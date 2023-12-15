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WE: американцев всё больше заботит безопасность своих границ, а не проблемы Украины

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В то время как демократы и республиканцы продолжают спорить в конгрессе относительно выделения дополнительной помощи для Украины, более половины рядовых американцев считают главным приоритетом обеспечение безопасности на границах США, а не финансирование Киева. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, участники которого также поддержали политику бывшего президента Дональда Трампа, согласно которой мигранты должны были оставаться в Мексике в ожидании итогов рассмотрения своих заявлений, сообщает The Washington Examiner.
WE: американцев всё больше заботит безопасность своих границ, а не проблемы Украины
AP

Согласно новому опросу, большинство американцев считают приоритетными меры по обеспечению безопасности на южной границе и предотвращению нелегальной миграции, а не выделение дополнительной поддержки для Украины. И хотя сторонники демократов в основном по-прежнему выступают за финансирование Киева, общая статистика свидетельствует, что тенденции меняются, пишет The Washington Examiner. 

В то время как демократы до сих пор не могут достичь политического соглашения с республиканцами в конгрессе относительно предоставления дополнительной помощи для Украины, более половины рядовых американцев назвали главным приоритетом сокращение количества нелегальных пересечений границы, а не финансирование Киева.

Такого мнения придерживаются 51% респондентов, принявших участие в опросе от компании J.L. Partners. И менее трети всех опрошенных (30%) ответили, что они отдают предпочтение вопросу о выделении дополнительной помощи для Украины. Опрос при участии 1000 взрослых американцев проводился 1 декабря и выявил некоторый консенсус относительно мер по обеспечению безопасности границ, сообщается в статье.

При этом среди сторонников республиканцев приоритет решению проблем на границе отдают 73% — и лишь 13% считают более важными проблемы Украины. Среди сторонников независимых кандидатов эти показатели составляют 48% и 25%, соответственно. В то время как приверженцы демократов отдают приоритет Украине — 33% против 53%, поясняется в статье.

Согласно результатам опроса J.L. Partners, предложенный Байденом запрос на дополнительное финансирование Украины в размере $61 млрд поддерживает всего треть респондентов, в то время как около 40% настроены против. Причём в основном за это выступают сторонники демократов, а среди республиканцев в поддержку высказались лишь 17% — и 54% его не поддерживают, сообщает The Washington Examiner.

Что касается конкретных мер по обеспечению безопасности границ, большинство респондентов, в том числе и многие сторонники демократов и независимых кандидатов, поддерживают увеличение финансирования для обработки заявок на границе, а также заключение соглашений с третьими странами для возвращения мигрантов и ужесточение требований к соискателям убежища, говорится в статье.

Обе партии при этом поддержали политику бывшего президента Дональда Трампа, согласно которой мигранты должны были оставаться в Мексике, ожидая решения американских властей по итогам рассмотрения их заявлений. В то же время сторонники демократов не поддерживают обязательное содержание под стражей одиноких взрослых и продолжение строительства пограничной стены, отмечается в статье.

«Предложения Республиканской партии, касающиеся границ, возможно, разобщили конгресс, однако они объедили американскую общественность, среди которой растёт скептический настрой в отношении Украины», — отметил в интервью Washington Examiner Джеймс Джонсон, соучредитель компании J.L. Partners.

Президент Байден фактически сам создал нынешнюю политическую дихотомию, когда в октябре предложил дополнительный законопроект о выделении финансирования для Украины, Израиля, Тайваня и обеспечения безопасности границ, говорится в статье. «Моя команда работает с демократами и республиканцами в сенате, чтобы попытаться найти двухпартийный компромисс в том, что касается изменений в политике и выделения необходимых ресурсов для обеспечения безопасности границы», — заявил в этой связи президент США. 


«Компромисс — это то, как работает демократия. Я к этому готов и уже предложил компромисс», — также заверил Байден. В то же время он призвал республиканцев не пытаться использовать украинскую тему в качестве «заложника» для продвижения их требований относительно границ, а вместо этого искать «реальные решения», заключает The Washington Examiner. 
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