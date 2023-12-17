SwebbTV: Газа и Украина — растущая «пиар-катастрофа» для США

Подавляющее большинство стран Генеральной Ассамблеи ООН проголосовало за немедленное прекращение огня в секторе Газа. Число убитых мирных палестинских граждан на сегодняшний день уже составляет около 19 тыс. человек, что обернулось настоящей «пиар-катастрофой» не только для Израиля, но и в первую очередь для США, проголосовавших против резолюции ООН. Об этом заявил шведский аналитик Стиг Берглунд в интервью порталу SwebbTV. По мнению эксперта, всё больше стран начинают понимать лицемерную внешнюю политику Соединённых Штатов.

На прошедшем недавно голосовании в Генеральной Ассамблее ООН подавляющее большинство стран проголосовало за немедленное прекращение огня в Газе. 153 государства выступили за, и только 10 было против, среди которых Соединённые Штаты были единственной крупной державой, напоминает SwebbTV.

По мнению шведского аналитика Стига Берглунда, для Вашингтона резолюция по Газе обернулась «вопиющей неудачей». Он убеждён, что пока Тель-Авив получает американское вооружение, это голосование не повлияет на сиюминутные наступательные возможности Израиля. Тем не менее в долгосрочной перспективе резолюция Генеральной Ассамблеи станет крупным политическим провалом для Израиля, но ещё больше — для Соединённых Штатов.

«Эта война в Газе является растущей пиар-катастрофой, такой же, какой будет конфликт на Украине, когда станет известно, как всё произошло на самом деле. Всё большему количеству стран становится всё более очевидным, что США вмешиваются там, где им удобно, а затем они терпят неудачу и возвращаются домой, когда ситуация становится затруднительной», — утверждает Берглунд. По его словам, мир становится свидетелем общего ослабления США, которое будет нарастать из года в год, вследствие чего Вашингтон будет вынужден смягчить свой внешнеполитический курс.

«Со временем Европа будет воспринимать действия США как государственный эгоизм за чужой счёт», — пояснил Берглунд. США призывают к сдержанности обе противоборствующие стороны конфликта, одновременно поставляя Израилю всё, о чём он просит. Такие двойные стандарты американцев будет осознавать всё больше людей, завершает SwebbTV.