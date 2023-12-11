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Le Figaro: второй срок Трампа станет революцией для всего мира

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Выборы в США ещё не начались, но по опросам видно, что победить на них вполне может Дональд Трамп. По словам журналиста Le Figaro, это будет катастрофой не только для США, но и для всего мира. Правление Трампа может быть полезным для экономики, но он уничтожит демократию, считает автор статьи.
Le Figaro: второй срок Трампа станет революцией для всего мира
AP

 

Дональд Трамп уже фактически выиграл праймериз республиканцев ещё до их начала, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. И даже если за год до выборов к опросам стоит относиться с осторожностью, они показывают его победу и над Джо Байденом.
 
Результаты президентства Джо Байдена кажутся хорошими: это и трансформация экономической модели, и восстановление технологического и стратегического лидерства, и сдерживание Китая, России и Ирана. Потенциальный рост экономики достиг 2,1%, инфляция снижена до 3,2%, безработица держится на уровне 3,8%, есть приток иностранного капитала. США оживили свои альянсы, такие как НАТО.
 
Но при этом кризисные явления гораздо сильнее. Ожидаемая продолжительность жизни упала до 76,1 года из-за наркотиков и применения оружия. Инфляция урезала доходы и сбережения американцев. Общество фрагментировано и поляризировано из-за культурной войны, что стало особенно заметно на примере того, как американцы относятся к ситуации на Ближнем Востоке. Усталость от поддержки Украины теперь идёт рука об руку с борьбой против нелегальной иммиграции. Непопулярность Джо Байдена и беспокойство по поводу его возраста и состояния здоровья контрастируют с безоговорочной поддержкой Дональда Трампа более чем 20% избирателей. И это несмотря на штурм Капитолия его сторонниками в 2021 году.
 
Если Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, «это будет означать не перемену, а революцию для Соединённых Штатов и для всего мира», пишет автор статьи.
 
Победа Дональда Трампа в 2016 году стала неожиданностью для всех, в том числе и для него самого, отмечает журналист. Тогда он столкнулся с системой сдержек и противовесов, ему противодействовало правосудие и СМИ, на его срок выпало начало пандемии.
 
Сегодня же всё иначе, пишет автор. Дональд Трамп контролирует Республиканскую партию. Он имеет большинство в Верховном суде и контролирует правосудие. Он готовит чистку правительства и радикальную трансформацию Соединённых Штатов. Он намерен прекратить судебные разбирательства против самого себя и возбудить дела против тех, кто его преследовал. Он планирует покончить с независимостью федеральных агентств, в том числе ФБР, и подчинить их своей прямой власти. Он хочет уволить кадровых государственных служащих и заменить их активистами. На экономическом фронте начнётся новая волна снижения налогов и регулирования для бизнеса, остановится экологический переход. США уйдут из Европы и с Ближнего Востока, а также поставят под сомнение альянсы, включая НАТО, чтобы сконцентрироваться на соперничестве с Китаем и борьбе с нелегальной иммиграцией.
 
«Поэтому второе президентство Трампа станет землетрясением». Штаты перестанут быть демократией, а переход к систематическому протекционизму приведёт к коллапсу торговли и глобальных платежей. Солидарность Трампа с другими сильными лидерами придаст сил авторитарным империям, и они этим воспользуются, пишет журналист. Украина, а также страны Балтии, Польша и Молдова окажутся в большой опасности.
 
Как показал первый срок Трампа, его правление вполне может быть позитивным для экономики Штатов, но оно ознаменует их отход от демократии. «Это разрушит их власть и их имидж; это станет катастрофой для свободы в мире», — пишет Николя Бавере. Он высказывает надежду, что разум в конечном итоге уравновесит гнев и негодование американцев. А европейцы должны взять свою судьбу в свои руки и озаботиться инструментами для защиты своей цивилизации, своего образа жизни и своей свободы, отмечает журналист Le Figaro.

 

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Le Figaro Франция Европа
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