WP: «неприемлемо низко» — Байден признаёт, что его расстраивают удручающие показатели опросов
Джо Байден и его окружение не скрывают разочарования из-за «удручающих» показателей опросов, утверждает The Washington Post. Беспокойство президента вызывают не только предвыборные интервьюирования, в которых он всё чаще стал уступать Дональду Трампу, но и опросы общественного мнения, согласно которым рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого показателя — всего 38% избирателей довольны его политикой.
Как сообщает издание, в преддверии Дня благодарения Джо Байден собрал своих ближайших помощников на совещание в резиденции Белого дома. Президент произнёс «несколько строгих слов» для собравшихся: оказалось, что его крайне волнуют «неприемлемо низкие» результаты опросов и он хотел бы знать, что его команда и предвыборная кампания делают по этому поводу. Такой информацией с изданием поделились люди, знакомые с ходом встречи, которые говорили на условиях анонимности.
По их словам, для ближайшего окружения это не стало открытием. Вот уже на протяжении нескольких месяцев президент и первая леди говорят своим друзьям и команде, что они расстроены низким рейтингом одобрения президента и результатами опросов, которые показывают, что он отстаёт от бывшего президента Дональда Трампа.
Согласно опросам, Байден отстаёт от Трампа не только на национальном уровне, но, что ещё важнее, в ключевых штатах, где идёт борьба. Такое большое число тревожных показателей «усложняет демократам задачу их игнорирования», что приводит к ряду разговоров среди официальных лиц и союзников Байдена о смене стратегии. Как отмечает The Washington Post, теперь демократы, участвующие в президентской гонке, всё больше беспокоятся о том, что Байден может повредить их собственным электоральным перспективам.
В ответ на вопросы журналистов президент предпочитает никак не комментировать ситуацию, лишь заявляя, что люди читают «неправильные опросы». Той же схемы придерживаются представители кампании Байдена и другие его союзники. По словам издания, демократы советуют избирателям «игнорировать» опросы, утверждая, что до выборов ещё полно времени и ситуация может измениться в любой момент.
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