Такер Карлсон: Трампу запретили баллотироваться под лживым предлогом

Когда Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах 2024 года, президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсети X: «Соединённые Штаты утратили возможность читать нотации о «демократии» любой другой стране». По мнению журналиста Такера Карлсона, вашингтонская элита давно готовилась устранить своего главного политического противника и именно поэтому распространяла явную ложь о «мятеже» в Капитолии.

6 января 2021 года большая группа людей, горячо любящих Конституцию США, прибыла к зданию Капитолия. Они пришли туда, потому что считали, что демократия умирает. На основании многочисленных фактов они пришли к выводу, что выборы 2020 года были фальсифицированы самыми могущественными людьми страны. Они полагали, что выборы не были ни свободными, ни честными. И это их злило.



Некоторые из них в гневе разбили окна и напали на полицейских. Затем они прошли в здание. Многие — через двери, которые сотрудники правоохранительных органов держали открытыми. Когда люди прошли внутрь, офицер полиции Капитолия застрелил ветерана боевых действий у входа в вестибюль спикера. Убитую звали Эшли Бэббит, она была безоружной и ранее не была замечена в каких-либо насильственных действиях.



Вот что на самом деле произошло 6 января. Но руководители обеих партий в Вашингтоне, а также их стенографисты в национальных СМИ описывали этот день совсем по-другому. В считанные часы практически все на телевидении стали называть 6 января «мятежом», во главе которого был Дональд Трамп.



CNN: Президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу с применением насилия в Капитолии…



ДЖОН ХАРВУД, корреспондент CNN в Белом доме: Весь Вашингтон перепуган, люди пытаются понять, как не дать ему нанести стране ещё больший вред, чем он уже нанёс, подняв мятеж в среду.



ХАКИМ ДЖЕФФРИС, конгрессмен США: Нападение на Капитолий с применением насилия было актом мятежа.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Президент поднял мятеж против конгресса, чтобы предотвратить мирную передачу власти.



КОРИ БУШ, конгрессмен США: Президент-расист, поднявший расистский мятеж!



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Все 50 штатов под угрозой вооружённого мятежа трампистов.



ЛИЗ ЧЕЙНИ, конгрессмен США: Мы должны сосредоточиться на поддержке конституции, а не мятежа.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США в 2021 году: Объявляю, что палата представителей учредит специальный комитет по расследованию мятежа 6 января.



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Вы открыли для них двери и позволили им вторгнуться в Народный дом (Капитолий. — ИноТВ)! Дональд Трамп призывал к мятежу против Соединённых Штатов Америки!



Такая реакция вызывала недоумение: чем бы ни были события 6 января, а в некотором смысле мы до сих пор не знаем, чем именно они были, это не был мятеж, возглавляемый Трампом. У толпы не было оружия, не было плана по свержению власти. Ничего такого не вскрылось. И, самое главное, Трамп это не возглавлял. Он находился в милях оттуда, в Белом доме, и выступил с публичным призывом к спокойствию и против насилия.



Так почему же люди на телевидении твердили нам, что Трамп поднял мятеж? Это была, конечно же, ложь. Причём весьма очевидная. Итак, мы явно видели тиражирование тезиса, сформулированного для определённой цели. Но для какой цели?



Ответ на этот вопрос мы получили вчера, когда Верховный суд штата Колорадо постановил, что, поскольку Трамп возглавлял мятеж, его имя не может появиться на избирательных бюллетенях в штате осенью следующего года. Четыре либеральных судьи, сделавших такое заключение, сослались на третий раздел 14-й поправки (к Конституции США. — ИноТВ), написанный в 1868 году, чтобы бывшие должностные лица Конфедерации больше не могли занимать должности. Вот и всё обоснование.



Хотя никакой суд не признал Дональда Трампа виновным в мятеже, а 14-я поправка не относится конкретно к президенту, Дональд Трамп не может баллотироваться в президенты, потому что он мятежник. Звучит бредово, потому что это и есть бред.



В трёх тысячах миль оттуда, в Сальвадоре, никаких сомнений в сути происходящего не было. «Соединённые Штаты утратили возможность читать нотации о «демократии» любой другой стране», — написал президент Сальвадора Найиб Букеле. Однако в нашей стране никто из левых не посмел так высказаться. Вместо этого враги Дональда Трампа ликовали. Журнал The Atlantic выразил благодарность никем не избранным судьям за то, что они, цитирую, «спасли страну» от желаний избирателей. Потому что демократия на самом деле именно такая.



Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.