CNN: надежды Киева на победу тают на фоне слабеющей поддержки Запада и неослабевающей военной машины России

01:00 Гладков уточнил, что при обстреле Белгорода пострадали четыре человека В результате массированного обстрела Белгорода один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:53 «Интер» сыграл вничью с «Дженоа», но сохранил лидерство в Серии А «Интер» нанёс поражение в гостях «Дженоа» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

00:42 «Лацио» одержал волевую победу над «Фрозиноне» в Серии А «Лацио» на своём поле нанёс поражение «Фрозиноне» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

00:41 Губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией региона.

00:26 Залужный уволил советницу Мартынюк после её слов о смерти солдат ВСУ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая призвала украинцев не бояться идти на фронт, так как «мы все не вечные».

00:26 СЭ: «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам не сможет продолжить карьеру в петербургском «Зените».

00:10 МО России: средства ПВО уничтожили 13 снарядов ВСУ над Белгородской областью Российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов украинских войск над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

00:07 Швеция обыграла Канаду на МЧМ-2024 по хоккею Сборная Швеции в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 года нанесла поражение команде Канады.

23:53 Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.

23:51 Третьяк: уменьшение числа легионеров в КХЛ поможет россиянам развиваться быстрее Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) положительно скажется на чемпионате.

23:44 Замминистра обороны Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале Бурденко Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами Общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.

23:42 Гладков: над Белгородом и Белгородской областью сработала система ПВО Системы противовоздушной обороны России сработали над территорией Белгорода и Белгородской области.

23:39 Глава ВОЗ выразил беспокойство растущей угрозой инфекционных заболеваний в Газе Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что обеспокоен растущей угрозой инфекционных заболеваний в секторе Газа.

23:35 СК: на обочине под Тулой нашли тело 70-летней женщины, пропавшей в Кашире Тело 70-летней женщины с повреждениями в области головы нашли на обочине дороги в Тульской области.

23:33 Матч Серии А «Дженоа» — «Интер» прервали на семь минут из-за пиротехники Организаторы матча 18-го тура чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Интером» приняли решение остановить встречу из-за действий болельщиков.

23:25 «Общественное»: в Херсоне произошли взрывы В Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на назначенного Украиной главу администрации города Романа Мрочко.

23:18 RT: Легойда был убит в промежутке между 12:00 и 16:00 Роман Легойда был убит в промежутке между полуднем и 16:00, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

23:17 Мор считает, что Миранчуку стоит вернуться в «Торино» Бывший полузащитник московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что лучшим вариантом для полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука станет возвращение в «Торино».

23:17 Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.

23:13 Ордаш: нота МИД Польши в отношении ракеты содержит только голословные обвинения Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что нота польского МИД, вручённая из-за залетевшей с территории Украины ракеты, не содержит каких-либо доказательств.

23:10 Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11 Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М-11 «Нева».

23:04 МВД: полиция сделает всё возможное, чтобы раскрыть убийство отца Легойды Сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы привлечь виновных в убийстве Романа Легойды к ответственности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23:02 Шипов — о Непомнящем и Дубове на ЧМ: нельзя так издеваться над шахматами Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что его соотечественники Ян Непомнящий и Даниил Дубов поступили некрасиво на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде (Узбекистан).

23:00 Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребёнка в пермской больнице Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о смерти в пермской больнице четырёхлетнего ребёнка.

22:51 Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца Журналист Владимир Легойда заявил RT, что пока у него нет информации по поводу убийства его отца.

22:46 Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат встречи Главный судья чемпионата мира по блицу Иван Сыровы считает, что принял правильное решение по ситуации в матче между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым.

22:44 RT: тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой в Подмосковье Тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.

22:37 Economist: Россия нанесла удары по месту производства ракет и дронов ВС Украины Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по местам, где производились ракеты и беспилотники для ВСУ.

22:34 «Торино» уступил в гостях «Фиорентине» в Серии А «Торино» в гостях потерпел поражение в матче чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной».

22:32 Спикер парламента Молдавии: Кишинёв может вступить в Евросоюз до 2030 года Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, заявил спикер парламента и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

22:26 «Наполи» сыграл вничью с «Монцей» в матче Серии А «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Монцей» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

22:16 Полянский: в 00:00 начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине Внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в 00:00 мск по запросу Киева и западных государств, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

22:16 Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши на фоне инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины.

22:11 Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий не согласились с решением главного арбитра чемпионата мира по блицу 2023 года.

22:09 Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

22:09 Дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы гражданами России прибыл в Москву.

22:01 Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины Американский лидер Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.

22:00 Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин — один из величайших игроков Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о нападающем Евгении Малкине.

21:57 Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год Утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнётся 23 мая и завершится 1 июля.

21:50 Судья матча Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу назвал игру спланированной Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала документ, в котором судья матча между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым заявил, что результат игры был спланирован.

21:46 МИД Украины: Кулеба и Боррель договорились усилить работу над поставками ПВО Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставкам средств ПВО Киеву.

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21:29 Болельщики «Монако» оценили игру Головина в первой части сезона Болельщики «Монако» в соцсетях оценили игру полузащитника Александра Головина в первой части сезона.

21:28 Небензя: Россия дорожит близкими отношениями с Палестиной и Израилем Россия дорожит исторически тесными отношениями с Палестиной и Израилем, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

21:19 Бастрыкину доложат о расследовании убийства 90-летнего мужчины в Подмосковье Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 90-летнего мужчины в Ленинском городском округе Московской области.

21:15 Sportskeeda признал нокаут Махачева в бою с Волкановски лучшим в 2023 году Американский спортивный портал Sportskeeda объявил топ-5 нокаутов в ММА в 2023 году.

21:06 Небензя: США противопоставляют себя всему миру в вопросе прекращения огня в Газе Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.

21:03 Протестующие в Белграде размахивают флагами Евросоюза Протестующие в Белграде размахивают флагами Евросоюза и «евромайдана».