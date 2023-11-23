Рон Десантис: байденомика губит американскую молодёжь

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Гол Гусева помогла московскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Московское «Динамо» на своей площадке переиграло «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Sabah: разведка Турции спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера
Национальное управление разведки Турции смогло спасти от агентов «Моссада» палестинского хакера Омара А., который взломал систему ЗРК «Железный купол».
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«Спартак» уступил СКА, но сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ
Московский «Спартак» в гостях потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В ХАМАС рассчитывают, что четырёхдневное перемирие в Газе будет продлено
ХАМАС рассчитывает на продление режима перемирия, который вступит в силу 24 ноября на четыре дня. Об этом заявил ТАСС один из членов руководства палестинского движения Басем Наим.
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Гендир ОКР: можем поехать на ОИ-2026 большой делегацией
Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что сборная России может поехать на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии большой делегацией.
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Власти Киева дерусифицировали названия десяти библиотек
Киевские власти переименовали очередные десять библиотек, названия которых были связаны с Россией и СССР, сообщил городской совет столицы Украины.
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Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди юношей
Россиянин Алексей Гребнев досрочно завоевал золотую медаль чемпионата мира по шахматам среди юношей до 18 лет в Италии.
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Войска Израиля останутся внутри сектора Газа на время перемирия
Войска Израиля останутся на позициях внутри сектора Газа на время перемирия. Об этом сообщил представитель армии Даниэль Хагари.
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Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год
Заместитель председателя правительства Московской области, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что с начала 2023 года статус социального предприятия в регионе впервые получили 329 компаний.
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ЦСКА победил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА в гостях в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанёс поражение казанскому УНИКСу.
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Захарян готов выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей»
Российский футболист Арсен Захарян тренируется с командой и готов выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей».
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Протестующие в центре Кишинёва фермеры остались ночевать у здания правительства
Протестующие в центре Кишинёва фермеры ночуют на площади перед зданием правительства, рассказал лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
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«Исламский джихад» освободит военнопленных в обмен на палестинских заключённых
В движении «Исламский джихад» сообщили, что не отпустят заложников из числа военных Израиля, пока всех палестинских заключённых не освободят из израильских тюрем.
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Специалист Хантемиров предупредил о росте числа DDoS-атак в «чёрную пятницу»
Генеральный директор компании StormWall Рамиль Хантемиров заявил, что число DDoS-атак на отечественные онлайн-магазины и маркетплейсы в «чёрную пятницу», 24 ноября, может вырасти по меньшей мере на 30—40% относительно показателя 2022 года.
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Гоцук — о сборной России: лучше играть с Кубой, чем тренироваться только на базе
Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук уверен, что сборная России по футболу в условиях изоляции должна проводить как можно больше товарищеских матчей с любым соперником.
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Министр обороны Израиля заявил, что операция в Газе продлится минимум два месяца
Предстоящее перемирие в секторе Газа будет коротким, армия Израиля продолжит боевые действия, военная операция продлится ещё минимум два месяца.
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Киев потребовал разблокировать КПП на границе с Польшей после смерти водителя
Украина потребовала от властей Польши разблокировать движение на пограничном пункте пропуска после того, как умер уже второй водитель украинского грузовика, стоявший в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.
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Нападающий «Чикаго» Холл пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции
Форвард «Чикаго Блэкхокс» Тэйлор Холл пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Число субъектов МСП в Татарстане достигло 170,4 тысячи
В Татарстане насчитывается 170,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3% больше, чем годом ранее, заявила на пресс-конференции первый замминистра экономики республики, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.
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Движение по Крымскому мосту возобновили
По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей, сообщил информационный центр по ситуации на объекте.
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В Газе сообщили, что количество жертв из-за ударов Израиля достигло 14 854
Количество погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля по анклаву достигло 14 854 человек.
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На замену электросетей в Крыму выделят 50 млн рублей
На работы по замене электросетей в Крыму направят 50 млн рублей.
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Защитник «Пари НН» Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана
Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук считает, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран является сильным мотиватором, который способен настроить своих подопечных на победу в любом матче.
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В Пермском крае ожидается гололедица и изморозь 24 ноября
В Пермском крае в пятницу, 24 ноября, ожидается гололедица и изморозь.
