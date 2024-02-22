Fox News Оригинал

Fox News: у Байдена две плохие цифры: его возраст и рейтинг одобрения

Материал представлен в переводе ИноТВ
Совсем неудивительно, что Белый дом недоволен публикациями о Джо Байдене в СМИ. Там его представляют не в радужном свете. Но проблема не в этом, считает Fox News. Американцам необязательно читать газеты, чтобы сделать выводы о Байдене, — им достаточно посмотреть на него. У нынешнего президента две плохие цифры для переизбрания: его возраст и рейтинг одобрения работы.
Послушайте, неудивительно, что Белый дом крайне недоволен тем, как преподносят президента Байдена, и не только в The New York Times, которое уж точно нельзя назвать антибайденовским изданием. Но и везде в прессе. 
 
И везде люди вообще-то могут наблюдать за президентом, потому что у него две очень плохие для переизбрания цифры: 81 — это его возраст и 40 — рейтинг одобрения его работы, средний рейтинг согласно опросу Real Clear Politics. 
 
И он… Он действительно сейчас ведёт очень тяжёлую борьбу. И проблема для Белого дома состоит не в том, что люди читают The New York Times и говорят: «Ого, наверное, Джо Байден и правда стареет». Они видят его собственными глазами и приходят к такому выводу. 
 

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Белый дом Джо Байден президентские выборы рейтинг СМИ США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров