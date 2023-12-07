Дональд Трамп: Байден физически не дотянет до выборов

В интервью каналу Fox News бывший президент США Дональд Трамп жёстко высказался о нынешнем хозяине Белого дома. По его мнению, Байден в очень плохой физической форме. Да и умственные способности Джо на том же уровне, если не хуже. Его окружают очень страшные люди. Они умные, но при этом злобные и жестокие.
Я думаю, он в плохой физической форме. Помните, когда он сказал: «Я бы хотел завести его за угол сарая». Если бы он завёл меня за сарай, и я бы сделал так (дунул. — ИноТВ), он (делает знак падения. — ИноТВ). Я уверен, он бы упал. Уверен, но кто знает, кто знает.
Но интересно, что ему можно такое заявлять, что он хотел бы завести за… и все подумали, как же это мило. А вот если бы я когда-то такое заявил, они бы сказали: «Да он диктатор! Он ужасный человек!» У нас тут такие двойные стандарты. Причём не только в отношении закона, но и практически во всём, как вы хорошо знаете.
Лично я считаю, что он не дотянет физически. Я смотрел на него на пляже, он не может даже поднять детский пляжный стульчик, который дети поднимают двумя пальцами. А умственно, я бы сказал, он на том же уровне, а может, и хуже. Я не знаю.
Но я вот что скажу, в том красивом Овальном кабинете его окружают жестокие люди. В том Овальном кабинете злобные люди, плохие люди, умные люди, молодые, жестокие.
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