Bloomberg: борьба между конгрессом и Белым домом грозит поставить крест на помощи США Украине

Киев сталкивается с «величайшим риском» потери финансовой поддержки Вашингтона. Республиканцы в парламенте продолжают саботировать выделение правительству Зеленского $61 млрд, на чём настаивает администрация Байдена, и требуют ужесточения миграционной политики. Но без законопроекта о государственных расходах эти два вопроса могут оставаться в подвешенном состоянии неопределённо долго, пишет Bloomberg.

«Битва» между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном по поводу помощи Украине и иммиграционной политики достигнет апогея на этой неделе. Их противостояние будет происходить на фоне попыток конгресса предотвратить частичное прекращение государственного финансирования 20 января, пишет Bloomberg.

Накануне лидеры обеих партий, обеспокоенные политическими последствиями шатдауна, представили план расходов. Но он не включает в себя ни помощь Киеву в $61 млрд, которую добивается глава Белого дома, ни строгую защиту границ, которую требуют консерваторы, отмечает издание.

В итоге Украина сейчас «сталкивается с величайшим риском» потери финансовой поддержки США. В то же время компромисс по миграционной политики, ужесточение которой законодатели-республиканцы связывают с финансированием правительства Зеленского, остаётся недостижимым. Без законопроекта о государственных расходах эти два вопроса могут оставаться в подвешенном состоянии «до бесконечности», подчёркивается в статье.

Для карьеры Джонсона, который может лишиться поста без поддержки консервативного крыла Республиканской партии, и Байдена, который теряет популярность среди избирателей, наступает решающий момент. А поскольку переговоры в сенате затягиваются, всё более вероятно, что решение этого вопроса сведётся к спикеру и президенту, считает Bloomberg.