Подход Франции к поддержке Украины изменится, заявил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info. Теперь Париж намерен сосредоточиться на производстве оружия на украинской территории, а не на «безвозмездных поставках и закупках». При этом посол отметил, что «будущее Украины зависит прежде всего от самой Украины», напомнив, что в самом начале конфликта Киев вполне справлялся самостоятельно.

Франция намерена изменить подход к поддержке Украины — теперь Париж сосредоточится на производстве оружия на территории самой Украины. Об этом объявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер в интервью France Info.

«Французская поддержка в поставках военного оборудования, конечно же, продолжается. Но она будет постепенно менять свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок и закупок», — заявил посол. При этом политик предупредил, что для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время.

В интервью телеканалу Весьер также коснулся темы ослабевающей поддержки Киева со стороны ЕС. Он подчеркнул, что такая проблема действительно есть и что европейские лидеры «надеются выйти из этой фазы». Кроме того, посол добавил, что «будущее Украины зависит прежде всего от самой Украины», напомнив, что в самом начале конфликта Киев неплохо справлялся самостоятельно, обходясь без поддержки Запада.