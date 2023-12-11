Le Figaro: второй срок Трампа станет революцией для всего мира

Выборы в США ещё не начались, но по опросам видно, что победить на них вполне может Дональд Трамп. По словам журналиста Le Figaro, это будет катастрофой не только для США, но и для всего мира. Правление Трампа может быть полезным для экономики, но он уничтожит демократию, считает автор статьи.

Дональд Трамп уже фактически выиграл праймериз республиканцев ещё до их начала, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. И даже если за год до выборов к опросам стоит относиться с осторожностью, они показывают его победу и над Джо Байденом.

Результаты президентства Джо Байдена кажутся хорошими: это и трансформация экономической модели, и восстановление технологического и стратегического лидерства, и сдерживание Китая, России и Ирана. Потенциальный рост экономики достиг 2,1%, инфляция снижена до 3,2%, безработица держится на уровне 3,8%, есть приток иностранного капитала. США оживили свои альянсы, такие как НАТО.

Но при этом кризисные явления гораздо сильнее. Ожидаемая продолжительность жизни упала до 76,1 года из-за наркотиков и применения оружия. Инфляция урезала доходы и сбережения американцев. Общество фрагментировано и поляризировано из-за культурной войны, что стало особенно заметно на примере того, как американцы относятся к ситуации на Ближнем Востоке. Усталость от поддержки Украины теперь идёт рука об руку с борьбой против нелегальной иммиграции. Непопулярность Джо Байдена и беспокойство по поводу его возраста и состояния здоровья контрастируют с безоговорочной поддержкой Дональда Трампа более чем 20% избирателей. И это несмотря на штурм Капитолия его сторонниками в 2021 году.

Если Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, «это будет означать не перемену, а революцию для Соединённых Штатов и для всего мира», пишет автор статьи.

Победа Дональда Трампа в 2016 году стала неожиданностью для всех, в том числе и для него самого, отмечает журналист. Тогда он столкнулся с системой сдержек и противовесов, ему противодействовало правосудие и СМИ, на его срок выпало начало пандемии.

Сегодня же всё иначе, пишет автор. Дональд Трамп контролирует Республиканскую партию. Он имеет большинство в Верховном суде и контролирует правосудие. Он готовит чистку правительства и радикальную трансформацию Соединённых Штатов. Он намерен прекратить судебные разбирательства против самого себя и возбудить дела против тех, кто его преследовал. Он планирует покончить с независимостью федеральных агентств, в том числе ФБР, и подчинить их своей прямой власти. Он хочет уволить кадровых государственных служащих и заменить их активистами. На экономическом фронте начнётся новая волна снижения налогов и регулирования для бизнеса, остановится экологический переход. США уйдут из Европы и с Ближнего Востока, а также поставят под сомнение альянсы, включая НАТО, чтобы сконцентрироваться на соперничестве с Китаем и борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Поэтому второе президентство Трампа станет землетрясением». Штаты перестанут быть демократией, а переход к систематическому протекционизму приведёт к коллапсу торговли и глобальных платежей. Солидарность Трампа с другими сильными лидерами придаст сил авторитарным империям, и они этим воспользуются, пишет журналист. Украина, а также страны Балтии, Польша и Молдова окажутся в большой опасности.

Как показал первый срок Трампа, его правление вполне может быть позитивным для экономики Штатов, но оно ознаменует их отход от демократии. «Это разрушит их власть и их имидж; это станет катастрофой для свободы в мире», — пишет Николя Бавере. Он высказывает надежду, что разум в конечном итоге уравновесит гнев и негодование американцев. А европейцы должны взять свою судьбу в свои руки и озаботиться инструментами для защиты своей цивилизации, своего образа жизни и своей свободы, отмечает журналист Le Figaro.