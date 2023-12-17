Hill: Трамп – однозначный лидер в борьбе за пост президента по результатам опросов населения
Дональд Трамп опережает Байдена по результатам опросов населения. На данный момент именно он лидер в борьбе за пост президента США, сообщает The Hill. Также бывший президент лидирует в ключевых штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов 2024 года.
«Я думаю, это иллюстрирует, на каком этапе находится траектория развития как бывшего, так и нынешнего президента», — сказал бывший сотрудник кампании Трампа Ник Трейнер.
По результатам опроса CNN, Трамп опережает Байдена в Мичигане и Джорджии, штате, где прошлый раз Джо Байден набрал большее количество голосов. Большинство в обоих штатах — 54 % в Джорджии и 56 % в Мичигане — считают, что политика Байдена ухудшила экономические условия.
Опрос Bloomberg News и Morning Consult вообще даёт «неутешительные результаты» для Джо Байдена. «Байден отстаёт от Трампа в нескольких важнейших штатах: на 11 пунктов в Северной Каролине, на 7 пунктов в Джорджии, на 6 пунктов в Висконсине, на 5 пунктов в Неваде, на 4 пункта в Мичигане и на 3 пункта в Аризоне».
Как заявил один из бывших сотрудников Белого дома, Трамп вообще может победить благодаря голосам выборщиков, даже без лидерства в народном голосовании.
Насколько сильна поддержка Трампа в обществе отлично иллюстрирует то, что от него не отворачиваются, хоть сейчас он и находится в суде по делу о мошенничестве. Избиратели видят в этом просто «политическое возмездие» и не собираются менять из-за этого свою точку зрения. Ведь многие могут не любить бывшего президента как личность, но признавать, что «при нём экономика была лучше» и не было угрозы начала третьей мировой.
Администрация Байдена же судорожно пытается убедить общество в успешности политики нынешнего президента, отмечая низкий уровень безработицы и высокие темпы экономического роста, отмечает издание. Но в это же время споры внутри правительства не утихают. Байден сталкивается с разногласиями по поводу «войны в Израиле и иммиграции». Всё это понижает рейтинг его одобрения.
Некоторые сторонник действующего президента отмечают то, что до выборов ещё долго и ситуация может кардинально поменяться. К тому же Байден уже получил деньги на недавних благотворительных мероприятиях, которые пойдут на активную борьбу против Трампа. На него будут пытаться беспрецедентно давить в ходе пропагандистской кампании, критикуя его позицию «в отношении абортов, демократии, климата, оружия и многого другого».
Но пока СМИ фокусируются на Байдене и результатах его политики, рейтинг нынешнего президента неумолимо падает.