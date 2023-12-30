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CNN: надежды Киева на победу тают на фоне слабеющей поддержки Запада и неослабевающей военной машины России

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Если год назад Зеленского встречали в Вашингтоне как героя, то теперь, после неудачного контрнаступления, перспективы для Киева выглядят гораздо мрачнее, пишет CNN. Россия смогла выдержать западные санкции и превратить свою экономику в военную машину. Между тем на Западе усиливается скептицизм по поводу способности Киева вернуть утраченные территории, из-за чего поддержка Украины в этих странах стала ослабевать.
CNN: надежды Киева на победу тают на фоне слабеющей поддержки Запада и неослабевающей военной машины России
AP

Надежды Украины на победу тают на фоне слабеющей поддержки Запада и неослабевающей военной машины России, пишет CNN.

Год назад решительно настроенный Зеленский приехал «прямо с поля битвы в Бахмуте», чтобы выступить перед конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Его чествовали как героя; решимость Киева противостоять России нашла сильную поддержку со стороны обеих партий в Вашингтоне.

Однако год спустя перспективы выглядят гораздо мрачнее. Долгожданное украинское наступление на юге принесло лишь незначительный прогресс. Россия, похоже, выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину.

И по мере того, как длинная линия фронта становится всё более фиксированной, Кремль ощущает растущий скептицизм среди западных сторонников Киева по поводу способности Украины вернуть утраченные территории.

Как отмечает CNN, российскому руководству по душе «всё более узкопартийная атмосфера в Вашингтоне», где многие республиканцы ставят под сомнение целесообразность выделения Украине очередного пакета помощи на сумму $61 млрд, как того просит администрация Байдена. Они считают, что Киев вряд ли добьётся особых успехов на поле боя.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС для Украины на сумму $55 млрд, из-за чего один немецкий политик заявил, что переговоры по этому вопросу выглядели так, как будто бы за столом сидел сам Путин.

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источник
CNN США Северная Америка
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