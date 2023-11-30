Hill: республиканцы хотят подкрепить своё расследование по импичменту Байдена голосованием

Республиканцы в палате представителей раздумывают над тем, стоит ли подкреплять официальное расследование по импичменту Байдена голосованием по этому вопросу, пишет The Hill. Этот шаг может укрепить юридический статус расследования, и поэтому голосование может пройти уже в ближайшие недели.

Республиканцы в палате представителей раздумывают над тем, стоит ли подкреплять официальное расследование по импичменту Байдена голосованием по этому вопросу, пишет The Hill. Этот шаг может укрепить юридический статус расследования, и поэтому голосование может пройти уже в ближайшие недели.

Однако по информации издания, один из республиканцев, Том Эммер, ссылается на противодействие со стороны Белого дома в этом вопросе.

Бывший спикер Кевин Маккарти ранее начинал процесс импичмента, не заручившись голосованием палаты представителей, хотя до этого он критиковал Нэнси Пелоси за то, что она, будучи спикером, сделала то же самое в отношении Дональда Трампа.

Белый дом подготовил письмо, в котором раскритиковал республиканцев за запуск расследования без голосования, поскольку это лишает его «конституционной легитимности».

По этой причине республиканцы рассматривают голосование как один из способов ответить на критику Белого дома, особенно учитывая жалобы, что члены палаты представителей до сих пор не получили всю запрашиваемую информацию от администрации президента.

Как пишет The Hill со ссылкой на свои источники в палате представителей, Белый дом, скорее всего, объявит, что расследование не будет считаться действительным, если за него не проголосует вся палата представителей.

На данный момент расследование входит в более сложную фазу, когда законодатели стараются добиться возможности побеседовать с высокопоставленными фигурантами, включая Хантера Байдена. Тот отказался дать показания за закрытыми дверьми, на чём настаивали представители республиканцев.

«Он просто заметил, что в прошлом выдвигался юридический аргумент о том, что официальное голосование открывает некоторые дополнительные юридические полномочия в виде вызова в суд и получения убедительной информации, чего, возможно, не делает рассмотрение запроса», — пояснил изданию один из законодателей.

Причём в письме Белого дома, датируемом 17 ноября, озвучивается такая же позиция. Письмо адресовано председателю судебной палаты Джиму Джордану и председателю палаты представителей по надзору и подотчётности Джеймсу Комеру.

Пока неясно, наберётся ли у республиканцев достаточно голосов за импичмент. «Я думаю, если мы проголосуем, это уже здорово. В этом нет необходимости, но я не думаю, что это поможет нам, если нам придётся обратиться в суд», — цитирует издание Джима Джордана.

Он также считает, что проведение отложенного голосования не означает шаг назад в расследовании. В пример он привёл голосование за усиление расследования по импичменту Трампа в 2019 году, которое состоялось уже после того, как Нэнси Пелоси начала расследование.

Бывший спикер палаты Маккарти также ссылался на действия госпожи Пелоси, когда запускал расследование в сентябре этого года. Однако некоторые республиканцы не совсем согласны с такой линией поведения.

Так, член палаты представителей Роджер Уильямс заявил, что готов поддержать импичмент, если дело дойдёт до его обсуждения, но напомнил, что такому шагу сопутствуют политические риски. «Ему действительно нужно объявить импичмент. Мы также должны быть осторожны, чтобы не углубиться в это настолько, что упустим из виду 2024 год», — пояснил он.

«Во всём, за что вы здесь боретесь, есть риск. Я имею в виду, что вы приближаетесь к важному моменту, которым являются выборы, и вам обязательно нужно правильно расставить все ловушки. Поскольку нация разделена, одна ошибка может навредить вам».

Другой республиканец, Байрон Дональдс, вообще не считает это голосование важным: «Насколько я понимаю, нам вообще не нужно голосовать за расследование импичмента, потому что единственное голосование, которое имеет значение в зале, — это действительно ли вы собираетесь объявить импичмент или нет».

Председатели трёх комиссий, проводящих расследование, ещё не приняли окончательное решение о необходимости продвижения вперёд. Поэтому лидеры республиканцев запустили сайт, посвящённый расследованию импичмента, чтобы дать понять, что оно не останавливается.

The Hill также сообщает, что Стив Скализ, лидер большинства в палате представителей, раскритиковал действия Белого дома за то, что запрошенные данные до сих пор не были представлены. «Что они пытаются скрыть в Белом доме? Почему Белый дом не подчиняется в полной мере? Мы будем неустанно продолжать выяснять факты, все три комитета работают над этим расследованием импичмента, чтобы в конечном итоге обнародовать факты», — заявил он.

В среду Белый дом наконец-то дал задний ход. Его представитель Иен Сэмс сообщил: «Они получили доступ более чем к 2000 страниц отчётов министерства финансов, документам из архивов ФБР, министерства юстиции, Национального управления архивов и документации, десяткам часов показаний министерства юстиции, ФБР и налоговой службы. Не говоря уже о более чем 15 тысячах страниц личных финансовых записей людей».