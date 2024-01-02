7sur7: без западной помощи Украина продержится лишь несколько недель
Евросоюз продолжает поддерживать Украину, однако помощь США будет постепенно сокращаться, приводит 7sur7 слова бельгийского политолога Свена Бископа. В интервью газете HLN он поделился своим беспокойством, что возможный приход к власти республиканцев переложит всю нагрузку на европейские страны, которые пока к этому не готовы.
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