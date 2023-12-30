CNN: надежды Киева на победу тают на фоне слабеющей поддержки Запада и неослабевающей военной машины России

01:00
Гладков уточнил, что при обстреле Белгорода пострадали четыре человека
В результате массированного обстрела Белгорода один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
00:53
«Интер» сыграл вничью с «Дженоа», но сохранил лидерство в Серии А
«Интер» нанёс поражение в гостях «Дженоа» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:42
«Лацио» одержал волевую победу над «Фрозиноне» в Серии А
«Лацио» на своём поле нанёс поражение «Фрозиноне» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:41
Губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией региона.
00:26
Залужный уволил советницу Мартынюк после её слов о смерти солдат ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая призвала украинцев не бояться идти на фронт, так как «мы все не вечные».
00:26
СЭ: «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама
Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам не сможет продолжить карьеру в петербургском «Зените».
00:10
МО России: средства ПВО уничтожили 13 снарядов ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов украинских войск над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
00:07
Швеция обыграла Канаду на МЧМ-2024 по хоккею
Сборная Швеции в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 года нанесла поражение команде Канады.
23:53
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.
23:51
Третьяк: уменьшение числа легионеров в КХЛ поможет россиянам развиваться быстрее
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) положительно скажется на чемпионате.
23:44
Замминистра обороны Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале Бурденко
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами Общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.
23:42
Гладков: над Белгородом и Белгородской областью сработала система ПВО
Системы противовоздушной обороны России сработали над территорией Белгорода и Белгородской области.
23:39
Глава ВОЗ выразил беспокойство растущей угрозой инфекционных заболеваний в Газе
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что обеспокоен растущей угрозой инфекционных заболеваний в секторе Газа.
23:35
СК: на обочине под Тулой нашли тело 70-летней женщины, пропавшей в Кашире
Тело 70-летней женщины с повреждениями в области головы нашли на обочине дороги в Тульской области.
23:33
Матч Серии А «Дженоа» — «Интер» прервали на семь минут из-за пиротехники
Организаторы матча 18-го тура чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Интером» приняли решение остановить встречу из-за действий болельщиков.
23:25
«Общественное»: в Херсоне произошли взрывы
В Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на назначенного Украиной главу администрации города Романа Мрочко.
23:18
RT: Легойда был убит в промежутке между 12:00 и 16:00
Роман Легойда был убит в промежутке между полуднем и 16:00, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
23:17
Мор считает, что Миранчуку стоит вернуться в «Торино»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что лучшим вариантом для полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука станет возвращение в «Торино».
23:17
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
23:13
Ордаш: нота МИД Польши в отношении ракеты содержит только голословные обвинения
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что нота польского МИД, вручённая из-за залетевшей с территории Украины ракеты, не содержит каких-либо доказательств.
23:10
Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11
Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М-11 «Нева».
23:04
МВД: полиция сделает всё возможное, чтобы раскрыть убийство отца Легойды
Сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы привлечь виновных в убийстве Романа Легойды к ответственности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
23:02
Шипов — о Непомнящем и Дубове на ЧМ: нельзя так издеваться над шахматами
Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что его соотечественники Ян Непомнящий и Даниил Дубов поступили некрасиво на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде (Узбекистан).
23:00
Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребёнка в пермской больнице
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о смерти в пермской больнице четырёхлетнего ребёнка.
22:51
Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца
Журналист Владимир Легойда заявил RT, что пока у него нет информации по поводу убийства его отца.
22:46
Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат встречи
Главный судья чемпионата мира по блицу Иван Сыровы считает, что принял правильное решение по ситуации в матче между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым.
22:44
RT: тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой в Подмосковье
Тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.
22:37
Economist: Россия нанесла удары по месту производства ракет и дронов ВС Украины
Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по местам, где производились ракеты и беспилотники для ВСУ.
22:34
«Торино» уступил в гостях «Фиорентине» в Серии А
«Торино» в гостях потерпел поражение в матче чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной».
22:32
Спикер парламента Молдавии: Кишинёв может вступить в Евросоюз до 2030 года
Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, заявил спикер парламента и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
22:26
«Наполи» сыграл вничью с «Монцей» в матче Серии А
«Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Монцей» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
22:16
Полянский: в 00:00 начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине
Внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в 00:00 мск по запросу Киева и западных государств, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
22:16
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши
Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши на фоне инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины.
22:11
Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу
В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий не согласились с решением главного арбитра чемпионата мира по блицу 2023 года.
22:09
Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
22:09
Дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы гражданами России прибыл в Москву.
22:01
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины
Американский лидер Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.
22:00
Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин — один из величайших игроков
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о нападающем Евгении Малкине.
21:57
Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год
Утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнётся 23 мая и завершится 1 июля.
21:50
Судья матча Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу назвал игру спланированной
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала документ, в котором судья матча между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым заявил, что результат игры был спланирован.
21:46
МИД Украины: Кулеба и Боррель договорились усилить работу над поставками ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставкам средств ПВО Киеву.
21:44
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу изменил лимит на легионеров
Высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии изменил действующий лимит на легионеров.
21:36
Хачатрян вышел из капитала Fix Price
Сооснователь Fix Price Артём Хачатрян вышел из капитала ретейлера, продав 35,2% акций.
21:29
Болельщики «Монако» оценили игру Головина в первой части сезона
Болельщики «Монако» в соцсетях оценили игру полузащитника Александра Головина в первой части сезона.
21:28
Небензя: Россия дорожит близкими отношениями с Палестиной и Израилем
Россия дорожит исторически тесными отношениями с Палестиной и Израилем, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
21:19
Бастрыкину доложат о расследовании убийства 90-летнего мужчины в Подмосковье
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 90-летнего мужчины в Ленинском городском округе Московской области.
21:15
Sportskeeda признал нокаут Махачева в бою с Волкановски лучшим в 2023 году
Американский спортивный портал Sportskeeda объявил топ-5 нокаутов в ММА в 2023 году.
21:06
Небензя: США противопоставляют себя всему миру в вопросе прекращения огня в Газе
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.
21:03
Протестующие в Белграде размахивают флагами Евросоюза
Протестующие в Белграде размахивают флагами Евросоюза и «евромайдана».
21:01
NTVSpor: матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» отменён
Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» был отменён незадолго до начала игры.