Fox News: избиратели отворачиваются от Байдена из-за его провальной политики — но демократы этого никак не поймут

Экономический кризис, полное фиаско во внешней политике, вакханалия «воукизма» в общественной и культурной жизни и наплыв мигрантов, который никак не пресекут: у избирателей хватает причин не любить Джо Байдена и его рейтинги продолжают падать, подчёркивает ведущая Fox News Лора Ингрэм. Вместе с тем, как полагает Ингрэм, менять курс американский президент точно не станет — а в лагере демократов вместо того, чтобы решать насущные проблемы и привлекать таким образом голоса граждан, занимаются исключительно шельмованием Дональда Трампа.

Что же, поскольку редакция в настроении делать подарки — время-то всё-таки праздничное, — дарим Джо, Джилл и всей администрации удобный список, который объяснит, почему от них бегут избиратели.

Во-первых, уровень реальных зарплат с момента его вступления в должность снизился, а вот повседневные расходы для большинства избирателей достигли уже неприлично высокого уровня.

Во внешней политике у Байдена, разумеется, полный бардак — начиная с вывода войск из Афганистана и заканчивая грядущим конфузом в виде Украины: как становится теперь известно, наши так называемые союзники в Европе, которые и так сидели у нас на шее, дальше деньги выделять не собираются. А это значит, что на самом деле они Путина угрозой своему существованию не считают. Ну а выделение дополнительных денег Америкой на этом этапе, как мы все понимаем, будет приводить лишь к дальшейшим разрушениям и гибели людей.

А ещё избирателей отвращает вид байденовской армии, поражённой «воукизмом», и она теперь столкнулась с катастрофическим провалом в плане привлечения новобранцев. Это, правда, никого уже не удивляет — за исключением Джо, Джилл, ну и ещё разве что министра обороны Остина.

Как известно — и мы повторимся, — байденовская политика открытых границ затронула все регионы нашей страны, и наши крупные города, как мы теперь понимаем, уже обрушиваются. И это — на сто процентов целенаправленный курс. При этом демократы никак не возьмут в толк, что наши граждане, наверное, всё-таки сердятся, когда слышат от неблагодарных мигрантов жалобы на качество еды, которую им бесплатно раздают, пока их собственным семьям удаётся свести концы с концами только с большим трудом.

И если вдруг всего этого было маловато, чтобы оттолкнуть избирателей — они ещё видят, какую клоаку демократы создали на культурном фронте: и трансбезумие, и нацеленность школьного образования на ценности в стиле BLM, и половые контакты между гомосексуалами в сенате, и политику DEI (diversity, equity and inclusion — «многообразие, справедливое равенство и инклюзивность». — ИноТВ), и антисемитизм, который распространился настолько, что нашу «Лигу плюща» теперь называют «Лигой ядовитого плюща».

И если хоть что-то и ясно, так это то, что Байден курс не изменит — даже по одному из этих пунктов, по одной серьёзной проблеме. А это значит, что никаких договорённостей по границе не будет — все эти обещания не стоят даже бумаги, на которой они писаны.

А демократы в своей попытке одолеть Трампа упорно продолжают делать, похоже, только две вещи: во-первых, силятся упрятать его за решётку, а во-вторых, неустанно обрушиваются на его сторонников.

ЭЛИЗ ДЖОРДАН, политический эксперт MSNBC: Можно наблюдать, какой радикальной стала теперь американская политика — как много среди сторонников Дональда Трампа людей, которые смещаются в сторону крайних позиций... Они совершенно не против, чтобы журналистов, с которыми они сами не согласны, сажали в тюрьму.

А вот привлекать людей на свою сторону они как-то перестали, скажите?

Но несмотря на всё это, плутократы ставят на Байдена все деньги: кандидат опережает республиканцев по темпам сбора средств на кампанию и значительная часть денег поступает от богачей из Кремниевой долины, а также, разумеется, из Голливуда, с Уолл-стрит и так далее. А потом Обама берёт и высказывается откровенно, заявляя, что Байден на самом деле может проиграть. Ну надо же! Это — звоночек для его друзей-миллиардеров: мальчики и девочки, пора раскошеливаться.

Но ведь Байден шёл впереди республиканцев на ниве привлечения финансов ещё до того, как Обама высказал своё предостережение. И чтобы республиканцы не слишком радовались, отметим: демократы и правда умеют мобилизовывать свою аудиторию — как умеют они и не отклоняться в риторике от основного посыла. Я знаю, что вы сейчас спрашиваете: «А какой посыл-то?» Что же, пока народ его не воспринял, ведь люди своими глазами видят, каких результатов добилась эта команда радикалов, — и зрелище ох какое неприглядное.

«Битлы» пели, что любовь не купить (Can't By Me Love. — ИноТВ). Ну а республиканцам надо надеяться, что голоса Байден тоже купить не сможет. Таков наш взгляд.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.