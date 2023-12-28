Положение Украины становится всё более шатким, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, недавнее нападение ВСУ на российский корабль «Новочеркасск» является отвлекающим манёвром, призванным отвлечь внимание мира от Марьинки, и не будет иметь большого значения для конфликта, который в основном разворачивается на суше.

В рождественские выходные командующий военными операциями на Украине генерал Залужный сделал то, чего он никогда раньше не делал. Он провёл пресс-конференцию и публично заявил на ней, что ему нужно больше людей.

А Зеленский вместо того, чтобы раскритиковать, поддержал его. Он сказал: «Теперь нам нужно больше людей. Количество людей, которое нам нужно, обойдётся в 13 миллиардов, и именно денег нам нужно». Я имею в виду, неужели эти парни спустили всё до последнего цента?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Ага. Но это ещё не всё. После заявления Залужного они выдвинули мобилизационный план, который предусматривает набор в армию инвалидов, людей с ампутированными конечностями и даже с некоторыми психическими отклонениями. Их собираются призывать. И впоследствии Залужный сказал: «Это не мой мобилизационный план, а Зеленского».

Так что да. Мы наблюдаем отчаянную игру по всем направлениям. Они пытаются отвлечь внимание. На днях они потеряли ключевой город Марьинку. И что же они сделали потом? Они нанесли удар крылатой ракетой по кораблю, находившемуся на ремонте в сухом доке в Крыму.

Насколько я помню, конфликт, который разворачивается на Украине, не является морским. Так что потеря этого корабля вообще не повлияет на то, что происходит на суше. Но это нападение было призвано отвлечь остальной мир от того факта, что украинские войска отступают из района, который они упорно удерживали в течение девяти лет.

То есть Россия продолжает двигаться, прорываться вперёд. А Украина сейчас находится в очень отчаянном положении.

Дата публикации 27 декабря 2023 года.