Украине предстоит тяжёлая зима, линяя фронта после провала наступления ВСУ проходит так, что у украинских солдат нет возможности обустроить зимние квартиры и они беззащитны перед зимней погодой, констатирует в интервью Berliner Zeitung Маркус Райснер, военный эксперт армии Австрии. Кроме того, без «историй успеха» поддержка Киева на Западе зашаталась. Такое «колеблющееся поведение Запада» ободряет Москву.

Военный эксперт австрийской армии, полковник Маркус Райснер анализирует для Berliner Zeitung положение украинских вооружённых сил после поражения летнего наступления. В интервью немецкой газете он констатирует, что ВСУ были вынуждены перейти к обороне после того, как «летнее наступление не принесло желаемого успеха, то есть практически провалилось». Чтобы сберечь солдат, Киеву «придётся сдать определённые участки местности». Таким образом, Украине, возможно, удастся «хотя бы частично благополучно перезимовать».

На стратегическом уровне Киеву важно сохранить безопасность районов, находящихся далеко от линии фронта. Австрийский военный опасается новой «воздушной кампании русских, которая, возможно, уже началась в последние несколько недель». На фронте украинцам нужно наладить работу систем РЭБ против российских дронов, а также «консолидировать собственные силы, для того чтобы они в следующем году снова были в состоянии взять инициативу». Западу поэтому необходимо и дальше поддерживать Украину военной техникой.

Низкие температуры зимой представляют особую проблему для частей ВСУ, подчёркивает в разговоре с немецкой газетой Райснер. «Боеспособность войск снижается очень быстро в такие дни, особенно если солдаты уже не могут иметь постоянный обогрев». Из-за поражения летнего наступления украинцы встречают зиму не в городах, а в полях и «подвергаются воздействию восточноукраинских ветров и погоды».



Украинские силы на передовой должны чаще сменяться, а момент транспортировки солдат из тыла на передовую в БМП наиболее опасный для солдат. «Именно в такие моменты Россия пытается атаковать этот транспорт с помощью дронов или управляемых ракет». «Русские, с другой стороны, за последние несколько недель построили надёжные убежища», — продолжает австрийский офицер, располагают обустроенными зимними квартирами. Проблемы обогрева имеют только наступающие соединения России, это касается лишь нескольких участков фронта на востоке.

В разговоре с Berliner Zeitung полковник Маркус Райснер указывает, что Валерий Залужный был честен, когда написал о патовой ситуации на фронте, позволил себе «максимум, что можно сказать, не угнетая моральный дух собственных войск». Говоря о «технологическом прыжке», который потребовал Залужный, Райснер указывает на то, что «Leopard-2 или ракеты ATACMS сами по себе не меняют правила игры», и нужен комплексный подход, «симбиоз систем». Говоря о том, что Запад мог бы поставить ВСУ, Райснер считает наиболее полезными системы РЭБ для подавления российских дронов и средств связи.

В то же время Райснер в интервью отмечает, что «динамика информационного пространства всё больше смещается в сторону Москвы». Ведущие американские СМИ всё чаще пишут о «существующих разногласиях между Украиной и её ближайшим союзником — США». «Это наступление особенно разочаровало некоторых игроков в США», — заявляет Райснер, из-за этого на Западе растёт отстранение от Киева. Украина пробует переломить тенденцию и «создать истории успеха».





Без новых успехов Украине будет трудно вести диалог с Западом. «Никто не готов поддержать того, кто явно неспособен добиться успеха», — констатирует Райснер. Напротив, последние свидетельства из России демонстрируют «уверенность в победе». «Одиннадцать, а скоро даже двенадцать пакетов санкций не смогли отвадить население от президента и его руководства», — продолжает австрийский военный, «стоят вместе, подбадривают друг друга». «Колеблющееся поведение Запада» тоже играет негативную роль, из-за этого «время играет на руку Путину».