WP: Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена

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Конгрессвумен Грин: политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете Tucker on X
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Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих Bloomberg
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Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче 17‑го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».
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Белый дом: Палестинская администрация не в состоянии контролировать Газу
Палестинская национальная администрация (ПНА) не может управлять сектором Газа. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры
Спасатели эвакуировали женщину-спелеолога из Навалишенской пещеры в Сочи.
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Семак: если мы вернёмся на систему «весна — осень», то ничего не изменится
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем календаре проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Два ДТП с участием фур и легковушек произошло в Подмосковье из-за снега
Восемь автомобилей, включая грузовые машины, столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Московской области. Причиной двух ДТП стал сильный снегопад.
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Тренер «Локомотива» Лёвин: пытались минимизировать отсутствие Галактионова
Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» в отсутствие главного тренера Михаила Галактионова.
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Семак: «Зенит» стал чемпионом РПЛ пять раз подряд благодаря характеру
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» и игре в снегопад.
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Al Jazeera: эсминец ВМС США USS Carney обстрелян ракетами с территории Йемена
Американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.
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Семак о Ренане: рассмотрим входящие предложения, если они будут интересны
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере защитника Роберто Ренана.
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Семак не против приглашения судей из Саудовской Аравии в чемпионат России
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судейских ошибках в чемпионате России.
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МИД: рост расчётов в нацвалютах — приоритет председательства России в БРИКС
В российском МИД заявили, что наращивание расчётов в нацвалютах станет приоритетом председательства России в БРИКС.
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Семак: расстроены результатом в матче с «Локомотивом», но это футбол
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
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В Белом доме одобрили намерение Израиля ликвидировать руководство ХАМАС
План Израиля, предусматривающий ликвидацию руководства палестинского движения ХАМАС, является «полезной тактикой». Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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В ХАМАС заявили, что взорвали в Газе туннель с израильскими военными
«Бригады аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взорвали в городе Газа заминированный туннель, в котором находились израильские военные.
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Минобороны России показало уничтожение БМП ВСУ на Запорожском направлении
Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлён момент уничтожения двух боевых машин пехоты Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.
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Глава МИД Британии Кэмерон намерен убеждать США продолжать помогать Украине
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе предстоящей поездки в США планирует убедить Белый дом в необходимости и дальше оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом рассказал сам глава британского внешнеполитического ведомства.
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Израиль заявил о нанесении 10 тысяч авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Военно-воздушные силы Израиля с начала военной операции нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой израильской армии.
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«Локомотив» без Галактионова одержал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ
Столичный «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России.
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Al Hadath: хуситы атаковали торговое судно Британии
Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили нападение на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Уточняется, что судно шло под британским флагом, его экипаж состоит из британцев.
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NBC News: отстранение Залужного обернётся для Зеленского катастрофой
Отстранение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обернётся серьёзными последствиями для Владимира Зеленского.
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Гол Тикнизяна упрочил преимущество «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отличился в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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Члены СПЧ обсудят с Путиным СВО, миграцию и образование
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов заявил, что члены совета намерены обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования.
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Врач Евгений Попов рассказал, как правильно лечить затяжной кашель
Люди, перенёсшие ОРВИ в текущем сезоне, нередко жалуются на затяжной кашель, который не поддаётся стандартной терапии. О том, как с ним правильно бороться, рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов.
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В Мадриде тысячи испанцев протестуют против переизбранного премьера Санчеса
В Мадриде тысячи испанцев вышли на акцию протеста против переизбранного премьер-министром лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса и против будущего закона об амнистии каталонских сепаратистов.
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«Краснодар» победил «Оренбург» и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» на своём поле переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Главный агроном «Локомотива» рассказал о трудностях при подготовке поля к матчу 17-го тура РПЛ с «Зенитом»
Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко объяснил, в чём заключались главные трудности при подготовке поля к матчу 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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Режиссёр Александр Сокуров заявил о завершении карьеры
Режиссёр Александр Сокуров заявил, что завершил свою профессиональную карьеру.
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Число погибших при взрыве в университете на Филиппинах возросло до четырёх
Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин возросло до четырёх.
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Глушенков забил мяч в ворота «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков отличился забитым мячом в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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В МВД изучают видео нападения мужчины на женщину с ребёнком в Самаре
Мужчина напал на женщину с ребёнком в Самаре после замечания из-за курения в подъезде.
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Титов выступил против проведения футбольных матчей в снегопад
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о проведении футбольных матчей в снегопад.
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В бундестаге заявили, что без помощи США Украина перешла бы под контроль России
Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выразил мнение, что украинские военные не смогли бы вести боевые действия без помощи Вашингтона.
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Белый дом: Израиль и ХАМАС не намерены обсуждать освобождение заложников
Израиль и палестинское движение ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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Тарханов назвал большой глупостью переход РПЛ на систему «осень — весна»
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос о своём отношении к нынешнему календарю матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Комиссия Росавиации расследует ЧП с самолётом в аэропорту Иркутска
Комиссия территориального управления Росавиации проведёт расследование инцидента с грузовым самолётом в аэропорту Иркутска.
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Тарханов считает, что матч ЦСКА — «Ростов» следовало перенести из-за снегопада
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о погодных условиях в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и «Ростова».
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Чалов рассказал, что иностранные игроки ЦСКА были шокированы игрой в снегопад
Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что иностранные игроки были шокированы игрой против «Ростова» в сильный снегопад.
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Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи.
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В Молдавии раскритиковали новый бюджет за сокращение трат на социальную сферу
Власти Молдавии не нуждаются в образованных и здоровых гражданах. Такое мнение высказал молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя планы правительства увеличить в 2024 году расходы на армию.
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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ возросло до двух.
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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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Кассьерра сравнял счёт в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил мяч в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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Во Франции выдали разрешение на разведку месторождений природного водорода
Министерство энергетического перехода Франции впервые выдало разрешение на разведку месторождений природного водорода.
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В ХАМАС заявили о гибели восьми израильских солдат из-за мин
Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что восемь израильских солдат подорвались на минных полях на юге сектора Газа.
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СКА по буллитам победил «Металлург» в матче КХЛ
СКА победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Обляков — о матче с «Ростовом»: можно было в валенках выходить
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».
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Лукашенко прибыл в Пекин для участия в переговорах с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пекин, где у него запланированы переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15 500
Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву более 15,5 тыс. человек погибли.
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Politico: США стремятся не отставать от КНР в гонке высокотехнологичного оружия
Соединённые Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия.
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Дубль Телегина помог «Трактору» победить ЦСКА в КХЛ
«Трактор» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.