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«Крымэнерго» передадут в собственность Республики Крым
Правительство поручило Росимуществу до 12 января передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность Крыма.
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Суд до 4 декабря отложил рассмотрение протокола, по которому Google грозит штраф
Таганский суд отложил на 4 декабря рассмотрение протокола в отношении компании Google за повторный отказ удалить фейки о спецоперации с YouTube.
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Бестемьянова считает, что Загитова и Медведева не возобновят карьеру
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возобновлении карьеры российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
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Михалков рассказал, что не желает и не будет работать с релокантами
Кинорежиссёр Никита Михалков не хочет и не будет работать с релокантами, об этом он сказал журналистам. Народный артист ранее призвал не наказывать уехавших из России артистов.
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Ас-Сиси: перемещение палестинцев из Газы в Египет является красной линией
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перемещение палестинцев из сектора Газа в Египет является красной линией для Каира.
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Автоэксперт Мартыненко призвал не забывать чистить лобовое стекло машины
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.
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Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на границе Таиланда с Малайзией
Сотрудники пограничной полиции Таиланда задержали 32-летнего гражданина России, объявленного в розыск Интерполом. Об этом рассказал заместитель комиссара Иммиграционного бюро страны генерал-майор Пантана Нучанарт.
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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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В Кировской области открыли «Точки роста» в 62 школах в 2023 году
В Кировской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Образование».
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Никольченко исключили из сборной Украины по художественной гимнастике
Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что Влада Никольченко была исключена из состава сборной по художественной гимнастике.
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В Геленджике побывали 4 млн туристов с начала года
Геленджик принял около 4 млн туристов с начала 2023 года, что на 10% больше, чем годом ранее. В настоящее время на курорте отдыхают 12 тыс. гостей, в выходные их число вырастает до 25 тыс.
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На социальную сферу Кубани направят 305 млрд рублей в 2024 году
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил на пленарном заседании Заксобрания. Он отметил, что расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере 520 млрд рублей.
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Кривонос: минные поля ВС России стали неприятным сюрпризом для украинских войск
Минные поля стали неприятным сюрпризом для ВС Украины на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
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На Кубани многодетным семьям компенсируют часть затрат на обучение детей в техникумах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на ежегодные выплаты многодетным семьям в 2024 году предусмотрено два миллиарда рублей.
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр по ситуации на переправе.
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Чалов: чемпионат России стал очень зрелищным
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов считает, что чемпионат России по футболу в последние годы стал очень зрелищным.
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Business Insider: Украина выведет танки Abrams на поле боя не раньше весны
Танки Abrams, поставленные США Украине, появятся на поле боя не раньше весны 2024 года. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также мощными линиями обороны России, считают аналитики.
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Степанов: условия допуска от World Aquatics могут стать «более лояльными»
Рекордсмен России по плаванию Александр Степанов высказался о допуске россиян к международным стартам.
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Папа Римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ в начале декабря
Папа Римский Франциск пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в ОАЭ.
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Полиция объявила в розыск блогера Михаила Светова
Полиция России объявила в розыск блогера Михаила Светова*. Об этом свидетельствуют данные базы Министерства внутренних дел.
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Фермеры припарковались на тракторах около здания кабмина в Кишинёве
Фермеры припарковали тракторы перед зданием правительства Молдавии в Кишинёве.
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Песков уверен, что НАТО продолжит поставки вооружения Украине
НАТО продолжит своё вовлечение в конфликт на Украине, туда будут поставляться всё более технологичные вооружения, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера андоррского клуба «Санта-Колома»
Российский специалист Дмитрий Черышев покинул должность главного тренера андоррской «Санта-Коломы».
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Спасатель Щетинин рассказал, какими конфетами могут подавиться дети во время игры
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что ребёнок может подавиться, если одновременно играет и употребляет лакомства.
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Зеленский ввёл санкции против более чем 300 юридических лиц
Владимир Зеленский двумя указами ввёл санкции против 147 физических и 303 юридических лиц. Большая часть подпавших под санкции — из России.
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«Пул Первого»: Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался один на один с президентом России Владимиром Путиным после завершения саммита ОДКБ в Минске.