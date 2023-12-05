Fox News: коррупция, разгул преступности, экономический кризис — американские демократы пришли к полному краху

Перед пока ещё контролирующимся Демпартией Вашингтоном встали серьёзнейшие проблемы, отрицать которые теперь не могут даже сами демократы, констатирует ведущий Fox News Брайан Килмид. Как перечислил Килмид, американцы вынуждены терпеть грабительские проценты по кредитам от банков и прощаться с мечтами о покупке новой машины или жилья, а ситуация с преступностью в крупных городах превратилась в кошмарный карнавал. Тем временем границы страны осаждают нелегалы — ну а за рубежом повсюду полыхают различные конфликты, в которых приходится тяжело именно союзникам Америки.

У демократов серьёзные неприятности, и отрицать это невозможно — даже они сами этого уже не отрицают. Уровень доверия американцев президенту снизился до рекордно низкой планки — он составляет сейчас от 30 до 35 процентов. Да-да, а президент у нас сейчас — демократ Джо Байден. До выборов остаётся меньше года, а бывший президент Дональд Трамп — ну, вы его помните, в его отношении открыто множество дел, ему предъявляют всяческие обвинения, он почти всю эту неделю провёл на заседаниях суда в Нью-Йорке — оказывается впереди Байдена почти в каждом крупном опросе в рамках их матча-реванша.

Но на самом деле это и не должно слишком удивлять — вспомните, сын президента Хантер чуть ли не раз в неделю даёт повод для новых вопросов, и теперь мы видим заголовки о тайных банковских счетах, которые могут привести следователей прямо к Джо, прямо к президенту США. Взглянем на уровень преступности в крупных городах нашей страны — ну здесь не мне вам что-то рассказывать. И это не актёры — вот так у нас на самом деле угоняют машины. Благодаря дверным звонкам марки Ring, камеры теперь есть у всех — и мы этот кошмарный карнавал наблюдаем каждый день. И никаких последствий для этих наглых грабителей не наступает — а всё благодаря мягкому подходу демократов к преступности. А вот Трампа в мягком курсе по вопросу преступности уж точно обвинить нельзя, правда?

Посмотрим на границу — там полный хаос. Кто-то вообще это отрицает? Американские пограничники с начала 2023-го обнаружили 3,2 миллиона нелегалов, а ведь год ещё не закончился, так что у нас рекорд — и не в том смысле, что нам теперь положен приз. На этой неделе Служба пограничного контроля столкнулась с такими перегрузками из-за желания тысяч людей попасть в США, что в ряде штатов, включая Калифорнию, Техас и Аризону, пришлось прекратить пропускать автомобили — и это не шутка.

Что же до ситуации в мире, складывается ощущение, что он весь полыхает: наши противники идут вперёд, а наши союзники в самом буквальном смысле бьются не на жизнь, а на смерть.

Посмотрите на экономику — вы вряд ли отыщете в американском обществе хоть одну группу людей, которая позитивно оценивает экономическую ситуацию. Но президент только и твердит: «Байденомика!» Всё у нас замечательно!» Знаете, насколько оторванным от реальности он предстаёт, когда говорит о своей замечательной «байденомике»? Настолько, что ему теперь запретили употреблять это слово в агитационных речах. Ну а среднему американскому домохозяйству приходится наблюдать за тем, как растут проценты по их кредитным картам, втрое растут счета за коммунальные услуги и испаряются мечты о том, чтобы купить новую машину или жильё побольше.

Это же ведь бессмысленно теперь — если у меня ипотека по ставке три процента, зачем мне переходить на семь, а то и девять процентов? До бесконечности так продолжаться не может. Так что же будет дальше? Может быть, нам представят план того, как нам всё это исправить? Наверное, всё-таки нет.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.