Bloomberg: американцы не хотят повторения выборов-2020, но, похоже, это и случится

Большинство американских избирателей говорят, что не хотели бы снова видеть на грядущих выборах противостояние между Джо Байденом и Дональдом Трампом, что им нужны другие кандидаты, пишет Bloomberg. Однако, судя по всему, это единственный возможный сценарий. И оба кандидата на прошедшей неделе опростоволосились.

На выборах 2024 года в США, судя по всему, вновь столкнутся Джо Байден и Дональд Трамп. Однако оба на этой неделе сделали заявления, которые дали новые аргументы их критикам, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что многие избиратели разочарованы кандидатурами на грядущих президентских выборах.

Так, ведущий Fox News спросил Дональда Трампа, станет ли он диктатором в случае своего избрания. Автор статьи отмечает, что для Трампа этот был шанс ответить на все обвинения и опасения в его адрес. Но он ответил: «Только в первый день».

Позже он пояснил, что имел в виду: он закроет границу и увеличит добычу нефти — и в этом плане будет диктатором. Но при этом его готовность в принципе так себя называть вызвала у экспертов тревогу.

Демократы немедленно ухватились за это замечание, тем более что они ранее предупреждали о такой опасности в случае возвращения Трампа. И это может иметь большое значение для избирателей: опросы показывают, что американцы обеспокоены защитой американской демократии.

И в тот же самый день Байден заявил, что не уверен, будет ли он баллотироваться на переизбрание, если Трамп не будет участвовать в гонке. Хотя то же самое он говорил в 2020 году. Однако это никак не помогает ему заручиться поддержкой тех избирателей-демократов, кто считает, что он слишком стар для переизбрания, ведь ему 81 год.

Позже он сказал, что есть, «вероятно», ещё 50 демократов, которые могли бы победить Трампа. Проблема для Байдена в том, что избиратели-демократы хотят, чтобы за выдвижение от партии была серьёзная конкуренция, но это невозможно, пока действующий президент участвует в гонке.

Большинство избирателей говорят, что они не хотели бы видеть повторения президентских выборов 2020 года. Но на данный момент это, похоже, единственный возможный сценарий, пишет Bloomberg.