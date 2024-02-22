Администрация Байдена ни на что не годится. Они терпят неудачу за неудачей и до сих пор так и не смогли разработать стратегию победы на Украине, посетовал бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич в интервью Fox News. Они не в состоянии противостоять Путину, выбирают в корне неверную тактику. Сам Гингрич предупреждал ещё в 2014 году, что санкции против России не работают.
Давайте говорить честно по поводу того, где мы находимся, потому что, я считаю, это всё очень страшно. Администрация Байдена терпит неудачу на Ближнем Востоке, администрация Байдена провалилась в Афганистане, администрация Байдена за два года не придумала стратегию победы на Украине. А мир становится всё более опасным.
Тем временем, наш госсекретарь считает, что самой важной его работой является рассылка письма с напоминанием всем сотрудникам Госдепа обеспокоиться своей гендерной идентичностью и прописать предпочтительные гендерные обозначения в своей электронной почте.
Ну это же абсурд! Они вынуждены нападать на Трампа и лгать о нём, потому что правда их уничтожит. Правда в том, что они подрывают Израиль прямо сейчас, правда в том, что им совершенно не удалось напугать хуситов, которые нанесли удар по трём кораблям за последние пару дней. Им совершенно не удалось напугать иранцев, которые продолжают расширять свои террористические операции по всему Ближнему Востоку.
Они абсолютно провалились в разработке стратегии по сдерживанию Путина. И вот что я вам скажу. Я предупреждал ещё в 2014 году во время фиаско в Крыму, когда Обама всё провалил, что санкции не работают против Путина.
RT Arabic в шести арабских странах входит в тройку самых просматриваемых новостных каналов. Это данные немецкого Фонда Фридриха Науманна, которые приводятся в исследовании «Информационная война России на Ближнем Востоке».
Преследование Джулиана Ассанжа — это позор западной демократии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел стран G20. Глава министерства добавил, что преступники, которых изобличал журналист, таким образом пытаются оставить свои преступления нераскрытыми.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро высоко оценил усилия республики в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
Представитель Евросоюза Петер Стано отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «русском городе Киеве». Европейский чиновник надел поверх белой рубашки с галстуком футболку с надписью «Я поддерживаю Украину», на которой был изображён большой жёлто-голубой трезубец и уже неактуальная карта Украины.
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, как сборная России отреагировала на лишение золота Олимпийских игр — 2022 в командном турнире из-за допинг-дела Камилы Валиевой.
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком заявил, что мандат израильских переговорщиков по сделке с движением ХАМАС расширится параллельно с операциями в секторе Газа.
Попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 не были поддержаны большинством стран Глобального Юга и провалились, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД «группы двадцати».
Украина понесёт поражение в результате спецоперации России, вопрос лишь в том, сколько территорий они сдадут и сколько украинских военных погибнет, считает политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии и ещё семь стран могут выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).