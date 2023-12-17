Hill: Трамп – однозначный лидер в борьбе за пост президента по результатам опросов населения

Последние опросы общественного мнения показывают, что бывший президент США опережает своего главного конкурента, передает The Hill. Трамп лидирует во всех ключевых штатах, которые могут обеспечить ему победу на предстоящих выборах. Ситуация Джо Байдена крайне плачевная, его рейтинг одобрения составляет лишь 37%.

Дональд Трамп опережает Байдена по результатам опросов населения. На данный момент именно он лидер в борьбе за пост президента США, сообщает The Hill. Также бывший президент лидирует в ключевых штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов 2024 года.

«Я думаю, это иллюстрирует, на каком этапе находится траектория развития как бывшего, так и нынешнего президента», — сказал бывший сотрудник кампании Трампа Ник Трейнер.

По результатам опроса CNN, Трамп опережает Байдена в Мичигане и Джорджии, штате, где прошлый раз Джо Байден набрал большее количество голосов. Большинство в обоих штатах — 54 % в Джорджии и 56 % в Мичигане — считают, что политика Байдена ухудшила экономические условия.

Опрос Bloomberg News и Morning Consult вообще даёт «неутешительные результаты» для Джо Байдена. «Байден отстаёт от Трампа в нескольких важнейших штатах: на 11 пунктов в Северной Каролине, на 7 пунктов в Джорджии, на 6 пунктов в Висконсине, на 5 пунктов в Неваде, на 4 пункта в Мичигане и на 3 пункта в Аризоне».

Как заявил один из бывших сотрудников Белого дома, Трамп вообще может победить благодаря голосам выборщиков, даже без лидерства в народном голосовании.

Насколько сильна поддержка Трампа в обществе отлично иллюстрирует то, что от него не отворачиваются, хоть сейчас он и находится в суде по делу о мошенничестве. Избиратели видят в этом просто «политическое возмездие» и не собираются менять из-за этого свою точку зрения. Ведь многие могут не любить бывшего президента как личность, но признавать, что «при нём экономика была лучше» и не было угрозы начала третьей мировой.

Администрация Байдена же судорожно пытается убедить общество в успешности политики нынешнего президента, отмечая низкий уровень безработицы и высокие темпы экономического роста, отмечает издание. Но в это же время споры внутри правительства не утихают. Байден сталкивается с разногласиями по поводу «войны в Израиле и иммиграции». Всё это понижает рейтинг его одобрения.

Некоторые сторонник действующего президента отмечают то, что до выборов ещё долго и ситуация может кардинально поменяться. К тому же Байден уже получил деньги на недавних благотворительных мероприятиях, которые пойдут на активную борьбу против Трампа. На него будут пытаться беспрецедентно давить в ходе пропагандистской кампании, критикуя его позицию «в отношении абортов, демократии, климата, оружия и многого другого».

Но пока СМИ фокусируются на Байдене и результатах его политики, рейтинг нынешнего президента неумолимо падает.