Сенатор США: Байден и демократы ввергли страну в хаос ради партийных интересов

Демократов в США интересует только одно: их партия должна сохранить власть во что бы то ни стало, и, если для этого надо наводнить страну нелегальными иммигрантами и засудить лидера оппозиции под надуманным предлогом, это приемлемая цена, рассуждает сенатор-республиканец Тед Круз в интервью Fox News.

ТЕД КРУЗ, сенатор США: Послушайте, я считаю, мы видим систематическое и непрекращающееся посягательство на законность, на Конституцию и, по сути, на демократию. То, что произошло в Вашингтоне, действительно пугает и действительно огорчает. Демократы стали радикалами, они решили, что узкопартийные интересы важнее законности. Они готовы использовать министерство юстиции как оружие, тотально злоупотреблять государственной властью с целью и дальше оставаться у власти.



Решение судьи в Нью-Йорке возмутительно. Судья-демократ, руководствующийся партийными интересами, вынес решение по делу, составленному генпрокурором-демократом, руководствующимся партийными интересами. Этот генпрокурор, Летиция Джеймс, во время предвыборной кампании заявляла: «Я разделаюсь с Дональдом Трампом!» Она выступила перед этим ухмыляющимся ханжой, демократом, который затем…



Имейте в виду, в данном деле судья постановил, что Дональд Трамп должен выплатить более 350 миллионов долларов за нарушение, от которого никто не пострадал. Дело касалось международных банков-гигантов, которые заработали, а не потеряли деньги и готовы были дать взаймы ещё больше. Вся позиция обвинения заключалась в том, что Трамп, мол, завысил стоимость своей недвижимости. Насколько мне известно, эти банки не были хрупкими, уязвимыми потребителями, они сами оценили недвижимость, они горели желанием оформить кредит, они заработали на этом деньги и хотели заработать ещё.



О чём здесь идёт речь? Речь идёт о власти, о попытках уничтожить Дональда Трампа. Почему? Потому что в конечном счёте это посягательство на демократию. Они хотят не дать избирателям проголосовать за Дональда Трампа. Это опасно! Тот наглый цинизм, с которым они готовы злоупотреблять судебной системой ради сохранения своей власти любой ценой.



Тем временем становится очевидным глубокое различие приоритетов республиканцев и демократов.



ТЕД КРУЗ: Да.



В данный момент ваши коллеги отправляют… или хотят отправить больше денег Украине. А южная граница до сих пор не защищена! Через эту границу прибывают потенциальные террористы, фентанил, китайцы — мы не знаем, что за этим стоит! Какова судьба этого пакета финансирования на 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов предназначены Украине?



ТЕД КРУЗ: Думаю, законопроект о помощи зарубежным странам, который демократы протолкнули в сенате, не имеет никаких перспектив в палате представителей. И они это знают. Законопроект был всего лишь политической уловкой. Вся цель заключалась в том, чтобы создать видимость, будто Чак Шумер и демократы хотят что-то сделать на границе, и при этом не делать ничего.



Имейте в виду, проблема с границей и посягательство на законность, использование минюста для злоупотреблений — это в конечном итоге одна и та же проблема. Эта проблема — готовность поставить узкопартийные интересы демократов превыше всего.



При Джо Байдене мы видим вторжение через нашу южную границу. Мы видели, как 10,4 миллиона нелегальных иммигрантов пересекли границу, вторглись главным образом в мой штат Техас, но также и во все остальные штаты. И демократы решительно за это, их это устраивает. Их устраивают мешки с трупами, смерти людей, нападения на детей, изнасилования женщин. Их устраивает, что в прошлом году от передозировки умерло 100 тысяч американцев. Для демократов всё это приемлемые последствия. Потому что они смотрят на эти 10,4 миллиона нелегальных иммигрантов и видят будущий электорат демократов, а власть партии — это единственное, что имеет значение.



Хочу похвалить палату представителей. Они объявили импичмент (министру внутренней безопасности США. — ИноТВ) Алехандро Майоркасу. И правильно сделали! И я считаю, сенат должен признать его виновным. Почему? Потому что он активно помогал и потворствовал преступному вторжению в Соединённые Штаты. Помогал и потворствовал мексиканским наркокартелям, нажившим миллиарды долларов, эксплуатируя людей, подрывая общественную безопасность в Америке и создавая невероятно серьёзную угрозу для государства. А Джо Байден и демократы в конгрессе — соучастники этого хаоса, охватывающего нашу страну.



Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.





