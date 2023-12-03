WP: Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена

Дональд Трамп объявил о крестовом походе, чтобы снова сделать Соединённые Штаты свободными от президента Джо Байдена, который разрушает демократию, пишет The Washington Post. Предвыборный штаб Байдена обвинил бывшего американского лидера в попытке отвлечь внимание американцев от уголовных обвинений и стремления отменить закон о доступном здравоохранении.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — «крестовый поход» против действующего американского лидера Джо Байдена, который разрушает демократию в стране, сообщает The Washington Post.

«Байдену и его леворадикальным союзникам нравится изображать из себя защитников демократии. Но Джо Байден не защитник американской демократии. Джо Байден — разрушитель американской демократии… Эта кампания — праведный крестовый поход за освобождение нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — отметил Трамп, выступая в субботу перед своими сторонниками в штате Айова.

По его словам, администрация Байдена пытается контролировать американцев, подавляя свободу слова, подвергая цензуре своих критиков и «криминализируя инакомыслие». В частности, он напомнил о расследовании вмешательства России в выборы 2016 года и первом расследовании по делу об импичменте, которое было начато в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что Трамп оказывал давление на Украину с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам сына Байдена Хантера. Эти расследования экс-президент назвал попыткой «свергнуть легитимно избранного президента».

Также Трамп вновь указал на то, что считает все обвинения в свой адрес, в том числе уголовные обвинения в деле о попытке отменить результаты выборов 2020 года, политически мотивированными.

«Они ведут тотальную войну с американской демократией. И становятся всё более экстремистскими и репрессивными. Если вы вернёте меня в Белый дом, их правлению придёт конец и Америка снова станет свободной нацией», — добавил политик, который претендует стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента в ноябре 2024 года.

Предвыборный штаб Байдена назвал эту речь попыткой отвлечь внимание от обещаний Трампа использовать государственную власть для ответных расследований действий представителей Демократической партии, а также от попыток отменить закон о доступном здравоохранении, подписанный президентом Бараком Обамой в 2010 году. По словам представителя кампании Аммара Муссы, Трамп намерен использовать правительство в качестве «своего личного оружия, чтобы сажать за решётку его политических врагов». «Американский народ видит его насквозь, и это не сработает», — приводит издание его слова.

Как утверждает The Washington Post, Трамп неоднократно использовал критику в адрес политических оппонентов для того, чтобы отвлечь внимание от собственных заявлений или действий. Его субботняя речь была попыткой переломить ситуацию на фоне предупреждений со стороны демократов и даже некоторых республиканцев о том, что его возвращение к власти поставит под угрозу гражданские свободы, сказано в статье.