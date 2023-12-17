Обозреватель WSJ: США уже давно не демократическое государство — выборы 2024 года лишь подчеркнут это

Соединённые штаты не могут считаться демократическим государством — политические институты не работают как нужно, СМИ сплошь лживые и коррумпированные, люди не имеют достаточного права голоса, пишет обозреватель The Wall Street Journal Кевин Д. Уильямсон. По его словам, выборы 2024 года лишь подчеркнут это. При этом американскому народу надо понимать, что во многом именно он виноват в том, что страна стала такой.

США уже давно не являются демократическим государством, пишет в своей статье для The Wall Street Journal Кевин Д. Уильямсон. По мнению автора, лучшей тематической песней для выборов 2024 года стала бы композиция Дэвида Боуи с Брайаном Ино «I'm Afraid of Americans» («Я боюсь американцев»). Э та песня отлично характеризует положение дел в стране.

Президентские выборы — это почти всегда показушные, националистические дела, полные призывов к патриотизму и единству, но эти станут особенными. Оба кандидата имеют сомнительную репутацию и достижения. Трамп — хотел устроить государственный переворот. Байден — заинтересован лишь семейным бизнесом. Уильямсон считает, что эти выборы станут напоминанием о том, какими «упадническими, отсталыми, низкопробными, примитивными, суеверными и морально развращёнными людьми мы стали».

Но в первую очередь люди должны винить сами себя. Ведь они сами выбрали такую систему, дали этим людям прийти к власти. Все обвиняют «больших боссов» и большие деньги в том, что происходит. По мнению большинства «народ не может потерпеть неудачу, его можно только подвести», но это не так. У республиканцев и демократов также есть свои собственные версии того, где лежит корень всех американских проблем, но они также далеки от действительности.

Все очень сильно изменил интернет. Как пишет автор, раньше всем медиаполем управляли несколько крупных печатных изданий и телевизионных сетей, но их заменили соц. сети, которые породили настоящее безумие. Они упростили вход в политику разным сомнительным личностям, достоверной информации стало еще меньше. «Новости были демократизированы, и, как таковые, они стали продажными, безответственными и уродливыми», — пишет Кевин Д. Уильямсон.

Теперь политики смогли обращаться к народу через интернет и говорить не о разных важных экономических и социальных вопросах, а продвигать те скандалы и интриги, которые актуальнее всего на просторах всемирной паутины. Это позволило задвинуть реальные проблемы на второй план.

«Важнейшие национальные приоритеты в обозримом будущем отойдут на второй план, уступив место полному безумию», — считает автор. Также он убеждён в том, что помощь Украине задерживается не из-за законных опасений по поводу безопасности границ, а потому что «значительная часть республиканцев – путинисты».

Выборы же, как бы они не закончились, обязательно обернуться скандалом. Если Трамп проиграет, то возможно он попытается повторить попытку переворота, которую он принял после поражения на выборах в 2020 году. В случае победы Трампа все демократы будут в очередной раз заявлять о фальсификации результатов, как это было с «любыми другими крупными выборами, которые выиграли республиканцы, начиная с 1864 года».

Также у США огромные проблемы с госбюджетом. Деньги уходят непонятно куда вместо того, чтобы вложить их в реконструирование сферы промышленности, научные исследования и «обеспечение того, чтобы все те ядерные ракеты, которые мы построили в годы Рейгана, всё еще работали», ведь Соединённые штаты всё ещё обогащают уран на заводе времен Оппенгеймера.

«Демократия — это не наша форма правления», — заявляет Уильямсон. Демократия — это лишь средство, для нормальной работы которого нужна слаженная работа разных социальных и политических институтов. Как например «Билль о правах». Но все подобные институты «были сметены радикально демократическими и неумолимо гомогенизирующими силами политической жизни в цифровую эпоху».

Победа любого кандидата на предстоящих выборах — это проблема. Ведь «быть президентом трудно, еще труднее, если ты глуп, и еще труднее, если ты глуп и твой следующий знаменательный день рождения - 90-ый», — пишет Уильямсон. Если учесть этот аспект, то, — «вопрос № 1 в президентской кампании 2024 года — это не долг, не экономика, не Украина, не Израиль и не преступность — главный вопрос, вне всякого сомнения, иммиграция», — пишет в завершение статьи обозреватель The Wall Street Journal Кевин Д. Уильямсон.