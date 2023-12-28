Interia: без западной помощи у Украины не будет денег на пенсии и зарплаты

Если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года, Украина может быть вынуждена задержать заработную плату госслужащим и пенсии миллионам своих граждан. Как пишет Interia, по словам вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, дефицит внешней поддержки вернёт украинскую экономику в «режим выживания».

Украина может быть вынуждена задержать заработную плату госслужащим и пенсии миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года. Как пишет Interia, об этом предупреждает вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она подсчитала, что дефицит внешней поддержки вернёт украинскую экономику в «режим выживания» после того, как в 2023 году произошло восстановление, при этом рост ВВП, по оценкам Международного валютного фонда, составил 4,5%.

«Поддержка партнёров очень важна. Нам это нужно срочно», — заявила она.

Украинское правительство пытается собрать деньги на государственные услуги и социальные пособия, так как обещанное финансирование от ближайших союзников не поступило. В следующем году Киеву потребуется $37 млрд внешней поддержки. Запрос администрации президента США Джо Байдена о финансировании в размере $60 млрд зашёл в тупик в конгрессе, а Венгрия тем временем наложила вето на предложенный четырёхлетний пакет поддержки на сумму €50 млрд. Лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Будапешта. Также ведутся дискуссии об альтернативных планах отправки в Киев €20 млрд в обход препятствия, которым стал Виктор Орбан.

Киев пытается сэкономить средства и изменить приоритеты расходов с сентября, когда поддержка Запада начала заметно ослабевать. Украина увеличила налог на непредвиденную прибыль, взимаемую с банков, до 50% и перевела доходы от дополнительного подоходного налога в размере 1,5% от местных бюджетов в центральный. Однако вице-премьер подчёркивает, что бюджет уже сталкивается с дефицитом.

По её словам, Украина в сфере государственных финансов отдаёт приоритет обороне и обслуживанию долга, а это означает, что «существует огромный риск недофинансирования определённых социальных секторов». Таким образом, под угрозой находятся выплаты для 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пособия для 10 млн пенсионеров.