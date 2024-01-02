France Info: Франция сосредоточится на производстве оружия на Украине, а не на «безвозмездных поставках»

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Des Moines Register: Рамасвами хочет пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза Пекина и Москвы Des Moines Register
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Александр фон Бисмарк: американцы развязывают конфликты, а потом не знают, как выйти из них HKCM
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Independent: Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии Independent
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Newsweek: Украину призвали уступить территорию ради мира и «интересов Америки» Newsweek
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Эксперт бундесвера: не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц Welt (TV)
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У Зеленского нет оснований для оптимизма: на кону судьба Украины — и его собственная Sky News
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В «Венеции» сообщили, что не получали предложений по трансферу Черышева
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, что клуб не получал предложений касательно российского полузащитника Дениса Черышева.
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Жители нескольких регионов России 2 января увидели в небе эффект гало
Жители нескольких регионов России 2 января увидели в небе эффект гало — оптическое явление, которое возникает при рассеянии света на ледяных кристаллах перистых облаков и туманов.
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Третьяк считает, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что нападающему «Спартака» Илье Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.
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На новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов
На новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов, об этом сообщили в областном военкомате. Как пишет «СТРАНА.ua», военкомат заявляет, что комендатуре и полиции поставили задачу «искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации».
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Исполнительный директор ФШР: у нас нет задачи удерживать шахматистов
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сказал, что процесс смены спортивного гражданства российскими шахматистами идёт каждый год, а не только сейчас.
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Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Анкалаев — о бое против Уокера: я собираюсь сделать нечто особенное на следующей неделе
Российский боец Магомед Анкалаев высказался о реванше с бразильцем Джонни Уокером на UFC Fight Night.
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Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России
Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.
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Колесо обозрения с людьми остановилось в Пензенской области
Колесо обозрения остановилось в Пензенской области. На аттракционе, высота которого достигает 35 м, застряли четыре человека.
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Красный Полумесяц: пять человек погибли из-за удара Израиля по помещениям ПОКП
Пять человек погибли и трое получили ранения в результате обстрела Красного Полумесяца и госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщила пресс-служба палестинского отделения.
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Челикович: в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей
Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович высказал мнение, что в России можно прекрасно жить на 300 тыс. рублей.
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Фигуристка Синицина: я состою из оливье, холодца, икры и шампанского
Российская фигуристка Виктория Синицина написала смешной пост в социальных сетях, посвящённый прошедшему Новому году.
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Франция временно закрыла посольство в Нигере
Франция закрыла посольство в столице Нигера Ниамее, оно будет закрыто до нового распоряжения.
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AS: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха
Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
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В Одессе начали рассылать СМС-сообщения с призывом вступить в ВСУ
В Одессе и Одесской области начали рассылать гражданам сообщения с призывом вступать в Вооружённые силы Украины.
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Найденную на дороге в Хабаровском крае тигрицу увезут в реабилитационный центр
У тигра, которого, предположительно, сбила машина в Хабаровском крае, нет открытых повреждений, но при ДТП зачастую бывают внутренние, рассказали RT в центре «Амурский тигр».
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Адвокат — об обучении Аршавина на тренера: он сможет передавать опыт игрокам
Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат оценил желание Андрея Аршавина получить лицензию тренера.
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Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Équipe
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe.
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Жители Нью-Йорка пожаловались на звуки взрывов, их причину пока не установили
Взрывы раздались в Нью-Йорке, причины хлопков пока неизвестны — спасательные службы разбираются в происшедшем. На громкие звуки пожаловались в том числе жители боро Манхэттен и Куинс. Инцидент привёл к перебоям в работе электросетей на острове Рузвельт Айленд.
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Анчелотти заявил, что завершит карьеру после ухода из «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что намерен завершить тренерскую деятельность после ухода из мадридского клуба.
