WP: США потеряют лидерство на международной арене из-за проблем во внутренней политике

Конфликт России и Украины, война между Израилем и ХАМАС, растущее влияние Китая — все это Соединённые штаты хотят контролировать, но не могут из-за несогласованности по вопросам внутренней политики, пишет The Washington Post. Невозможность Соединённых штатов по привычке влиять на все важные мировые события приведёт к потере государством ведущей позиции на международной арене и изменению мирового порядка.

Система международного порядка претерпит серьёзные изменения. Ведь США больше не могут так сильно влиять на событиях в других странах мира из-за внутриполитического кризиса, пишет The Washington Post.

Для внешней политики Соединённых штатов сейчас существует три главные точки интереса — Конфликт России и Украины, война между Израилем и ХАМАС, растущее влияние Китая. Каждый из этих внешнеполитических вызовов имеет свои особенности, но их объединяет необходимость сложного сочетания сдерживания и дипломатии. Но успешность реализации плана администрации президента по каждому из этих вопросов напрямую зависит от внутренней политики.

Главная трудность в конфликте России и Украины — это численное превосходство России в плане личного состава и количества военной техники. Этот вопрос США пытаются решить давлением на ЕС и вливанием денег в Украину.

На Ближнем Востоке проблема лежит скорее в сфере дипломатии, хоть ХАМАС и явно сильнее в военном плане, Израиль не может закрывать глаза на то, что «около 5 миллионов палестинцев живут на оккупированных Израилем землях без политических прав и без собственного государства» — пишет автор статьи.

Китай — крупнейший из вызовов и тот, который в долгосрочной перспективе будет определять международный порядок, считает автор статьи. Это, на данный момент, главный конкурент Соединённых штатов на международной арене.

По каждой из этих проблем у администрации выработан определённый план, но ему не суждено будет сбыться, если во внутренней политике ничего не поменяется. Если же «поддержка Украины со стороны США ослабнет, европейская решимость также ослабнет». Этому может поспособствовать то, что на территории США уже образовалась определенная оппозиция Украине, как среди населения, так и в правительстве, подчёркивает The Washington Post. Потенциальный новый президент Дональд Трамп и вовсе «не скрывает своей неприязни к Украине и восхищения Путиным».

Израиль же может опять пренебречь советами Вашингтона, что Биньямин Нетаньяху делал уже не раз, при этом продолжая просить у США помощь.

В случае с Китаем осторожное сочетание сдерживания и дипломатии, разработанное администрацией Байдена, может сработать только в том случае, если внутренняя политика не перечеркнет его.

«Поляризованная политика на Капитолийском холме в конечном итоге определит мир, в котором мы будем жить в течение последующих десятилетий», — подытоживает автор статьи.