на будущий год. Копия письма на имя министра культуры России Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
00:13
Роналду показал неприличный жест скандировавшим «Месси!» фанатам
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в очередной раз попал в скандальную ситуацию в Саудовской Аравии.
23:54
Кучеров повторил рекорд Овечкина по количеству сезонов со 100 и более очками
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает ставить рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
23:54
Сальдо: заявление Зеленского в очередной раз вылилось в ложь
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что анонсированное на сегодняшний день заявление Владимира Зеленского в очередной раз вылилось в ложь.
23:49
MWM: российские военные показали способность уничтожать ракеты Patriot ВСУ
Российские военные продемонстрировали, что они могут сбивать ракеты американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине. Об этом говорится в заявлении издания Military Watch Magazine.
23:39
Гладков: БПЛА самолётного типа сбит на подлёте к Белгороду
Расчёты систем противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
23:37
Гол и три голевых паса помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:32
Зеленский готовит донос Западу на компании, сотрудничающие с Россией
Владимир Зеленский заявил, что представит Западу документ с перечнем представителей СМИ и компаний, которые имеют тесные связи с Россией и пытаются обходить антироссийские санкции.
23:26
Donstu Esports разгромила Rare Atom на групповом этапе в CS 2 + лазертаг на Играх Будущего
Завершился третий день группового этапа CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
23:16
Двух человек задержали в Крыму после конфликта в баре
Правоохранители в Крыму задержали двух участников конфликта в одном из баров. Об этом заявили в ГУ МВД по республике.
23:15
Штырков — о выступлении в ММА: самое сложное — это дойти до боя
Боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, что самое непростое в ММА.
23:14
Зеленский намерен провести аудит ВСУ после сдачи Авдеевки
Владимир Зеленский сообщил о планах провести аудит украинской армии после сдачи Авдеевки.
22:56
Тарханов: благодаря Слуцкому китайский футбол уже стал популярнее
Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что Леонид Слуцкий поступил правильно, когда принял решение возглавить «Шанхай Шэньхуа».
22:55
Зеленский признал, что в Италии много сторонников Путина
Владимир Зеленский признал, что в Италии живут немало сторонников российского президента Владимира Путина.
22:54
«Общественное»: в пригороде Днепропетровска произошла серия взрывов
Серия взрывов произошла в пригороде Днепропетровска. Об этом сообщило издание «Общественное».
22:43
Участник битвы роботов из Эквадора хочет принять участие в следующих Играх Будущего
Капитан эквадорский команды Jungle Demons, участник турнира «Битва роботов» Марсело Ортис признался, что хотел бы обязательно ещё раз выступить на Играх Будущего.
22:40
В Госдепе заявили, что США считают выборы в Белоруссии фиктивными
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон считает прошедшие парламентские и местные выборы в Белоруссии фиктивными.
22:33
Захарова: Запад несёт ответственность за уничтожение украинского зерна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что именно Запад несёт ответственность за уничтожение украинского зерна.
22:23
Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24 НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает добиваться личных достижений в Национальной хоккейной лиге (КХЛ).
22:20
Зеленский заподозрил союзников и членов ставки в передаче данных России
Владимир Зеленский заподозрил союзников Украины и членов своей ставки в передаче данных России, однако побоялся рассказать, о ком идёт речь.
22:11
Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Миланом»
«Аталанта» опубликовала состав на матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу с «Миланом».
22:05
NYT: глава ЦРУ тайно посетил Украину
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс совершил тайный визит на Украину. Об этом говорится в публикации газеты The New York Times (NYT).
21:55
Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом заявили в
Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
21:50
Черчесов считает, что ему вряд ли предложат возглавить сборную Аргентины
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, с какой командой хотел бы поработать.
21:49
Чикунова — о нейтральном статусе: не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова ответила на вопрос, рассматривала ли возможность получения нейтрального статуса.
21:42
Балицкий: российские войска вошли в Работино и продолжают наступать
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские бойцы вошли в населённый пункт Работино и продолжают вести наступление.
21:29
Заболотный не уверен, что будет выступать за ЦСКА в сезоне-2024/25
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что руководство московского клуба пока не предлагало ему новый контракт.
21:28
Зеленский признал, что план контрнаступления ВСУ был у России до его начала
План провалившегося контрнаступления украинской армии был у российских властей задолго до его начала. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции.
21:25
Beyond — чемпионы Игр Будущего в дисциплине «Мир танков»
Российская команда Beyond стала чемпионом Игр Будущего в дисциплине «Мир танков».
21:23
Явка на выборах в Белоруссии составила почти 73%
Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила к закрытию участков 72,98%. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко.
21:12
Нагорный — об Играх Будущего: если наш президент верит, значит, всё получится
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный высказался об Играх Будущего.
21:10
Взрывы произошли в Кропивницком Кировоградской области Украины
В городе Кропивницком (бывший Кировоград) Кировоградской области, подконтрольной ВСУ, произошли взрывы.
21:06
Гендиректор ТНТ сообщил о перезапуске программы «Наша Russia»
Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов заявил, что юмористическая программа «Наша Russia» будет перезапущена.
21:01
Бразилия победила Италию и в 15-й раз выиграла чемпионат мира по пляжному футболу
Сборная Бразилии в финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в ОАЭ нанесла поражение команде Италии.
20:53
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву
Более 100 жителей Амстердама приняли участие в демонстрации против передачи вооружений украинским войскам Западом.
20:44
«Ливерпуль» победил «Челси» и выиграл Кубок Английской лиги
«Ливерпуль» выиграл Кубок Английской лиги по футболу.
20:41
Захарова назвала враньём слова Зеленского о потерях ВСУ
Слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы потеряли 31 тыс. военных в ходе конфликта, являются враньём. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20:41
Голевой пас Оздоева помог ПАОКу победить «Панетоликос» в чемпионате Греции
ПАОК на выезде нанёс поражение «Панетоликосу» в матче 24-го тура чемпионата Греции по футболу.
20:37
Ступак: пишут иностранные спортсмены, но не могу сказать кто, чтобы у них не было проблем
Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что ей пишут иностранные спортсмены.