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Metaratings: «Спартак» ищет варианты аренды для Зорина и Лайкина
Руководство «Спартака» намерено отдать в аренду полузащитников московской команды Даниила Зорина и Максима Лайкина
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«Аль-Ихбария»: Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС и стала полноценным членом организации, сообщает государственный телеканал «Аль-Ихбария».
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«РБ Спорт»: Кордоба может перейти в клуб из ОАЭ за €10—12 млн
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
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Взрывотехники уничтожили неразорвавшийся боеприпас в Белгороде
Взрывотехники уничтожили неразорвавшийся боеприпас в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов.
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В Тульской области на трассе М-4 столкнулись более 20 автомобилей
В Тульской области на трассе М-4 столкнулись более 20 автомобилей, обошлось без пострадавших, сообщили в ГИБДД.
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Взрывотехники обезвреживают в Белгороде один неразорвавшийся снаряд
Взрывотехники обезвреживают в Белгороде один неразорвавшийся снаряд, людей перевезли на безопасное расстояние, сообщил мэр города Валентин Демидов.
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Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом России
Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат высказал мнение, какой клуб является самым популярным в России.
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. О начале работы сирены опасности он сообщил в 14:27 мск.
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Екимов: деньги — это только один из способов поддержать спортсмена
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что нельзя замотивировать спортсмена на высокие результаты и продолжение карьеры одними финансовыми выплатами.
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Красный Полумесяц заявил об ударе ВС Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа
Красный Полумесяц заявил об ударе со стороны войск Израиля по его штаб-квартире в секторе Газа. Есть погибшие и раненые.
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Карацев покинул теннисный корт в Брисбене на инвалидной коляске
Российский теннисист Аслан Карацев получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером.
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Посол Франции в Киеве Весьер анонсировал изменение формата помощи Киеву
Французский посол на Украине Гаэль Весьер заявил о планах Парижа постепенно изменить формат помощи украинской армии.
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Жога: погибшего на СВО генерала Фролова посмертно удостоили звания Героя России
Председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.
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В Вильнюсе произошёл пожар в жилом доме после нескольких взрывов
В литовском Вильнюсе произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме после нескольких взрывов.
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Гладков: один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода
Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны украинских войск.
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Эрмосо — о выступлении в суде по делу Рубиалеса: теперь всё в руках правосудия
Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
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Премьер Литвы Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине
Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.
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Администрация Эрдогана: минные тральщики Украины не допустят в проливы Турции
Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустила предупреждение о том, что минные тральщики, подаренные британскими властями Украине, не пропустят через проливы Турции.
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Гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном возвращении полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в Россию.
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В Киеве зафиксировали серьёзные перебои с интернетом
В украинской столице зафиксировали серьёзные перебои с интернетом, пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой на сервис Netblocks.
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Минобороны: силы ПВО сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью
Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью.
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Руни: футбол — это бизнес, ориентированный на результаты
Легенда английского футбола Уэйн Руни высказался о своём уходе из «Бирмингема».
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Глава МЧС России исполнил желания детей из трёх регионов в рамках «Ёлки желаний»
Глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания детей из трёх регионов в рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».
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Надаль: пожалуй, это был худший год в моей жизни
Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в первом матче после длительного перерыва.
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Пять членов экипажа самолёта береговой охраны Японии погибли при ЧП в Токио
Пятеро членов экипажа военно-транспортного самолёта DHC-8, принадлежащего береговой охране Японии, погибли в результате столкновения с пассажирским самолётом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в Токио.
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Сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде
Сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде.
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Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Брисбене
Россиянин Аслан Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в австралийском Брисбене.
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Губернатор Гладков: пять целей сбито на подлёте к Белгороду, пострадала женщина
Системы противовоздушной обороны вновь сработали в Белгородской области, на подлёте к административному центру сбито пять воздушных целей.
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NHK: судьба пяти человек из самолёта береговой охраны после ЧП в Токио неизвестна
Судьба пяти человек из самолёта береговой охраны, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в аэропорту Токио, неизвестна.
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Sky Sports: Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»
Легендарный футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема».