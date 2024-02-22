Бывший спикер Гингрич: Байден провалил всё, что только можно

Администрация Байдена ни на что не годится. Они терпят неудачу за неудачей и до сих пор так и не смогли разработать стратегию победы на Украине, посетовал бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич в интервью Fox News. Они не в состоянии противостоять Путину, выбирают в корне неверную тактику. Сам Гингрич предупреждал ещё в 2014 году, что санкции против России не работают.

Давайте говорить честно по поводу того, где мы находимся, потому что, я считаю, это всё очень страшно. Администрация Байдена терпит неудачу на Ближнем Востоке, администрация Байдена провалилась в Афганистане, администрация Байдена за два года не придумала стратегию победы на Украине. А мир становится всё более опасным.

Тем временем, наш госсекретарь считает, что самой важной его работой является рассылка письма с напоминанием всем сотрудникам Госдепа обеспокоиться своей гендерной идентичностью и прописать предпочтительные гендерные обозначения в своей электронной почте.

Ну это же абсурд! Они вынуждены нападать на Трампа и лгать о нём, потому что правда их уничтожит. Правда в том, что они подрывают Израиль прямо сейчас, правда в том, что им совершенно не удалось напугать хуситов, которые нанесли удар по трём кораблям за последние пару дней. Им совершенно не удалось напугать иранцев, которые продолжают расширять свои террористические операции по всему Ближнему Востоку.

Они абсолютно провалились в разработке стратегии по сдерживанию Путина. И вот что я вам скажу. Я предупреждал ещё в 2014 году во время фиаско в Крыму, когда Обама всё провалил, что санкции не работают против Путина.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.