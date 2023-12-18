«Поразительный промах»: обозреватель Fox News — об участии Байдена в «наглой выходке» сына

В Белом доме признали, что Джо Байден заранее знал о решении своего сына Хантера, который на этой неделе отказался по запросу конгресса давать показания в частном порядке, настояв на том, что будет отвечать на вопросы конгрессменов только публично, передаёт Fox News. По мнению эксперта канала по юридическим вопросам Джонатана Тёрли, это стало серьёзной ошибкой со стороны президента — ведь невыполнение требований конгресса является федеральным преступлением, а Байдена-старшего теперь могут признать к нему причастным.

Так каковы шансы на то, что Байден получит импичмент? Свои комментарии по этому поводу изложит наш гость — профессор права и внештатный обозреватель Fox News, а также один из моих любимцев, Джонатан Тёрли.

Джонатан, Карин Жан-Пьер (пресс-секретарь Белого дома. — ИноТВ) заявила, что Байден заранее знал о том, какую наглую выходку собирается предпринять Хантер — а тот не явился в конгресс на дачу показаний под присягой, — а вы отметили, что это «поразительный промах». Почему?

ДЖОНАТАН ТЁРЛИ, внештатный обозреватель Fox News: Профильный комитет палаты представителей, скорее всего, будет добиваться суда по импичменту по четырём статьям: среди них — препятствование правосудию, а также злоупотребление должностными полномочиями. А если президент заранее становится каким-либо образом причастным к невыполнению распоряжений конгресса, это — худший возможный сценарий для команды Байдена. И я даже представить не могу, как такое могло случиться — то есть здесь же не такая ситуация, что от отца требуют не разговаривать с сыном; даны чёткие инструкции: обсуждать с ним его показания конгрессу не в его интересах, ну а беседовать о возможном совершении федерального преступления — и подавно. А ведь невыполнение распоряжений конгресса — это федеральное преступление и есть, и наш минюст за отказ представать перед профильным комитетом палаты представителей таких людей, как Бэннон (политактивист, соратник Трампа. — ИноТВ) и Наварро (экс-помощник Трампа. — ИноТВ), агрессивно преследовал в судебном порядке.

Если президент заранее знал о таком преступлении и поддержал решение его совершить, это лишь даёт конгрессу ещё один повод продолжать расследование.

Да, это вы очень верно отметили. Хотела спросить вас ещё об одной вещи, которую спрятали в дебри одной из статей Politico — а вернее Axios, — и касается она отношений между президентом и главой минюста. Нам, конечно, известно, что минюст — структура независимая, но в этом материале говорится вот что: «Отношения Байдена с Гарландом, его министром юстиции, которые и так были прохладными, стали ещё напряжённее. В окружении Байдена полагают, что Гарланд совершает тщетные попытки ублажить своих критиков из рядов Республиканской партии, которые обрушиваются на министра исключительно по политическим мотивам. Один из источников провёл нелестные параллели между Гарландом и Коми (бывший директор ФБР. — ИноТВ), заявив, что они оба одержимы тем, чтобы сохранить имидж принципиальных людей». Какие у вас мысли по этому вопросу?

ДЖОНАТАН ТЁРЛИ: Если отношения между ними прохладные, то когда палата представителей начнёт принимать меры, чтобы предъявить президентскому сыну обвинения в невыполнении распоряжений конгресса, они станут уже ледяными. А у Гарланда уже было в прошлом такое — ведь при нём министерство юстиции начало процедуры по тем прошлым делам. Ну и когда Бэннон решил не представать перед конгрессом, всего через пару месяцев ему уже предъявили официальные обвинения. Так что я не вижу вообще, как Меррик Гарланд мог бы не преследовать Хантера Байдена в судебном порядке, если палата представителей примет резолюцию о том, что он не выполнил её распоряжения.





Но здесь есть любопытный момент, и заключается он в том, что кое-что очень ценное для Байдена Гарланд всё-таки сделал: он отказался назначать спецпрокурора для расследования коррупционного скандала. Как уже много лет пишут многие из нас, мы и представить не можем, какие у него могли быть причины так поступить: имя Джо Байдена в этих материалах упоминается повсюду, его родственникам идут миллионы долларов, а круг всё сильнее сужается до самого президента — однако Меррик Гарланд спецпрокурора назначать просто-напросто отказался. Мне кажется, что президенту Байдену не следует так не уважать его, учитывая его заслуги.

С нами был профессор Джонатан Тёрли — и он, как и всегда, выступил блестяще. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 15 декабря 2023 года.