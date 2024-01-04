Украина не только исчерпала все свои ресурсы, но и «промотала и перепродала» всё, что дал ей Запад, заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. Несмотря на все усилия Киева и его союзников, Украина «продолжает терять территории и авторитет» — и люди от этого устают. Не поможет Киеву и конфискация российских активов, которая подорвёт доверие к США не только России, но и всего мира в целом.

Украина на последнем издыхании?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник, экс-аналитик Пентагона: Да. У неё нет ресурсов, которыми она может подкрепить себя, своих людей, своих солдат, свой энергетический уровень, свою инфраструктуру. Такой упадок наблюдается уже более 18 месяцев, почти два года, и сейчас они находятся на крайне низком уровне.

Они потратили, промотали или перепродали всё, что им дали страны НАТО и ЕС. Они просадили все деньги, которые мы им дали, и, по-моему, они использовали почти все системы вооружений, которые мы им поставили. Некоторые из них, возможно, требуют запчастей. Я не знаю, как в реальности с этим обстоят дела. Возможно, у них что-то ещё осталось.

Но что они приобрели в результате всего этого? Ничего. Они продолжают терять территории, терять авторитет в мире, и все от этого устали. Так что да, эта война уже давно закончилась.

Я думаю, мы всё ещё надеемся, что из этого можно извлечь ещё какую-то выгоду. И это служит оправданием для того, чтобы направлять на Украину больше долларов, занятых у налогоплательщиков.

Через месяц украинские государственные служащие, их ветераны и медицинские работники не получат никаких доходов, если только Линдси Грэм и Джо Байден не смогут заключить какую-нибудь сделку.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Да. Что ж, значит, им придётся поговорить со своими избирателями и узнать, согласятся ли те получать меньше денег, чтобы мы могли платить государственным бюрократам, которые работают на Украине. Или не работают — может быть и такое.

The Financial Times сообщили, что президент Байден и его люди, а также британский премьер-министр Сунак и его люди думают о конфискации 300 миллиардов замороженных российских активов в бельгийских банках и передаче части этих средств Украине. Только правительство может себе позволить открыто говорить, открыто участвовать в заговоре, в преступлении — чем оно и занимается.

Некоторые из гостей нашей передачи говорили, что ответная реакция на это будет катастрофической по международным масштабам. Не знаю, пойдут ли на это Линдси Грэм, Джо Байден и другие неоконы, а также премьер-министр Сунак, которому предстоит тяжёлая предвыборная кампания, в которой он, вероятно, проиграет — не могу сказать «не переизберётся», потому что он никогда и не избирался. Не знаю, пойдут ли они на это, но это будет катастрофой. Это ведь воровство международного масштаба, не так ли?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Да, всё верно, это станет кражей международного уровня. А ещё это подорвёт всеобщее доверие — не только доверие России, но и всех, кто позволяет Великобритании и США хранить свои деньги. Это было бы феноменально. Для России это обошлось бы довольно дорого, так что мне жаль, если Запад всё-таки на это пойдёт. Хотя я не уверена, что Россия рассчитывает вернуть эти деньги в ближайшее время.

Но, да, если эти деньги будут украдены и переданы Украине, Израилю или неплатёжеспособным банкам, что бы они ни делали с украденными деньгами, это станет большим ударом по международной финансовой системе, которая и так трансформируется и трансформируется уже на протяжении нескольких лет.

Это очень серьёзная проблема, и вопрос заключается в том, позволят ли банкиры, понимающие последствия, Сунаку и Байдену сделать это. Я думаю, что есть люди гораздо умнее некоторых из этих политиков, которые дадут им правильный совет. А если они и их не послушают, то им просто запретят это делать, потому что я думаю, что в этом мире есть механизмы контроля, которые куда сильнее избранных политиков.

Дата выхода в эфир 03 января 2024 года.