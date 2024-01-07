Сотрудники ФБР и других правоохранительных органов США активно способствовали созданию беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Но наказать тех, кто организовал эту провокацию без смены исполнительной власти, будет непросто, признался в интервью Tucker on X конгрессмен Клэй Хиггинс.

Если отойти в сторону, то можно прийти к выводу, что это не демократия. То есть федеральные агентства работают под надзором президента, а затем конгресса, избранных людей, которые должны принимать решения.

У нас был президент-республиканец. Теперь у нас есть республиканский конгресс. И ни тот и ни другой не смог получить прямого ответа от ФБР. Никто не контролирует ФБР. Вы описываете государство внутри государства.

КЛЭЙ ХИГГИНС, конгрессмен от Луизианы: Что ж. В Америке, когда мы сталкиваемся с таким кризисом, разумные люди задают вопрос: кто расследует расследователей?

Верно.

КЛЭЙ ХИГГИНС: Ответ: в Америке — конгресс. То есть мы обязаны провести расследование через соответствующие комитеты. Мы, конечно, занимаемся этим сейчас с учётом, что республиканское большинство контролирует комитеты. Но у нас нет полномочий производить аресты.

Мы можем давать рекомендации по заведению уголовных дел на основании результатов наших расследований, но нам необходимо, чтобы Министерство юстиции шло нам навстречу. И вот мы упёрлись в кирпичную стену, не так ли?

По конституции мы обязаны провести объективное расследование. И любой, кто меня знает, подтвердит, что именно этого я и добиваюсь. Я не пытаюсь выдумать преступление, которое соответствовало бы версии о виновности ФБР.

Я следую доказательствам, и, к моему ужасу, они ведут к сотрудникам ФБР на самом высоком уровне и к заговору внутри нашего правительства на самом высоком уровне с целью создать, подготовить почву для скомпрометированного избирательного цикла в 2020 году. Их действия также затрагивают события 4, 5 и 6 января, а затем уголовное расследование, арест и судебное преследование американцев, которых смогли заманить в ловушку и задокументировать с помощью тысяч камер, которые работали в тот день. Эти доказательства собирались для расследования, ареста и судебного преследования американцев, которые попали в эту ловушку.

Итак, конгресс может расследовать эти вещи. И мы расследуем. Мы раскроем эти ужасающую истину и предоставим рекомендации по заведению уголовных дел. Но до тех пор, пока у нас не будет президента, возглавляющего исполнительную власть, который наведёт порядок в Минюсте и ФБР на самом высоком уровне и назначит на посты американских патриотов, которые будут действовать в соответствии с рекомендациями конгресса, никого из этих парней не арестуют. Ведь они не собираются арестовывать самих себя. А у нас нет полномочий для их ареста.

Дата публикации 07 января 2024 года.