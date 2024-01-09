Fox News: «непригоден для работы» — республиканцы пригрозили импичментом главе Пентагона

Республиканцы планируют представить Ллойду Остину резолюцию об импичменте из-за того, что тот не уведомил Белый дом и конгресс о своей госпитализации. Об этом рассказал телеканалу Fox News конгрессмен Мэтт Розендейл. По его словам, глава Пентагона неоднократно нарушал свою присягу, «сознательно подвергая опасности американский народ и ставя под угрозу национальную безопасность США», а его тайная госпитализация стала очередным доказательством его нечестности.

Республиканцы могут представить Ллойду Остину резолюцию об импичменте из-за его «тайной» госпитализации, сообщает Fox News со ссылкой на члена палаты представителей Мэтта Розендейла. «Ллойд Остин непригоден для работы на посту министра обороны, поэтому я призываю своих коллег присоединиться ко мне и объявить ему импичмент, чтобы защитить американский народ», — объявил в понедельник конгрессмен.

Глава Пентагона «неоднократно нарушал свою присягу», будь то вывод войск из Афганистана, кризис с мигрантами на границе или прошлогодний инцидент с китайским шпионским аэростатом, пролетевшим над базой ВВС США. По мнению конгрессмена, таким образом Остин «сознательно подвергал опасности американский народ и ставил под угрозу национальную безопасность США», — а сегодня в ситуации с госпитализацией «эта нечестность снова повторяется».

Как отмечает Fox News, неразглашение информации о госпитализации даже для высших чинов Белого дома и Пентагона вызвало шквал двухпартийной критики: ведущие представители обеих партий призвали к большей прозрачности в отношении этого инцидента, а ряд высокопоставленных республиканцев и вовсе призвали уволить министра обороны.