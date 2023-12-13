Австрийский полковник: «никто не готов поддержать того, кто явно неспособен добиться успеха»
Военный эксперт австрийской армии, полковник Маркус Райснер анализирует для Berliner Zeitung положение украинских вооружённых сил после поражения летнего наступления. В интервью немецкой газете он констатирует, что ВСУ были вынуждены перейти к обороне после того, как «летнее наступление не принесло желаемого успеха, то есть практически провалилось». Чтобы сберечь солдат, Киеву «придётся сдать определённые участки местности». Таким образом, Украине, возможно, удастся «хотя бы частично благополучно перезимовать».
На стратегическом уровне Киеву важно сохранить безопасность районов, находящихся далеко от линии фронта. Австрийский военный опасается новой «воздушной кампании русских, которая, возможно, уже началась в последние несколько недель». На фронте украинцам нужно наладить работу систем РЭБ против российских дронов, а также «консолидировать собственные силы, для того чтобы они в следующем году снова были в состоянии взять инициативу». Западу поэтому необходимо и дальше поддерживать Украину военной техникой.
Украинские силы на передовой должны чаще сменяться, а момент транспортировки солдат из тыла на передовую в БМП наиболее опасный для солдат. «Именно в такие моменты Россия пытается атаковать этот транспорт с помощью дронов или управляемых ракет». «Русские, с другой стороны, за последние несколько недель построили надёжные убежища», — продолжает австрийский офицер, располагают обустроенными зимними квартирами. Проблемы обогрева имеют только наступающие соединения России, это касается лишь нескольких участков фронта на востоке.
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