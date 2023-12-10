WSJ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах

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France info: каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности France info
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Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство Guardian
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Скотт Риттер: США бросают Украину, как дурную привычку Judging Freedom
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Bloomberg: «потолок» цен на нефть ударил не по российским, а по западным доходам Bloomberg
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Reuters: благотворительная помощь украинским войскам застряла на границе из-за протеста польских дальнобойщиков Reuters
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Hill: накричали на генерала — обсуждение помощи Киеву в сенате США превратилось в шумную перепалку Hill
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American Conservative: палата представителей США устала от лоббистских усилий Зеленского American Conservative
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«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи ZDF
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«Рубин» с минимальным счётом победил «Балтику» в 18-м туре РПЛ
Калининградская «Балтика» на своём поле потерпела поражение от казанского «Рубина» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Ассистент Иосифа Пригожина подтвердил его внеплановую госпитализацию
Российский музыкант, продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин попал в больницу. Информацию о его внеплановой госпитализации подтвердил директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.
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МО Украины объявило о завершении эвакуации украинских граждан из Газы
Операция, цель которой заключалась в эвакуации граждан Украины из сектора Газа, завершилась, сообщило Главное управление разведки Минобороны страны.
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Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Евросоюза становится трудно
Сохранять единство Евросоюза становится всё труднее, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В интервью ZDF в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться членство Украины, политик призналась, что очень волнуется из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Махачев: мне интереснее подраться с Гэтжи, чем с Оливейрой или Царукяном
Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал предпочтительного для себя соперника.
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Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного ЧМ-2023 по волейболу
Российский диагональный японского «Сантори» Дмитрий Мусэрский установил личный рекорд на клубном чемпионате мира по волейболу 2023 года.
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Будущий глава МВД Аргентины: власти сосредоточатся на наведении порядка в стране
Наведение порядка в Аргентине входит в число приоритетных задач, которые ставят перед собой власти страны. Об этом сообщил будущий глава МВД республики Гильермо Франкос.
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Лукашенко прибыл в Кению, его встретил министр сельского хозяйства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Кению. У трапа самолёта его встретил министр сельского хозяйства африканской страны Митика Линтури.
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Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин признался, что немного нервничал перед выходом на лёд в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Вратарь «Факела» Гудиев: в мороз приходится терпеть через «не могу»
Вратарь «Факела» Виталий Гудиев рассказал о матчах в условиях морозной погоды.
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ЦАХАЛ: ВВС Израиля после гумпаузы нанесли удары по 3500 объектам в секторе Газа
Израильская авиация нанесла удары по 3,5 тыс. объектов в секторе Газа после того, как в анклаве завершилась гуманитарная пауза, сообщила армия Израиля.
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Россиянин Мусэрский с «Сантори» завоевал бронзу клубного ЧМ по волейболу
Японский «Сантори» впервые в истории завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира по волейболу.
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Глава оппозиции ФРГ: лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу
Проживающие в ФРГ украинские беженцы не спешат устраиваться на работу. По словам главы оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, лишь пятая их часть трудоустроилась.
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Российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что российские гимнасты не будут участвовать на этапах Кубка мира.
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Военная хроника рассказала о причинах «нереальных» запросов Киева на Западе
Переход армии Украины в режим жёсткой экономии 155-мм снарядов, о котором сообщают украинские источники, стал закономерным следствием работы той системы, которую сконструировало военно-политическое руководство Украины в кооперации с Западом. Об этом пишет Военная хроника.
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ТАСС: Голдобин и Порядин пропустят Кубок Первого канала по хоккею
Нападающие московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участие в Кубке Первого канала по хоккею.
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Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея в Аргентине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря посетил Буэнос-Айрес, где принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея. Там он встретился с Владимиром Зеленским.
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«Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме в 18-м туре РПЛ
«Краснодар» и ЦСКА играют вничью после первого тайма в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сычёв — об атмосфере на Матче звёзд КХЛ: всё шикарно
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв признался, что ему очень понравилась атмосфера на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Харькове на закрывшем картину с Пушкиным панно написали вопрос, чем он помешал
Неизвестные в Харькове оставили надпись на панно, которым закрыли изображение русского поэта Александра Пушкина. Жители города задали вопрос: «Чем вам помешал Саня?»
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Ковтун: предполагаю, что Малинин уже делает пятерные, но ждёт правильного момента
Российский фигурист Максим Ковтун оценил шансы американца с русскими корнями Ильи Малинина прыгнуть пятерной прыжок.
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ЛНР и Чечня продемонстрировали свои достижения на выставке «Россия»
На Международной выставке-форуме «Россия» 10 декабря прошли дни двух регионов — Луганской Народной Республики и Чечни. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель чеченского правительства Муслим Хучиев представили наиболее важные достижения своих регионов и пути дальнейшего развития.
