Обозреватель RS: демонстрация силы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь за собой серьёзные последствия

В ближайшее время почти половина авианосцев США будет направлена в Азиатско-Тихоокеанский регион. Такое решение администрации Байдена продиктовано желанием показать своим союзникам в Азии, что Вашингтон помнит о них и продемонстрировать свою силу Северной Кореи и Китаю. Но такие меры могут привести к ответным действиями со стороны Пекина и Пхеньяна, что может втянуть Соединённые штаты в ещё один конфликт, считает обозреватель Responsible Statecraft.

Вашингтон собирается направить 5 авианосцев, почти половину своей военно-морской мощи, в Тихий океан. Такое решение может иметь серьёзные последствия для США, считает обозреватель Responsible Statecraft.

У такого хода администрации президента Байдена есть свои причины. США хотят «заверить азиатских союзников в том, что не забыли о них», – пишет автор статьи. Также это возможность продемонстрировать свою силу главными геополитическим противникам в Азии, а именно Северной Корее и Китаю.

Это естественно может привести к ответу со стороны Пекина и Пхеньяна. Также эта ситуация является ещё одним напоминанием, что политика Соединённых штатов в этом регионе остаётся «военной». Вопросам экономики и дипломатии уделяется значительно меньше внимания.

Автор статьи считает, что также такое решение может быть своеобразной компенсацией «чрезмерных инвестиций энергии и ресурсов» в конфликты на Ближнем Востоке. Но, США и так сейчас взяли на себя слишком много конфликтов по всему миру и начать ещё один будет чревато проблемами.

Вашингтон как будто не понимает, что следует «балансировать между сдерживанием и гарантиями», а не трясти оружием. Ведь такое скорее не успокоит союзников, а замотивируют противников действовать более агрессивно. Обозреватель RS уверен, стремясь запугать Китай, «администрация Байдена увеличивает риск возникновения кризиса».

Не меньшую опасность представляет и возможный конфликт с Северной Кореей. Пхеньян всегда отвечает на провокации Вашингтона собственными, а если эта переброска флота будет воспринята как угроза, то ситуация может накалиться до предела. Не стоит забывать, что у Пхеньяна есть ядерное оружие.

Так что сейчас США никак нельзя вступать в новый конфликт, потому что их и так слишком много. Чтобы избежать такого развития событий Вашингтону нужно поменять свой «милитаризованный подход» к Азиатско-Тихоокеанскому региону.