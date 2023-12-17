WP: Трамп процитировал слова Путина о «гнилости американской политической системы»

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал политику действующего лидера Джо Байдена и процитировал слова президента России Путина о «гнилости американской политической системы», передаёт The Washington Post. Политик также напомнил, что венгерский премьер Виктор Орбан назвал его «человеком, который может спасти западный мир».

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего лидера Джо Байдена угрозой демократии, а своё уголовное преследование — политически мотивированным, подкрепив свои заявления цитатой слов президента России Владимира Путина о «гнилости американской политической системы», сообщает The Washington Post.

В ходе предвыборного мероприятия в Нью-Гэмпшире кандидат на пост главы государства от Республиканской партии вспомнил, как Путин прокомментировал его уголовное преследование на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре. «Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», — процитировал Трамп слова российского лидера.

Бывший президент также обратился к заявлениям в свой адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В частности, он вспомнил, как Орбан назвал его «человеком, который может спасти западный мир», в ответ назвав венгерского премьера «очень уважаемым».



Как пишет The Washington Post, начать свою речь Трамп решил с акцента на экономике и сравнения нынешнего уровня доступности жилья с тем, который был при его президентстве. В ходе выступления он также прокомментировал вопрос нелегальной иммиграции в США, обвинив мигрантов в «отравлении крови страны», а также назвал «заложниками» своих сторонников, которым предъявлены обвинения после штурма Капитолия 6 января 2021 года. «Я не называю их заключёнными, я называю их заложниками, — отметил политик. — Они заложники».

Издание отмечает, что все заявления бывшего президента призваны помочь ему уклониться от уголовного преследования и обвинить Байдена в подрыве американской демократии.

Многотысячная толпа сторонников кандидата от Республиканской партии с ликованием встретила все его заявления. По словам пресс-секретаря политика Стивена Чанга, Трамп «произнёс великолепную речь и отлично справился» с выступлением перед большой толпой.

Впрочем, представители Демократической партии ожидаемо раскритиковали речь экс-президента. «Дональд Трамп проводит кампанию с экстремистской программой «Вернём Америке былое величие», которая лишит американцев с трудом завоёванных свобод, — всё очень просто. Если он придёт к власти, Трамп, не теряя времени, приступит к реализации своего опасного видения Америки», — сказано в заявлении пресс-секретаря национального комитета Демократической партии Сарафины Читика.