Bloomberg: турне Путина по странам Персидского залива наглядно показывает провал попыток Запада по изоляции России

Президент России Владимир Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии и посетит ОАЭ в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Официальный визит в ключевые для Москвы государства свидетельствует о провале попыток стран Запада изолировать Россию, пишет Bloomberg.

Президент России Владимир Путин прибудет в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты с визитом. На повестке дня у российского лидера запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления важных стратегических партнёрских отношений Москвы с ведущими экспортёрами нефти. Среди тем для обсуждений — торговля и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт, пишет Bloomberg.

В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае. Кроме того, в четверг Путин примет президента Ирана Эбрагима Раиси, который прилетит в Москву по приглашению своего российского коллеги.

Международные поездки Владимира Путина свидетельствуют о том, что, несмотря на все попытки США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, Путин не боится выезжать за пределы России, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик. В ходе визита сотрудничеству стран Персидского залива с Москвой будет уделяться основное внимание, учитывая зависимость России от доходов от энергетики, указывает Bloomberg.

Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована. Более того, таким образом Россия способствует достижению поставленной цели по утверждению своего влияния на Ближнем Востоке и показывает, что традиционные американские союзники ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся сбалансировать свою внешнюю политику.

Будучи членами ОПЕК+, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия на прошлой неделе договорились о дальнейшем сокращении добычи нефти. В интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Сальман подчеркнул уровень доверия и сотрудничества между Эр-Риядом и Москвой в области нефтяной политики, в то время как отношения между двумя странами составляют основу альянса ОПЕК+.

Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за нынешней военной кампании Израиля в секторе Газа. Москва поддерживает стремление Эр-Рияда к достижению немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также его усилия по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, заключающейся в создании отдельного палестинского государства.

«Избирательность, свидетелями которой мы стали при применении международных правовых и моральных стандартов, и игнорирование отвратительных преступлений, совершённых израильскими оккупационными силами против беззащитного палестинского гражданского населения, привели в ярость исламский и арабский мир», — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан во время встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 21 ноября.

Одновременно с тем, как США предупреждали Израиль об огромных жертвах среди палестинского гражданского населения, Вашингтон продолжал свою политическую и военную поддержку операции Израиля в секторе Газа против ХАМАС.

ОАЭ стали домом для многих российских компаний, бегущих на Запад из-за санкций. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию на бизнес-форум в июне в Санкт-Петербурге по приглашению Путина. США оказали давление на это государство Персидского залива с целью ограничить его связи с Москвой и перекрыло каналы, которые используются Россией для обхода санкций. В декабре Белый дом нанёс санкционный удар по нескольким судоходным компаниям в ОАЭ в рамках борьбы с несоблюдением предельного уровня цен на нефть, отмечает Bloomberg.