Federalist: конгрессу необходимо запретить Байдену раздавать деньги Украине

Байден продолжает вводить всех в заблуждение, заявляя, что Украина может одержать полную победу над Россией. Как пишет The Federalist, конгресс должен воспользоваться самым мощным инструментом из своего арсенала — кошельком, чтобы заставить администрацию перестать выделять деньги Украине.

В октябре в программе «60 минут» Байдена спросили, смогут ли Соединённые Штаты одновременно поддерживать два вооружённых конфликта: на Украине и на Ближнем Востоке. Байден ответил: «Безусловно. Ради всего святого, мы же Соединённые Штаты Америки, самая сильная страна в истории. Не в мире, а в мировой истории. В истории мира. Мы в состоянии заниматься обоими конфликтами, обеспечивая при этом защиту США во всём мире».

Однако, как пишет The Federalist, спустя всего несколько дней действительность внесла свои коррективы, когда партию предназначенных для Украины американских артиллерийских снарядов перенаправили в Израиль. А в начале 2023 года администрация Байдена приняла решение передать ЦАХАЛ 300 тыс. артиллерийских снарядов с американского склада в Израиле, который издавна использовался для пополнения запасов еврейского государства в кризисных ситуациях.

Как отмечают авторы статьи, администрация Байдена выдвинула новое требование к конгрессу, подав заявку на выделение еще $61 млрд для Украины. В итоге, если приплюсовать эту цифру, общая сумма помощи, выделенной Киеву с 2022 года, составляет почти $200 млрд.

«Конфликт на Украине зашёл в тупик, финансовые перспективы у США довольно мрачные, но американское и украинское руководство как будто не понимает этого. В таких обстоятельствах явно необходима смена курса. Конгресс должен воспользоваться самым мощным инструментом из своего арсенала — кошельком, чтобы заставить администрацию пойти на Украине иным путём», — пишут авторы материала.

По их убеждению, конгресс должен отвергнуть очередной запрос на выделение средств по двум главным причинам. Во-первых, у администрации Байдена нет плана по обеспечению победы Украины. Она не может даже чётко сформулировать, в чём будет заключаться эта победа. Во-вторых, сегодняшнее финансовое положение США не позволяет Вашингтону выдавать незаполненные чеки Украине и тратить деньги на другие внешнеполитические авантюры.

Как заключают авторы The Federalist, в свете вышесказанного конгресс проявит откровенную глупость, если возьмёт в долг ещё $61 млрд на помощь провалившей своё контрнаступление Украине.

«Администрация Байдена продолжает открыто вводить всех в заблуждение, заявляя, что Киев может одержать полную и решительную победу над Москвой. Конгресс не обязан присоединяться к этой лжи. Конституция наделила его правом отнять у администрации чековую книжку. Если конгресс откажется воспользоваться этим полномочием и в очередной раз подпишется под политикой администрации в отношении Украины, законодатели войдут в историю как соавторы дипломатического и финансового краха», — пишут авторы статьи.