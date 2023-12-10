WSJ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах

Рейтинг экс-президента США Дональда Трампа впервые превысил уровень симпатий к действующему американскому лидеру Джо Байдену, сообщает The Wall Street Journal. Проведённый изданием опрос показал, что Трамп с 47% обходит набравшего только 43% Байдена, чьей экономической политикой недовольны американцы.

Рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах, сообщает The Wall Street Journal.

Новый опрос издания, проведённый с 29 ноября по 4 декабря, показал, что 47% американцев сейчас готовы проголосовать за Трампа, а Байдену отдали бы свои голоса 43% респондентов. В гипотетическом голосовании, включающем пять потенциальных кандидатов на пост президента от других партий и независимых кандидатов, Трамп обогнал соперника с ещё большим отрывом — 37% против 31%. Причём в совокупности остальные кандидаты получили 17%, а самый популярный из них, Роберт Кеннеди — младший, набрал 8%.

Как отмечает WSJ, опрос пронизан недовольством нынешним американским лидером, хотя значительная его часть проявляется среди групп граждан, склоняющихся к Демократической партии, которые, вероятно, в итоге могут поддержать демократического кандидата в день выборов, даже если это будет Байден.

Так, всего 23% респондентов говорят, что политика Байдена помогла им лично, в то время как 53% считают, что пострадали от его действий. Напротив, около половины опрошенных считают, что политика Трампа оказалась полезной для них лично, пострадавшими себя от неё назвали 37%.

В целом всего около 37% одобряют действия Байдена на посту президента, в то время как 61% видят его имидж в неблагоприятном свете, что является рекордно высоким показателем. Во многом это связано с экономической ситуацией в стране: к «байденомике» положительно относятся менее 30% респондентов и отрицательно — более половины.

«При Трампе всё процветало. Эта страна — бизнес, и ею должен управлять бизнесмен», — приводит издание слова 53-летней Эйми Козловски из Гоффстауна, штат Нью-Гэмпшир. Козловски поддерживает Республиканскую партию и планирует в 2024 году голосовать за Трампа. По её словам, её клуб спортивной гимнастики пострадал из-за инфляции, так как родители занимающихся там детей стремятся сократить расходы.

Две трети опрошенных оценивают состояние экономики как «плохое или не очень хорошее», и две трети считают, что оно ухудшилось за время пребывания Байдена у власти. Ещё более выраженным признаком пессимизма издание называет тот факт, что 48% респондентов не верят, что у нынешнего поколения американцев дела пойдут лучше, чем у предыдущего, по сравнению с 44%, которые уверены в обратном.

Тревога за состояние экономики, похоже, сильно давит на молодых избирателей, важную опору Демократической партии. Так, менее трети американцев в возрасте до 35 лет считают, что экономика находится в хорошем состоянии, по сравнению с 40% опрошенных в возрасте 65 лет и старше. Также из-за финансовых проблем от Байдена отворачиваются латиноамериканцы и темнокожие жители страны, на которых прежде всегда делали ставку демократы.

Впрочем, опрос показал и то, чем могли бы воспользоваться в Демократической партии. В частности, данные указывают на то, что взгляды общественности на Трампа давно устоялись и американцы имеют смутное представление о некоторых качествах бывшего президента. Так, многие утверждают, что слово «коррумпированный» больше применимо к Трампу, чем к Байдену, и большинство опрошенных считают Байдена честным. Согласно опросу, осуждение Трампа в рамках выдвинутых против него обвинений повлияло бы на результаты голосования и дало бы Байдену небольшое преимущество на выборах.

«Трамп вообще не подходит. Я не знаю, сможет ли Байден продержаться ещё четыре года, но я скрестила пальцы и проголосую за него. Он меньшее из двух зол», — считает 50-летняя Мишель Бэннон из Уинстона, штат Джорджия. Она поддержала Байдена в 2020 году, но не хотела бы, чтобы в 2024 году снова пришлось выбирать из тех же кандидатов.

Однако в целом именно у Байдена больше проблем с восприятием американцами его имиджа и компетентности. Опрос показал, что американцы больше доверяют Трампу в обеспечении безопасности границы, сдерживании инфляции и построении экономики. Впрочем, они также считают, что Байден лучше справится с политикой в отношении абортов и больше уважает демократию.

Партия Байдена также имеет запятнанный имидж. В то время как опрошенные отметили, что относятся к обеим партиям не очень хорошо, негативные мнения о Демократической партии перевешивают позитивные на 18 процентных пунктов. Для Республиканской партии этот разрыв составляет 13 пунктов.

Хотя опрос показывает, что Трамп остаётся основным фаворитом сторонников республиканцев, опрос WSJ показал, что бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была бы более сильным кандидатом на выборах. Хейли опережает Байдена на 17 процентных пунктов, 51% против 34%, по сравнению с отрывом Трампа в 4 пункта. Губернатор Флориды Рон Десантис идёт вровень с Байденом — оба в гипотетическом голосовании получили по 45%.

Как отмечает издание, особое внимание следует обратить на 24% опрошенных, которых авторы назвали «недовольными демократами» — те сторонники Демократической партии, кто считает, что инфляция, их личные финансы или страна в целом движутся в неправильном направлении. Около 16% этих респондентов не определились с тем, за кого проголосуют, а 7% готовы поддержать Трампа. Однако за год предвыборной кампании Байден ещё может вернуть их расположение.