Победа России на Украине станет угрозой для существующего миропорядка, заявил в интервью N-TV полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер. Но это не означает, что мир погрязнет в хаосе и войнах. Просто Европе, которая лишится своей доминантной и лидирующей роли, нужно готовиться к утрате благосостояния, ведь сырьевое снабжение уже не будет прежним. Не исключено, что ей также придётся на равных общаться с другими игроками, а не продолжать вести себя, как раньше.
Правильно ли я вас поняла, что если Россия победит в боевых действиях на Украине, то на кону окажется наш мировой порядок, такой, каким мы его знаем на сегодняшний день?
МАРКУС РАЙСНЕР, полковник австрийских вооружённых сил:Совершенно верно. Тот мировой порядок, какой мы знаем на сегодняшний день, окажется на кону. Но это не обязательно означает, что новый мировой порядок приведёт к абсолютному хаосу и войне. Это не так.
Но мы должны понять, что та роль, которая у нас была до сих пор — роль лидеров, доминантная роль, — служит гарантом нашего благосостояния. И наше сырьевое снабжение уже не будет прежним. И мы — и это касается в первую очередь Европы — должны понять, какую роль мы будем играть в этом многополярном мире.
Какая роль будет у нашей европейской политики безопасности? Какая роль будет у европейских вооружённых сил? Каким будет наше сырьевое снабжение? Стоит ли нам на равных общаться с другими игроками или нам можно продолжать вести себя так же, как раньше?
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