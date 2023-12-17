Washington Post Оригинал

WP: Трамп процитировал слова Путина о «гнилости американской политической системы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал политику действующего лидера Джо Байдена и процитировал слова президента России Путина о «гнилости американской политической системы», передаёт The Washington Post. Политик также напомнил, что венгерский премьер Виктор Орбан назвал его «человеком, который может спасти западный мир».
WP: Трамп процитировал слова Путина о «гнилости американской политической системы»
АР
Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего лидера Джо Байдена угрозой демократии, а своё уголовное преследование — политически мотивированным, подкрепив свои заявления цитатой слов президента России Владимира Путина о «гнилости американской политической системы», сообщает The Washington Post.
 
В ходе предвыборного мероприятия в Нью-Гэмпшире кандидат на пост главы государства от Республиканской партии вспомнил, как Путин прокомментировал его уголовное преследование на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре. «Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», — процитировал Трамп слова российского лидера.
 
Бывший президент также обратился к заявлениям в свой адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В частности, он вспомнил, как Орбан назвал его «человеком, который может спасти западный мир», в ответ назвав венгерского премьера «очень уважаемым».

Как пишет The Washington Post, начать свою речь Трамп решил с акцента на экономике и сравнения нынешнего уровня доступности жилья с тем, который был при его президентстве. В ходе выступления он также прокомментировал вопрос нелегальной иммиграции в США, обвинив мигрантов в «отравлении крови страны», а также назвал «заложниками» своих сторонников, которым предъявлены обвинения после штурма Капитолия 6 января 2021 года. «Я не называю их заключёнными, я называю их заложниками, — отметил политик. — Они заложники».
 
Издание отмечает, что все заявления бывшего президента призваны помочь ему уклониться от уголовного преследования и обвинить Байдена в подрыве американской демократии.
 
Многотысячная толпа сторонников кандидата от Республиканской партии с ликованием встретила все его заявления. По словам пресс-секретаря политика Стивена Чанга, Трамп «произнёс великолепную речь и отлично справился» с выступлением перед большой толпой.
 
Впрочем, представители Демократической партии ожидаемо раскритиковали речь экс-президента. «Дональд Трамп проводит кампанию с экстремистской программой «Вернём Америке былое величие», которая лишит американцев с трудом завоёванных свобод, — всё очень просто. Если он придёт к власти, Трамп, не теряя времени, приступит к реализации своего опасного видения Америки», — сказано в заявлении пресс-секретаря национального комитета Демократической партии Сарафины Читика.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
Виктор Орбан Владимир Путин выборы демократия Джо Байден Дональд Трамп США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров