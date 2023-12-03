NYP: жестоко позволять старику Байдену баллотироваться на второй срок и наблюдать, как он позорится на людях

Всё больнее наблюдать за снижением умственных способностей Джо Байдена, констатирует New York Post. Он регулярно выдаёт глупейшие шутки, путает людей, повторяет одни и те же истории, меняя персонажей. Штаб президента уже старается держать его подальше от глаз общественности, насколько это возможно. Опросы показывают, что большинство демократов хотят другого кандидата от своей партии. Однако партийный истеблишмент всё ещё непоколебим.

Всё больнее наблюдать за снижением умственных способностей Джо Байдена, констатирует New York Post. На днях он несколько раз опозорился, когда зачитывал простейшую речь во время выступления.

Он заехал в городок в штате Колорадо, чтобы выступить на местной фабрике ветряных башен. По мнению издания, Байден стремится поставить себе в заслугу создание «хороших, экологически чистых рабочих мест» и таким образом хоть как-то поддержать опросы по экономике.

Однако там, где Джо открывает рот, происходит катастрофа. Вначале он выдал неудачную шутку о ядерном «футболе». В разговоре с одним из рабочих президент США заявил: «Вот смотри, мой морской пехотинец носит это, но там есть код, чтобы взорвать мир». Потом он указал на фабричное оборудование и насмешливо спросил: «Это ведь не ядерное оружие, правда?»

Затем Байден выдал комментарий, который очень похож на пример старческого слабоумия, пишет NYP. Он обратился к владельцам завода, гостям из Южной Кореи: «Вы знаете, а я дружу с вашим лидером, мистером Муном». Неловкость ситуации состоит в том, что президентом Южной Кореи является Юн Сок Ёль, с которым Байден неоднократно встречался и даже принимал в Белом доме. А Мун Чжэ Ин — его предшественник.

Другие перлы старика Джо включали упоминание «конгрессмена Трампа», а также рассказ о Дэн Сяопине «в Гималаях». Кстати, как отмечает NYР, Байден уже рассказывал ту же историю, только вместо Сяопина там фигурировал нынешний глава Китая Си Цзиньпин.

Издание признаёт, что штаб президента уже старается держать его подальше от глаз общественности, насколько это возможно. И это неудивительно: он был ужасен несколько месяцев назад, а со временем его поведение становится только хуже.

Опросы показывают, что большинство демократов хотят другого кандидата в президенты от своей партии. Однако партийный истеблишмент всё ещё непоколебим.

Если ещё найдётся избиратель, который задумается, сможет ли Джо продержаться второй срок, то ему достаточно посмотреть на вице-президента Камалу Харрис или, что ещё хуже, послушать, что она говорит. Тогда этот избиратель точно решит, что уж лучше стать республиканцем или сторонником третьей партии или вовсе переехать куда подальше, в другую страну, полагает NYP.

Авторы издания уверены, что демократы поступают жестоко, поддерживая этого старика и позволяя ему продолжать в том же духе. Более того, они тем самым наносят ущерб собственной стране.

По мнению NYP, пора бы уже поблагодарить Байдена за долгую службу и найти кандидата, который сможет пройти самый элементарный тест.