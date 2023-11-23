Рон Десантис: байденомика губит американскую молодёжь

В одном из последних опросов NBC Дональд Трамп впервые победил Джо Байдена, получив 46 процентов против 42 за Байдена. И если спросить молодое поколение, то поддержка Байдена среди молодых избирателей падает. Что бы вы хотели сказать голосующим американцам в возрасте от 18 до 34 лет?

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Экономическая политика Байдена с высокими ценами и высокими процентными ставками в полной мере губит молодых людей, которые выходят в мир в возрасте 20 с чем-то лет и не могут позволить себе купить дом и новый автомобиль. Американская мечта исчезла, и мы намерены отменить всю эту политику.





Мы также собираемся решить проблему студенческих займов, а не перекладывать выплаты по студенческим кредитам на налогоплательщиков, как того хотят демократы. Мы возложим ответственность за студенческие кредиты на университеты. Вузы, которые выпускают учеников, получают много денег на обучение за счёт этих кредитов. Студентам необходимы учебные программы, которые помогут ученикам встать на путь к самодостаточности и успеху. Если же они не смогут этого добиться, тогда следует обязать сами вузы выплачивать студенчесике займы. В вопросах хлеба с маслом Байден подвёл молодёжь, что даёт нам возможность добиться очень хороших результатов.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.