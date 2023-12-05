Fox News: коррупция, разгул преступности, экономический кризис — американские демократы пришли к полному краху
У демократов серьёзные неприятности, и отрицать это невозможно — даже они сами этого уже не отрицают. Уровень доверия американцев президенту снизился до рекордно низкой планки — он составляет сейчас от 30 до 35 процентов. Да-да, а президент у нас сейчас — демократ Джо Байден. До выборов остаётся меньше года, а бывший президент Дональд Трамп — ну, вы его помните, в его отношении открыто множество дел, ему предъявляют всяческие обвинения, он почти всю эту неделю провёл на заседаниях суда в Нью-Йорке — оказывается впереди Байдена почти в каждом крупном опросе в рамках их матча-реванша.
Но на самом деле это и не должно слишком удивлять — вспомните, сын президента Хантер чуть ли не раз в неделю даёт повод для новых вопросов, и теперь мы видим заголовки о тайных банковских счетах, которые могут привести следователей прямо к Джо, прямо к президенту США. Взглянем на уровень преступности в крупных городах нашей страны — ну здесь не мне вам что-то рассказывать. И это не актёры — вот так у нас на самом деле угоняют машины. Благодаря дверным звонкам марки Ring, камеры теперь есть у всех — и мы этот кошмарный карнавал наблюдаем каждый день. И никаких последствий для этих наглых грабителей не наступает — а всё благодаря мягкому подходу демократов к преступности. А вот Трампа в мягком курсе по вопросу преступности уж точно обвинить нельзя, правда?
Посмотрим на границу — там полный хаос. Кто-то вообще это отрицает? Американские пограничники с начала 2023-го обнаружили 3,2 миллиона нелегалов, а ведь год ещё не закончился, так что у нас рекорд — и не в том смысле, что нам теперь положен приз. На этой неделе Служба пограничного контроля столкнулась с такими перегрузками из-за желания тысяч людей попасть в США, что в ряде штатов, включая Калифорнию, Техас и Аризону, пришлось прекратить пропускать автомобили — и это не шутка.
Что же до ситуации в мире, складывается ощущение, что он весь полыхает: наши противники идут вперёд, а наши союзники в самом буквальном смысле бьются не на жизнь, а на смерть.
Посмотрите на экономику — вы вряд ли отыщете в американском обществе хоть одну группу людей, которая позитивно оценивает экономическую ситуацию. Но президент только и твердит: «Байденомика!» Всё у нас замечательно!» Знаете, насколько оторванным от реальности он предстаёт, когда говорит о своей замечательной «байденомике»? Настолько, что ему теперь запретили употреблять это слово в агитационных речах. Ну а среднему американскому домохозяйству приходится наблюдать за тем, как растут проценты по их кредитным картам, втрое растут счета за коммунальные услуги и испаряются мечты о том, чтобы купить новую машину или жильё побольше.
Это же ведь бессмысленно теперь — если у меня ипотека по ставке три процента, зачем мне переходить на семь, а то и девять процентов? До бесконечности так продолжаться не может. Так что же будет дальше? Может быть, нам представят план того, как нам всё это исправить? Наверное, всё-таки нет.
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