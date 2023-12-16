Аналитик CNN: Путин всё понял про Америку

Американцы сейчас разделены, они выступают против вмешательства Вашингтона в другие страны, но при этом они не способны долго держать внимание даже на серьёзных темах, пишет политический аналитик CNN. И, по его словам, российский президент это понял и принял во внимание во время выстраивания своей политики.

Уверенность президента Украины Владимира Зеленского, должно быть, пошатнулась, после того, как в Вашингтоне он так и не смог заручиться поддержкой и дополнительным финансированием, пишет политический аналитик CNN Джулиан Зелизер. Хотя президент Джо Байден пытался убедить конгресс выделить деньги Украине, республиканцы продолжают требовать в обмен на это принятия жёсткой пограничной политики. В итоге будущее Украины остаётся довольно мрачным, пишет автор статьи. По его словам, вполне вероятно, что каждый последующий пакет помощи будут принимать с растущим сопротивлением и новыми препятствиями.

И президент России Владимир Путин это понимает, отмечает автор статьи. На своей пресс-конференции он выразил довольно жёсткую позицию в отношении конфликта на Украине: «Мир наступит, когда мы достигнем наших целей». Он также добавил, что восстановить отношения с США можно будет после того, как будут произведены «внутренние изменения».

«Путин давно ждал, когда рухнет единый фронт в Вашингтоне и среди союзников по НАТО», — пишет эксперт. Судя по всему, он учёл растущий скептицизм в отношении американского вмешательства в дела других стран, раздор между партиями в конгрессе и неспособность современной общественности долго концентрироваться на одной теме.

После войн во Вьетнаме и Ираке, которые окончились катастрофой, американцы не готовы поддерживать вмешательство США в дела других стран, отмечает автор статьи. Сразу несколько поколений американцев видели, как политики оправдывают операции, основанные на ложной информации. Поэтому они опасаются, что такой конфликт может стоить миллиарды, но при этом выйти из-под контроля, привести к значительным жертвам и травмам как психологического, так и физического характера. И даже в случае с Украиной общественная поддержка войны в США может прекратиться, и, по словам автора статьи, весьма скоро.

Второй аспект, который, вероятно, понял Путин, заключается в том, что сейчас в США крайне сложно добиться устойчивой двухпартийной поддержки чего-либо. В конгрессе ожесточённые разногласия, и это сказывается и на внешней политике. Такая же разделённость во мнениях и среди простых американцев: опросы показали, что 48% американцев, поддерживающих Республиканскую партию, считают, что США оказывают слишком большую помощь Украине.

Подлил масла в огонь бывший президент Дональд Трамп. Его риторика только укрепляет веру Путина в то, что он может оставаться на своих позициях в ожидании того, что победа Трампа на президентских выборах или продолжающийся тупик в конгрессе ещё больше навредят Украине.

Наконец, Путин, по словам автора статьи, осознаёт, что у современного общества есть нехватка внимания: «В эпоху бесконечных лент социальных сетей у американцев возникает мимолётный интерес к любой новости». Даже когда происходит серьёзный кризис, американцы могут легко переключиться, как только появится новое вирусное видео. Американские политики даже научились извлекать из этого выгоду: в случае скандала они не уходят в отставку, а предпочитают переждать бурю, пока общественность не обратится к другой теме.

Поэтому президентам так сложно заручиться долгосрочной поддержкой своих зарубежных инициатив, отмечает автор статьи. Сегодня американцы могли бы легко пропустить в потоке информации даже обращение Джона Кеннеди во время кубинского ракетного кризиса или Рональда Рейгана — во время холодной войны. Даже если бы они сегодня увидели эти выступления, то, скорее всего, перелистнули бы их, пишет политический аналитик CNN.