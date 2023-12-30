У Зеленского нет оснований для оптимизма: на кону судьба Украины — и его собственная

Украина вступила в 2023 год, ободрённая поддержкой Запада, однако первоначальный оптимизм себя не оправдал. Как отмечает телеканал Sky News, Киеву не удалось добиться заметных успехов на линии фронта, военная помощь Запада колеблется и задерживается, а затянувшийся конфликт в конечном итоге более выгоден для России. Поэтому Владимир Путин может завершить год с воодушевлением, тогда как Зеленского ждут трудные решения о будущем Украины — и его собственном.

Владимир Зеленский начал 2023 год, преисполненный оптимизма. Однако на исходе года, несмотря на огромные потери, украинское наступление мало чего добилось на линии фронта, и Россия занимает передовые позиции на востоке Донбасса, отмечает британский телеканал Sky News.

Запад осознал, что должен поддержать Украину, однако в то же время стремился не спровоцировать более масштабный конфликт между НАТО и Россией. Растущая уверенность в способности Украины нанести ответный удар привела к обещаниям западных танков, боеприпасов, военной подготовки и высокотехнологичного высокоточного оружия для поддержки весеннего наступления украинских войск. Однако задержки с предоставлением западной военной поддержки привели к тому, что «весеннее» наступление Киева началось только в июне, а предоставить Украине свою авиацию Запад оказался не готов.

Кроме того, с 1917 года ни одно крупное наземное наступление не проходило успешно без применения авиации, а Запад оказался не готов принять участие в конфликте. К тому же истребители сами по себе не обеспечили бы необходимые Украине возможности без высококвалифицированных пилотов, инженеров, оружейников и диспетчеров истребителей.

Ключевым показателем успеха в этом конфликте является завоёванная территория, и Украина не смогла освободить свою территорию, как это ожидалось. Неустанные усилия Зеленского по обеспечению международной поддержки Украины до сих пор имели решающее значение для её выживания, но сейчас противостояние переходит в более статичную фазу. Затянувшийся конфликт в долгосрочной перспективе будет выгоден России, поэтому президент Путин может завершить этот год воодушевлённым. Готов ли он при этом к переговорам о прекращении конфликта, ещё предстоит выяснить.

Как бы то ни было, для года, который начинался с таким оптимизмом для Украины, Зеленский теперь стоит перед очень трудными решениями относительно будущего своей страны — и, по сути, своего собственного.