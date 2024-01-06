AP: помощи Украине без одобрения конгресса не будет – администрация Байдена

Администрация президента Джо Байдена не будет использовать привилегии исполнительной власти и передавать Киеву оружие из наличествующих арсеналов Пентагона, так как там не уверены, что конгресс профинансирует их восполнение. Associated Press сообщает, что Шаланда Янг из административно-бюджетного управления Белого дома в очередной раз попыталась надавить на конгресс тем, что от одобрения помощи в американском парламенте зависит поведение и остальных союзников Украины, но одновременно признала, что у Белого дома нет особого выбора и он готов пойти на условия конгресса, если тот одобрит помощь Киеву хоть в каких-то рамках.

«Шаланда Янг, директор Административно-бюджетного управления, подчеркнула, что нет другого способа помочь Украине, кроме одобрения конгрессом дополнительного финансирования», — сообщает Associated Press.

Ответственная в Белом доме за бюджет подчеркнула, что Байден не будет использовать свои президентские полномочия и передавать оружие Украине из наличествующих арсеналов. «Решено отказаться от этих полномочий, поскольку конгресс не одобрил дополнительные деньги для пополнения запасов», — объясняет «очень трудное решение» Шаланда Янг.

В своём пятничном интервью Янг также предупредила, что помощь остальных союзников даст Киеву «лишь немного времени», для того чтобы «удержать линию фронта, сохранить государственную службу». В этом же интервью Шаланда Янг высказала опасения, что задержка с одобрением помощи в США спровоцирует такие же заминки и в других странах, поддерживающих Украину.

«Я очень обеспокоена тем, что не только ресурсы Соединённых Штатов необходимы Киеву, чтобы остановить Путина. Вопрос в следующем: какое послание это посылает остальному миру? И какими будут их решения, если они увидят, что Соединённые Штаты не принимают участия?» — цитирует Янг Associated Press.

Ситуацию также осложняет и то, что у конгресса достаточно плотный график, так как необходимо принять и регулярный бюджет, определить уровень расходов, прежде чем заниматься финансированием дополнительных программ Белого дома. Янг надеется, что республиканцы не допустят «шатдауна» в США. Тем не менее в своём интервью она подчёркивает, что Белый дом в настоящее время полностью зависит от воли конгресса.

«Я приму его (законопроект о помощи Украине. — ИноТВ) в том виде в каком они его примут. Я имею в виду, что неимущие не могут выбирать. И я возьму это в том виде, в каком они смогут его провести. Его просто нужно провести», — цитирует Шаланду Янг Associated Press.