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Пропавшее в отеле Ritz кольцо стоимостью почти €750 тысяч нашли в мешке пылесоса
Поиски инкрустированного бриллиантом кольца стоимостью €750 тыс., которое пропало в отеле Ritz в Париже, благополучно завершились. Как сообщила газета Le Parisien, ювелирное украшение нашли в мешке от пылесоса.
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Матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» перенесён из-за смерти фаната
Трагический инцидент произошёл на матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Гранадой» и «Атлетиком».
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Бальбуэна назвал Бителло русским Неймаром
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна дал новое прозвище своему одноклубнику Бителло.
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Немецкая овчарка искусала младенца в Новой Москве, возбуждено уголовное дело
Трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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Дивеев продолжит восстановление после травмы в ОАЭ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев улетел в ОАЭ, где продолжит восстановление после травмы.
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Белый дом: у США осталось около $1 млрд для восполнения запасов оружия
У США есть ещё примерно $1 млрд для финансирования восполнения собственных запасов оружия и боеприпасов, сообщила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает рабочие места.
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Блинкен: США хотят видеть больше усилий Израиля в гуманитарной сфере
Власти США считают, что Израиль предпринимает недостаточно усилий в ряде гуманитарных аспектов в секторе Газа. С таким заявлением выступил 10 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Команда дивизиона Харламова стала победителем Матча звёзд КХЛ
Дивизион Харламова в серии буллитов одержал победу над дивизионом Тарасова в финале Матча звёзд КХЛ.
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Сенатор Вэнс: США должны принять то, что Украина уступит России территории
США пора признать, что Украине придётся уступить России часть территорий, чтобы положить конец боевым действиям, уверен американский сенатор, республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
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Петржела: «Динамо» поборется за чемпионство РПЛ
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
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ЦАХАЛ: «Хезболла» ведёт огонь с территорий вблизи комплекса ООН
Вооружённые формирования «Хезболлы» ведут огонь с территорий, которые находятся в непосредственной близости от комплекса ООН. Об этом заявила 10 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Милей: в истории Аргентины начинается новая эра
Новая эра в истории Аргентины начинается со дня инаугурации Хавьера Милея. Об этом заявил сам новый президент республики.
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 18-го тура РПЛ
«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Экс-госсекретарь Франции Лелуш: пренебрежение интересами России — ошибка Запада
Страны Запада совершили ошибку, проигнорировав национальные интересы России. Результатом этой ошибки стал конфликт на Украине. Такое мнение высказал бывший госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.
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Аршавин забросил шайбу в финале Матча звёзд КХЛ
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, играющий в составе дивизиона Харламова, забил гол в финале Матча звёзд КХЛ.
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Российские военные подняли флаг России над Марьинкой
Подразделения российских вооружённых сил подняли флаг России над Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Сейчас штурмовые группы закрепляются и усиливают позиции.
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Мамиашвили: бойкот Украины ОИ-2024 — безумие, которому нет конца
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление и. о. министра молодёжи и спорта Украины Матвея Бедного о возможном бойкоте Олимпиады в Париже.
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Пашинян: упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным
Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, считает армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его мнению, Ереван тратил ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, однако это было неразрешимой задачей.
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Команда дивизиона Боброва заняла третье место в Матче звёзд КХЛ
Дивизион Боброва одержал победу над дивизионом Чернышёва и занял третье место в Матче звёзд КХЛ.
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Блинкен: США готовы противодействовать хуситам в Красном море
Белый дом готов принять все необходимые меры, чтобы защитить американские суда и персонал от атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в Греции
Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вошёл в число номинантов на звание лучшего игрока ноября в греческой Суперлиге.
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Военная хроника: ВС России продолжают раздёргивать ВСУ на Купянском направлении
1-я танковая армия продолжает раздёргивание и уничтожение резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщает Военная хроника.
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Благодаря голу Хотулёва «Оренбург» вырвал ничью в матче РПЛ с «Сочи»
«Сочи» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Прокуратура взяла на контроль расследование поножовщины в ТЦ в Москве
Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ на северо-западе Москвы, в результате которого двое человек получили ножевые ранения.
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Бышовец: 359 матчей Шунина за «Динамо» говорят о его надёжности
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал достижение вратаря «Динамо» Антона Шунина, который сумел обойти легенду клуба Льва Яшина по количеству матчей за команду.
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Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе, оно увековечит проблему
Прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы в секторе палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, США выступают против этого. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.
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Бышовец: система «осень — весна» чревата погодными издержками для футболистов
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о состоянии газона на поле воронежского «Факела», на котором проходил матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
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В ТЦ «Калейдоскоп» в Москве посетители подрались с охраной
Драка с участием охранников произошла в московском торговом центре «Калейдоскоп», двоих мужчин увезли в больницу. Как сообщил RT источник, между посетителям и охраной произошёл словесный конфликт.