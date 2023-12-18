WP: «двойные стандарты» и поддержка Израиля будут стоить Байдену репутации

Безоговорочная поддержка Байденом Израиля угрожает его репутации и положению США на мировой арене, утверждает The Washington Post. То ли из-за неспособности, то ли из-за нежелания осудить агрессию Израиля в Газе администрация Байдена обращает против себя не только другие страны, но и собственных политиков. При этом, пока Америка осуждает действия России на Украине, она непоколебимо поддерживает аналогичные действия Израиля в Газе, за что обрекает себя на ещё большее осуждение.

Непоколебимая поддержка права Израиля на уничтожение ХАМАС наносит урон репутации Байдена как внутри страны, так и за рубежом, утверждает The Washington Post. Поэтому сделанное Израилю предупреждение о том, что из-за войны в Газе он теряет международную поддержку, можно смело отнести и к администрации Байдена: сторонников политики США становится всё меньше не только на международной арене, но и в самих Штатах.

Заняв пост президента три года назад, Байден пообещал вернуть США статус лидера в качестве сильного и надёжного партнёра по миру, прогрессу и безопасности. Однако, как признаёт американское издание, с такой политикой, которую администрация Байдена проводит в настоящее время, достичь подобной цели будет очень нелегко. «Вы хотите, чтобы страны благосклонно относились к США, были готовы поддержать их и хотели сотрудничать. Но когда столько стран настроено враждебно, становится сложнее заручиться поддержкой», — заявил высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности.

Наиболее очевидна изоляция на международных форумах, таких как недавний саммит ООН, где США практически в одиночку выступают против резолюций Совета Безопасности, призывающих к прекращению огня в Газе. На этой неделе, когда Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов одобрила аналогичную меру, США оказались чуть ли не единственной страной, наложившей на неё вето.

Однако, как отмечает WP, призывы пересмотреть свою позицию Белый дом получает не только от других государств, но и от американских чиновников. Сотрудники Белого дома, Госдепартамента и американских организаций по оказанию помощи всё чаще стали открыто возражать против неизменной поддержки Израиля, призывая Байдена «быть смелее» и не бояться противостоять Израилю.

Более того, противники политики Вашингтона обвиняют Байдена в двойных стандартах. По мнению многих экспертов, российско-украинский конфликт вполне можно сравнить с войной на Ближнем Востоке. Отличие заключается в том, что действия России США категорически осуждают, а аналогичные действия Израиля — безоговорочно поддерживают. «С одной стороны, мы пытаемся заставить другие страны выступить против действий России на Украине, а с другой стороны, пытаемся заставить их поддержать действия Израиля в Газе», — отметил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

«Самые резкие слова» прозвучали от близких партнёров США на Ближнем Востоке, пишет WP. Посол Египта в ООН назвал отношение США «отвратительным проявлением двойных стандартов». К его словам присоединился министр иностранных дел Иордании, который заявил, что его страна не собирается помогать Америке «прибираться после Израиля». Недовольство ключевых партнёров в регионе напрямую угрожает подорвать все приложенные ранее усилия США по укреплению своей роли, а также ставит под угрозу дальнейшие отношения с этими странам, передаёт издание.