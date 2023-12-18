CNN: однополярный американский мир давно закончился

Многие страны мира больше не хотят жить в однополярном мире, где главенствуют США, отмечает в интервью CNN бывший сотрудник Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл. По её словам, и Россия, и Китай стараются извлечь выгоду из сложившейся ситуации и обвиняют Штаты в геополитических потрясениях на Ближнем Востоке и на Украине.

Я хочу добавить сюда ещё один аспект и спросить вас о том, что вы написали про другую разразившуюся войну, в которую США сильно вовлечены. Это, конечно, война между Израилем и ХАМАС. Вы писали: «Это, возможно, войны, которые меняют глобальную систему, как Первая и Вторая мировые войны, которые нашли своё отражение и вылились в большие изменения в международном порядке. В данном смысле атака ХАМАС на Израиль была похожа на Пёрл-Харбор. Она открыла второй фронт».

ФИОНА ХИЛЛ, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности США: Да, конечно, атака ХАМАС на Израиль 7 октября… Я хочу напомнить интересную деталь: 7 октября — день рождения Путина. Это совпадение, но заслуживает того, чтобы его отметить. Когда над этой датой будут рефлексировать, у неё будет множество аспектов. Тут ещё и рядом годовщина Пёрл-Харбора. Ведь во многих отношениях США находятся в рискованном положении на трёх разных площадках, где одни и те же игроки ведут себя очень активно. Перспектива состоит в том, что против Соединённых Штатов могут начать опосредованную войну.

Соединённые Штаты — глобальный и региональный гегемон. Россия, Китай, Северная Корея, Иран и многие другие страны показывают пальцем на Штаты как на виновника всех этих передряг. США обвиняют в том, что происходит в Израиле и секторе Газа, равно как и на Украине. И сейчас Россия и другие страны пытаются изолировать США. США сейчас, я бы сказала, находятся в невыгодном положении. И Путин извлечёт из этого всю выгоду, как и Китай.

Это похоже на мир, в котором бушуют три крупных пожара. Два из них — полным ходом на Украине и на Ближнем Востоке. И один — медленно закипает и тлеет, скорее тлеет без огня, но может и загореться — в Индо-Тихоокеанском регионе. Нам нужно одновременно следить за всеми этими фронтами. Глобальное позиционирование США в данном вопросе подвергается сомнению.

Я также хотела вас спросить, как можно этому противодействовать и не ставят ли США в ещё большую опасность действия конгресса?

ФИОНА ХИЛЛ: Да, они на самом деле ставят США в ещё большую опасность. Если мы хотим иметь хотя бы какие-то лидерские позиции и хотя бы какую-то роль в определении того, как будет выглядеть система, которая появится вместо американского мира — китайский мир, построенный на условиях Китая при большом участии России... Это будет совершенно другой мир, в котором будет гораздо тяжелее действовать США и западным союзникам.

В мире со всех сторон страны очень сильно хотят иметь больший вес в международных делах, хотят свергнуть США. Не хотят, чтобы Россия ослабевала. Они не обязательно хотят, чтобы Китай был доминирующей державой, но по-настоящему не хотят, чтобы США были на вершине. Однополярный американский мир давно исчез, и мы видим его последние мгновения. Этот факт не могут полностью признать здесь, в США или где-то ещё.

Это один из тех поворотных моментов. Если мы хотим сделать шаг вперёд, то это подходящий момент. Если мы хотим посмотреть, как всё выйдет, и не обязательно на пользу нам, то мы можем расслабиться.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.